15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой

Последнее особенно страшно для женщин, которым кажется, что их красота уходит вместе с цветом, и они начинают нещадно закрашивать эти безобразные белые волоски! Но нашлись дамы, которые перешагнули через общественное мнение и себя и признали, что можно быть такой же очаровательной и привлекательной, приняв свою естественную седину. Они называют себя серебряными сёстрами и показывают, что при правильном уходе, как и за любыми волосами, вы можете выглядеть прекрасно!