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15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой

15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой

Автор:
13 ноября 2023 10:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   волосы   девушки   красота   прическа   седина   фото   
1059
16

Человек очень боится стареть, особенно ему неприятно, если это замечают другие. Молодость проходит незаметно, и внезапно мы начинаем замечать, что у глаз появились морщины, на подоконнике появились помидоры, а в волосах — седина.

Последнее особенно страшно для женщин, которым кажется, что их красота уходит вместе с цветом, и они начинают нещадно закрашивать эти безобразные белые волоски! Но нашлись дамы, которые перешагнули через общественное мнение и себя и признали, что можно быть такой же очаровательной и привлекательной, приняв свою естественную седину. Они называют себя серебряными сёстрами и показывают, что при правильном уходе, как и за любыми волосами, вы можете выглядеть прекрасно!

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Метки: внешность   волосы   девушки   красота   прическа   седина   фото   
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6  комментариев
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877
Ольга 52 минуты назад
вот и я борюсь за свою седину. со всех сторон - покрась, покрась, это неприлично, это не правильно. да что неправильного в естественном процессе? нафига я буду волосы травить в попытках спрятать эту седину, если она в 30 лет пошла. кому не нравится, вам? ну не смотрите. а мне нравится.
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3k
Алекс Чебурашкин 41 минуту назад
Для настроения)))
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7k
Бу 44 минуты назад
седина в бороду)
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28k
Lehoia 48 минут назад
Недавно узнал, что мой близкий друг красится. Уже несколько лет, как седеть начал, стал краситься. Даже не знаю, как на это реагировать.
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5k
BenderRodriguez 50 минут назад
От краски для волос отказались, зато пару кило мэйкапа положили.
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