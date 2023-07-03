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Беременна, нужно закрыть кредиты: как женщины выкручиваются после ухода Тиндера

Беременна, нужно закрыть кредиты: как женщины выкручиваются после ухода Тиндера

Автор:
03 июля 2023 14:45
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   VK знакомства   Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   смех   
2482
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Как вы уже знаете, сервис для знакомств через интернет Тиндер ушел из России, оставив огромное количество неудовлетворённых женщин. В этом посте мы расскажем о последних новостях в этой сфере и предложим пути решения сложившейся проблемы.

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Метки: Tinder   VK знакомства   Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   смех   
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5  комментариев
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23k
AzuveR Час назад
"Свято место ,пусто не бывает" Шмары , всегда найдут место ,где можно пристроить писичку . Неадекватные, то же не останутся без внимания.
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8k
Роман 48 минут назад
Спонсором мероприятия была мамба?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Интересно, а в чём состояла задуманная суть наказания для России в виде ухода виртуальной сводницы? Типа, толпы взбешенных потенциальных содержанок выйдут на улицы, потрясая нагулянными непристроенными чадами, и сметут режЫм?
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