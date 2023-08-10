В полку идеальных женщин прибыло: про тех, кто в активном поиске

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Сайты и приложения для знакомств сегодня - это самое популярное место, где люди пытаются найти себе пару. Мужчины часто жалуются, что женщины стали меркантильными. Шах и мат, перед вами доказательство того, что еще не всё потеряно в этом мире.
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