Стилист из Азербайджана возвращает женщинам уверенность в себе с помощью макияжа и крутых причёсок

Этой женщине всего 35 лет. Она выглядела значительно старше своих лет. Анар Агакишиев приложил совсем немного усилий, чтобы вернуть женщине молодость и красоту. Теперь она в буквальном смысле светится от счастья.

Какое из получившихся преображений понравилось вам больше всего?