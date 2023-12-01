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Девушки нанесли макияж только на одну сторону лица, чтобы показать, как именно он меняет внешность

Девушки нанесли макияж только на одну сторону лица, чтобы показать, как именно он меняет внешность

Автор:
01 декабря 2023 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   девушки   косметика   красота   макияж   ппол лица   фото   
1650
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Макияж обладает удивительной силой преображения. Это не только набор различных косметических средств, но и инструмент самовыражения и создания уникального образа. Макияж является искусством, которое позволяет подчеркнуть свою неповторимость. Неудивительно, что без него многие девушки выглядят совершенно иначе.

Будем честны, некоторые из них становятся и вовсе неузнаваемыми. Желая продемонстрировать эти невероятные трансформации наглядно, визажисты и обычные поклонницы крутого макияжа решили запустить в интернете своеобразный челлендж под тегом #The Power of Makeup, который бы показал наглядно все эти глобальные преображения. Для усиления эффекта участницы накрасили только одну сторону лица, другую же оставили нетронутой.

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Довольно многие девушки в интернете отреагировали на этот вызов. Некоторые сделали наглядные фото, другие записали видео, в которых рассказали, что же для них значит ритуал нанесения макияжа.

Макияж предоставляет уникальную возможность выражать свою индивидуальность через различные стили и тенденции. От нежного и натурального до яркого и экстравагантного — каждая девушка может выбрать образ, отражающий её собственный внутренний мир и настроение. Разве это не магия вне Хогвартса?

Умело выполненный и правильно подобранный макияж способен подарить уверенность в себе. Он дарит ощущение красоты и ухоженности, что в свою очередь может поднять настроение и помочь почувствовать себя комфортнее в обществе.

Интересно, узнаёт ли она себя в зеркале после подобных трансформаций?

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Метки: внешность   девушки   косметика   красота   макияж   ппол лица   фото   
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10  комментариев
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14k
Jearom 47 минут назад
а кое-где и явный фотошоп для увеличения "силы макияжа"
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2k
Андерсен 19 минут назад
Фасадные работы. Штукатурка, покраска. Дорого.
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4k
Дмитрий Круглов 36 минут назад
- Девку надо выбирать в бассейне, либо на пляже, потому что они там не накрашены.
- А еще лучше в бане!
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14k
Antique computer 44 минуты назад
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25k
ЦСКА 59 минут назад
Интересно, а что чувствуют бабы, когда им в первый раз приходится показаться своему "боевому товарищу" без "камуфляжа"?
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23k
hebpat Час назад
некоторые без макияжа выглядят значительно красивее
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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17k
banzai7 2 часа назад
Боевая раскраска
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