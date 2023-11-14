Стилист из Азербайджана возвращает женщинам уверенность в себе с помощью макияжа и крутых причёсок

Специалист берется за преображение самых разных клиенток. Ему не составит труда подчеркнуть великолепие совсем юных девушек, а также омолодить и преобразить до неузнаваемости взрослых женщин, которым хочется вновь почувствовать себя роковыми красотками.
Женскую красоту нельзя создать с нуля, её можно только подчеркнуть. Именно этим и занимается профессиональный визажист, модельер-парикмахер и стилист по совместительству Анар Агакишиев, который проживает в Баку. Молодой мужчина знает, как с помощью косметики и укладки сделать из любой женщины настоящую богиню. Никаких пластических операций или косметологических процедур. Только профессионализм мастера и его любовь к прекрасному.
Анар Агакишиев — один из самых известных стилистов Азербайджана, к которому мечтают попасть сотни женщин. Мужчина умудряется только с помощью макияжа и причёски сделать своих клиенток в разы счастливее и увереннее в себе.
С трудом верится, что подобных перемен можно добиться без пластических операций. Однако Анар никогда не прибегает к травмирующим процедурам при создании образов своим клиенткам.
Этой женщине всего 35 лет. Она выглядела значительно старше своих лет. Анар Агакишиев приложил совсем немного усилий, чтобы вернуть женщине молодость и красоту. Теперь она в буквальном смысле светится от счастья.
Какое из получившихся преображений понравилось вам больше всего?
Источник:
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Не за, а на несколько часов..
Сам так подозреваю тоже не Аполлон Бельведерский