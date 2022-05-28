Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот

Вот несколько случаев когда девушки получили от визажистов далеко не чудесное преображение.
Кто такой профессиональный визажист? Наверняка вы думаете, что это такой маг и волшебник, который с помощью кистей и косметики способен сделать блистательную красавицу из любой девушки. В идеале, так и есть! Но существуют и такие «мастера», которые умудряются не то что не подчеркивать красоту женщин, а, наоборот, ещё и творят с лицами что-то настолько невообразимое, что у них хочется срочно отобрать всю косметику навсегда.
От естественной кожи не осталось и следа
Я заплатила 85$ долларов за этот макияж на выпускной…
Когда визажист пользуется косметикой очень щедро
Цветокоррекции лба уделили особе внимание
Я усвоила урок и теперь всегда спрашиваю у мастера заранее, точно ли он умеет работать с тёмной кожей
Пришлось платить 160$ за этот «профессиональный» макияж
Причём я просила, чтобы меня накрасили в светло-бежевых тонах. И кисти у мастера были грязные…
Через такой слой косметики даже сложно разглядеть эмоции модели
Сходила на пробный свадебный макияж. Хорошо, что он был просто пробный!
Тон лица нисколько не соотносится с цветом тела
Немного подвели брови
Губы уже закончились, а помада всё продолжается и продолжается…
Блёстки от профессионала
Кажется, моя четырёхлетняя дочь тоже может стать таким «визажистом» и уже зарабатывать деньги!
Визажист в отделе косметики одарила меня лицом цвета апельсина
Что просила клиентка, и что она получила
А кто вообще придумал, что цвет лица должен совпадать со всем остальным?
Всё-таки макияж — это особое искусство, и, как видите, овладеть им может не каждый!
Источник:
АНТИФИШКИ
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