Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие

Мы собрали несколько примеров азиатского макияжа, который поможет своим обладательницам не только быть невероятно красивыми, но и скрыться от правосудия или жить жизнью двойного агента. Ведь так сложно поверить, что девушки на фото — это один и тот же человек.

Нет, это не две сестры