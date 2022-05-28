Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот

Кто такой профессиональный визажист? Наверняка вы думаете, что это такой маг и волшебник, который с помощью кистей и косметики способен сделать блистательную красавицу из любой девушки. В идеале, так и есть! Но существуют и такие «мастера», которые умудряются не то что не подчеркивать красоту женщин, а, наоборот, ещё и творят с лицами что-то настолько невообразимое, что у них хочется срочно отобрать всю косметику навсегда.

От естественной кожи не осталось и следа