Ищу лоха: неожиданные запросы девушек, которые пытаются познакомиться в интернете

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Это истории типичных представительниц слабого пола, которые пытаются устроить свою жизнь с помощью различных сайтов и групп для знакомств. Неужели на них кто-то клюнет?
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Ну и из множества эффектов после применения, скорее всего, интересует повышение либидо, растормаживание сексуального влечения и повышение сексуальной активности.
Но чаще всего, это заканчивается так
Почему потом бабы удивляются, что к ним относятся как к подстилкам?