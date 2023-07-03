Беременна, нужно закрыть кредиты: как женщины выкручиваются после ухода Тиндера

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Как вы уже знаете, сервис для знакомств через интернет Тиндер ушел из России, оставив огромное количество неудовлетворённых женщин. В этом посте мы расскажем о последних новостях в этой сфере и предложим пути решения сложившейся проблемы.
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2. И - импортозамещение. Тиндер ушел, а VK моментально запустили аналогичное приложение для Android
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