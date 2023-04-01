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Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие

Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие

Автор:
01 апреля 2023 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Азиатский макияж   азия   внешность   девушки   красота   макияж   фото   
449
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Вряд ли кто-то будет спорить, что макияж может очень сильно преобразить человека. Но некоторые люди стали такими мастерами в искусстве макияжа, что могут буквально нарисовать на себе совершенно другое лицо.

Мы собрали несколько примеров азиатского макияжа, который поможет своим обладательницам не только быть невероятно красивыми, но и скрыться от правосудия или жить жизнью двойного агента. Ведь так сложно поверить, что девушки на фото — это один и тот же человек.


Нет, это не две сестры

×
×

Магия вне Хогвартса запрещена, но…


А улыбка всё та же


Очаровательное перевоплощение


Как из фильма


Когда карантин закончился и нужно выходить в люди


Из драматичного образа в уверенный


Это как?


Фантастика


Поменялась до неузнаваемости


Кажется, что она живёт двойной жизнью


Трансформация


И там и там малышка

Выглядит как оживший персонаж



Это точно один человек?

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Метки: Азиатский макияж   азия   внешность   девушки   красота   макияж   фото   
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7  комментариев
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4k
Олег Белов 2 часа назад
По фото трудно проследить преображение.
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5k
Нуи Хусим 11 минут назад
Я теперь понял, почему у азиатских красавиц "кукольные личика"! Они не "кукольные", а "заштукатуриные"! Ни каких эмоций...
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19k
anpetrof 45 минут назад
10 миллиметров штукатурки, да. возможно, ещё плюс фотошоп. кого угодно сделают неузнаваемыми.
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3k
MPEG-8 Час назад
Ссылка youtu.be
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Tuskub 2 часа назад
....утро для многих мужиков может быть плохим..)))
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