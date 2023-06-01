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"Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете

"Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете

Автор:
01 июня 2023 06:40
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   смех   
2425
21

Молоды и красивы, но мама дорогая, что у них творится в головах? Только посмотрите на анкеты этих девушек - алчность, пошлость и вагон шизофрении.

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   смех   
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11  комментариев
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15k
Smiley Час назад
Дурдом на выезде.
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11k
Sapsan 10 минут назад
Вспомнился бородатый анекдот.
Девушка в 17 лет.
- Никому, никому.
В 25 лет.
- Одному, одному.
В 35 лет.
- Всем, всем!
В 45 лет.
- Кому, кому?
))))
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9k
МихА 10 минут назад
Нормальных всех разобрали а все ущербные уё.пи.ща в инете остались, про свои хотелки рассказывают.)
хочу хочу хочу богатого, щедрого, умного, с чувством юмора, самодостаточного, уверенного в себе, целеустремлённого, с писей по-колено. Путешествовать хочу, в рестораны хочу, хочу не работать. А в ответ я тебе подарю ключики от пилотки и двух детей от разных браков Мустафу и Дениску
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47
Андрей Кузнецов 13 минут назад
Не лазай по помойкам, не подбирай мусор и грязь, не тащи это в свою жизнь, меньше будет проблем и больше радости от жизни.
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−6
Валера Петров 15 минут назад
интересно, с уходом тиндера из рф эти посты закончатся, или начнется жесть из мамбы?
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14k
FatZilla 18 минут назад
Номер 1.
То есть я сначала должен натрахаться готовя ужин, устать, а потом ещё и с ней трахаться? А она нажрётся, получит удовольствие и выспится... Хорошо хочет устроится.
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12k
GROMOZEKA 45 минут назад
В общем ровно как и хохлы.
Основной посыл «дайте грошей»
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21k
Davy Jones 49 минут назад
Серьёзно? А три попытки серьёзных отношений что по дому бегают это что?

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21k
Davy Jones 51 минуту назад
Зачем манерному 3,13дору нужна эта праативная, у неё даже члена нет.
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1k
svarog19692007 Час назад
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