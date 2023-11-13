15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой

Человек очень боится стареть, особенно ему неприятно, если это замечают другие. Молодость проходит незаметно, и внезапно мы начинаем замечать, что у глаз появились морщины, на подоконнике появились помидоры, а в волосах — седина.
Последнее особенно страшно для женщин, которым кажется, что их красота уходит вместе с цветом, и они начинают нещадно закрашивать эти безобразные белые волоски! Но нашлись дамы, которые перешагнули через общественное мнение и себя и признали, что можно быть такой же очаровательной и привлекательной, приняв свою естественную седину. Они называют себя серебряными сёстрами и показывают, что при правильном уходе, как и за любыми волосами, вы можете выглядеть прекрасно!
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