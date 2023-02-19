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Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты

Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты

Автор:
19 февраля 2023 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Павел Кондрашин   было стало   внешность   девушки   косметика   красота   макияж   фото   
847
16
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Павел Кондрашин больше, чем просто визажист, он волшебник с косметической кисточкой. Его работа представляет собой смесь искусства и магии, при помощи которых визажист превращает своих клиенток в богинь.
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Метки: Павел Кондрашин   было стало   внешность   девушки   косметика   красота   макияж   фото   
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12  комментариев
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10k
GROMOZEKA 3 часа назад
Никогда не думал, что наштукатурить лицо, это оказывается «НОВЫЙ УРОВЕНЬ КРАСОТЫ»
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13k
a_komolow 12 минут назад
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6k
Умница-красавица 39 минут назад
Ну да, ну да. Такие тут все за естественность. А в тиндере чет никто не клюет на бледных молей с гульками на голове. Всем подавай оштукатуренных, с бл..доватым изгибом шеи и полуоткрытым ртом.
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6k
Умница-красавица 44 минуты назад
Комментарий к фото
Да, видимо Аллегрова так и выглядит без грима
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4k
Олег Белов 2 часа назад
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190
Разрушитель твоей мечты 2 часа назад
Рецепт прост:
Берем симпатичную девушки и фотографируем ее на широкоугольный объектив. Да так чтобы пропорции лица были максимально искажены. Потом мажем ее косметикой и фотографируем на портретник. Все.
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12k
Kostick 3 часа назад
там не только штукатурка, там ещё и фильтры) потому и говорю, свиданку надо где в бассейне проводить) или на пляже. все эти нарисованные красавишны, свято верят в то, что они действительно так выглядят.
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3k
Похаб Стебаныч 3 часа назад
Фамилия для визажиста очень подходящая.
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13k
Antique computer 3 часа назад
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Как из нормальной, симпатичной женщины сделать эскортницу.
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0
Федор 3 часа назад
Программный / аппаратный рендеринг. Второе по праздникам, первое - каждый день.
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