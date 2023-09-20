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Ищу лоха: неожиданные запросы девушек, которые пытаются познакомиться в интернете

Ищу лоха: неожиданные запросы девушек, которые пытаются познакомиться в интернете

Автор:
20 сентября 2023 19:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   анкета   девушки   знакомства   смех   
2536
16

Это истории типичных представительниц слабого пола, которые пытаются устроить свою жизнь с помощью различных сайтов и групп для знакомств. Неужели на них кто-то клюнет?

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Метки: Прикол   Юмор   анкета   девушки   знакомства   смех   
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11  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
3k
Trilik 10 минут назад
Аня, 22 года, Мытищи... скорее всего просит деньги на "мефедрон" -- химическое соединение класса амфетаминов, подкласса катинонов, психостимулятор, эмпатоген и эйфоретик.
Ну и из множества эффектов после применения, скорее всего, интересует повышение либидо, растормаживание сексуального влечения и повышение сексуальной активности.
Ссылка m.youtube.com


Но чаще всего, это заканчивается так
Ссылка m.youtube.com
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41k
Example 6.2.6 11 минут назад
Не "баба с прицепом", а "семья под ключ" :)
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378
Тоша Полчаса назад
Не давно же подобное г"внище было, зачем опять то... Г"вна хватает по обе стороны гендера. И на СЗ мужики (не путать с мужчинами!) тоже в запросах пишут и присылают не мало "интересного", что мама дорогая.
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15k
GROMOZEKA 42 минуты назад
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15k
Kostick 42 минуты назад
не, ну нумеру 12 можно трояк, ладно, пятёру дать, но сначала стулья)))
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16k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Полное отсутствие самоуважения.
Почему потом бабы удивляются, что к ним относятся как к подстилкам?
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Ричи, а которое фото твоё?
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Комментарий к фото
Любительница хряпнуть висячего?!
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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Имхо, во время горлового минуэта, норм будет!
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Комментарий к фото
Из разряда - Ибаться руки золотые , беременная но честная!
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