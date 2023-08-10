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В полку идеальных женщин прибыло: про тех, кто в активном поиске

В полку идеальных женщин прибыло: про тех, кто в активном поиске

Автор:
10 августа 2023 14:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   отношения   смех   
3103
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Сайты и приложения для знакомств сегодня - это самое популярное место, где люди пытаются найти себе пару. Мужчины часто жалуются, что женщины стали меркантильными. Шах и мат, перед вами доказательство того, что еще не всё потеряно в этом мире.

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   отношения   смех   
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8  комментариев
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88k
7guest Час назад
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narim 11 минут назад
Маловато жопу накачала !)))
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1k
Victor Полчаса назад
фото крыс прилагаю
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7k
perekrestok 40 минут назад
жаль девченок! Хотят нормального мужика, но маскируют это всякой херней.
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3k
веселый просто 58 минут назад
Про КБ улыбнуло
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54k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
гугл перевод с китайского чтоль?
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Richard

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