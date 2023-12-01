Девушки нанесли макияж только на одну сторону лица, чтобы показать, как именно он меняет внешность

Великие люди, которые дорвались до современных технологий

Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты

15 девушек показали, как красиво они умеют делать макияж глаз

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Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие

Сила макияжа — наглядная демонстрация