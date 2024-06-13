Жду лучшего предложения: как девушки с детьми пытаются наладить личную жизнь

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Это очередные истории про то, как одинокие матери (и почти матери) изо всех сил пытаются найти вторую половинку для себя и отца для детей. Сами смотрите, что из этого всего получилось.
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Детишек их жалко. С такими "мамочками" и беглецами "папами" сложнно будет
Что сказать, своей кисе она не хозяйка, давала направо и налево.
Что прикольно, будучи беременной третьим вышла замуж.
Чувак с работы.
Женились. Еще 2 сделали общих. Пути разошлись, но вижу, город небольшой, до сих пор вместе.
А чувак был перспективный, сын мастера, сам дорос до начальница цеха. Живут.
Так что на каждую гм, найдется болтик.