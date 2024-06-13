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Жду лучшего предложения: как девушки с детьми пытаются наладить личную жизнь

Жду лучшего предложения: как девушки с детьми пытаются наладить личную жизнь

Автор:
13 июня 2024 21:25
Метки: Прикол   Юмор   девушки   дети   знакомства   смех   
886
16

Это очередные истории про то, как одинокие матери (и почти матери) изо всех сил пытаются найти вторую половинку для себя и отца для детей. Сами смотрите, что из этого всего получилось.

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   дети   знакомства   смех   
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7  комментариев
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3k
Victor Полчаса назад
Какими инфальтильными людьми надо быть, чтобы не предохраняться во время секса. Хотя по анкетам вся дурь и видна. Мужская половина свалила, женская разбирайся....
Детишек их жалко. С такими "мамочками" и беглецами "папами" сложнно будет
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9k
Allmaster 2 минуты назад
У нас на работе была такая, 23 лет, двое детей. По моим прикидкам, первого она в 16 родила.
Что сказать, своей кисе она не хозяйка, давала направо и налево.
Что прикольно, будучи беременной третьим вышла замуж.
Чувак с работы.
Женились. Еще 2 сделали общих. Пути разошлись, но вижу, город небольшой, до сих пор вместе.
А чувак был перспективный, сын мастера, сам дорос до начальница цеха. Живут.
Так что на каждую гм, найдется болтик.
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748
Шурман 6 минут назад
Тьфу блин , нафиг я вообще это прочитал ?
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69
uma-dohu 14 минут назад
Рубрика "Не дай бог"
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15k
Владимир 19 минут назад
Ну там пара анкет точно зря в подборке, ищут мужика без заявок на миллионы или футболистов.
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11k
Vacony Полчаса назад
..ну ведь это все фарс, юмор и капец.. ну ведь правда же.. да.. ? ..
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1063 поста (1108 в горячем)

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