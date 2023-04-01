Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие

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Вряд ли кто-то будет спорить, что макияж может очень сильно преобразить человека. Но некоторые люди стали такими мастерами в искусстве макияжа, что могут буквально нарисовать на себе совершенно другое лицо.
Мы собрали несколько примеров азиатского макияжа, который поможет своим обладательницам не только быть невероятно красивыми, но и скрыться от правосудия или жить жизнью двойного агента. Ведь так сложно поверить, что девушки на фото — это один и тот же человек.
Нет, это не две сестры
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Магия вне Хогвартса запрещена, но…
А улыбка всё та же
Очаровательное перевоплощение
Как из фильма
Когда карантин закончился и нужно выходить в люди
Из драматичного образа в уверенный
Это как?
Фантастика
Поменялась до неузнаваемости
Кажется, что она живёт двойной жизнью
Трансформация
И там и там малышка
Выглядит как оживший персонаж
Это точно один человек?
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