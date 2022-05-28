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Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот

Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот

Автор:
28 мая 2022 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: внешность   грим   девушки   забавно   красота   макияж   фото   
565
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Вот несколько случаев когда девушки получили от визажистов далеко не чудесное преображение.

Кто такой профессиональный визажист? Наверняка вы думаете, что это такой маг и волшебник, который с помощью кистей и косметики способен сделать блистательную красавицу из любой девушки. В идеале, так и есть! Но существуют и такие «мастера», которые умудряются не то что не подчеркивать красоту женщин, а, наоборот, ещё и творят с лицами что-то настолько невообразимое, что у них хочется срочно отобрать всю косметику навсегда.


От естественной кожи не осталось и следа

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Я заплатила 85$ долларов за этот макияж на выпускной…

Когда визажист пользуется косметикой очень щедро

Цветокоррекции лба уделили особе внимание

Я усвоила урок и теперь всегда спрашиваю у мастера заранее, точно ли он умеет работать с тёмной кожей

Пришлось платить 160$ за этот «профессиональный» макияж

Причём я просила, чтобы меня накрасили в светло-бежевых тонах. И кисти у мастера были грязные…


Через такой слой косметики даже сложно разглядеть эмоции модели

Сходила на пробный свадебный макияж. Хорошо, что он был просто пробный!

Тон лица нисколько не соотносится с цветом тела

Немного подвели брови

Губы уже закончились, а помада всё продолжается и продолжается…

Блёстки от профессионала

Кажется, моя четырёхлетняя дочь тоже может стать таким «визажистом» и уже зарабатывать деньги!


Визажист в отделе косметики одарила меня лицом цвета апельсина

Что просила клиентка, и что она получила

А кто вообще придумал, что цвет лица должен совпадать со всем остальным?

Всё-таки макияж — это особое искусство, и, как видите, овладеть им может не каждый!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: внешность   грим   девушки   забавно   красота   макияж   фото   
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2  комментария
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980
Сид Час назад
Ужас ужасный. Не дай бог так оголодать..
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2k
Motorola Полчаса назад
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GoodNeon

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