"Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете

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Молоды и красивы, но мама дорогая, что у них творится в головах? Только посмотрите на анкеты этих девушек - алчность, пошлость и вагон шизофрении.
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Девушка в 17 лет.
- Никому, никому.
В 25 лет.
- Одному, одному.
В 35 лет.
- Всем, всем!
В 45 лет.
- Кому, кому?
))))
хочу хочу хочу богатого, щедрого, умного, с чувством юмора, самодостаточного, уверенного в себе, целеустремлённого, с писей по-колено. Путешествовать хочу, в рестораны хочу, хочу не работать. А в ответ я тебе подарю ключики от пилотки и двух детей от разных браков Мустафу и Дениску
То есть я сначала должен натрахаться готовя ужин, устать, а потом ещё и с ней трахаться? А она нажрётся, получит удовольствие и выспится... Хорошо хочет устроится.
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