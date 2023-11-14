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Стилист из Азербайджана возвращает женщинам уверенность в себе с помощью макияжа и крутых причёсок

Стилист из Азербайджана возвращает женщинам уверенность в себе с помощью макияжа и крутых причёсок

Автор:
14 ноября 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Анар Агакишиев   внешность   девушки   красота   макияж   прическа   стилист   фото   
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Специалист берется за преображение самых разных клиенток. Ему не составит труда подчеркнуть великолепие совсем юных девушек, а также омолодить и преобразить до неузнаваемости взрослых женщин, которым хочется вновь почувствовать себя роковыми красотками.

Женскую красоту нельзя создать с нуля, её можно только подчеркнуть. Именно этим и занимается профессиональный визажист, модельер-парикмахер и стилист по совместительству Анар Агакишиев, который проживает в Баку. Молодой мужчина знает, как с помощью косметики и укладки сделать из любой женщины настоящую богиню. Никаких пластических операций или косметологических процедур. Только профессионализм мастера и его любовь к прекрасному.

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Анар Агакишиев — один из самых известных стилистов Азербайджана, к которому мечтают попасть сотни женщин. Мужчина умудряется только с помощью макияжа и причёски сделать своих клиенток в разы счастливее и увереннее в себе.

С трудом верится, что подобных перемен можно добиться без пластических операций. Однако Анар никогда не прибегает к травмирующим процедурам при создании образов своим клиенткам.

Этой женщине всего 35 лет. Она выглядела значительно старше своих лет. Анар Агакишиев приложил совсем немного усилий, чтобы вернуть женщине молодость и красоту. Теперь она в буквальном смысле светится от счастья.


Какое из получившихся преображений понравилось вам больше всего?

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Метки: Анар Агакишиев   внешность   девушки   красота   макияж   прическа   стилист   фото   
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7  комментариев
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19k
Shtoppi 42 минуты назад
это называется: «как из говна конфетку сделать». вот только послевкусие, у тех кто поведется на такое творение и попробует его "на вкус", будет тошнотворное во всех смыслах.
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34k
Fat Lynx 8 минут назад
А когда они умоются...
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20k
Василий 37 минут назад
Мне кажется тут еще и фотошопом не слабо поработали.
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34k
Snork Snorkoff 46 минут назад
=Наглядный пример, как помолодеть всего за несколько часов=

Не за, а на несколько часов..
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3k
Оксид Бетона 49 минут назад
Вот приведёшь такую, как справа, вечером домой... А утром что?! Пулю в башку себе?!?!
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