Многие женщины готовы буквально на всё, чтобы приблизиться к идеалу красоты. В представлении девушек лучшая версия «себя» иногда настолько далека от оригинала, что для её достижения необходимо потратить немало сил.
И тогда в ход идут любые средства, даже если они предполагают трату колоссального количества времени. Совершенствуя себя при помощи кисточек, щёточек и щипцов для волос, девушки достигают поставленной цели. Однако стоит ли игра свеч, если в итоге все манипуляции приводят к тому, что женщина становится буквально неузнаваемой?
Ким Кардашьян? Нет, это совсем другая девушка
Правильно подобранный мейк и вы голливудская звезда
Из миловидной девушки в яркую красотку
Сила макияжа — наглядная демонстрация
Это как оказаться в одном из фильмов о зомби. Вы ложитесь спать с горячей цыпочкой, а просыпаетесь с заражённой.
При помощи макияжа можно создать любой образ
Девушке можно отправляться прямиком на подиум
Как выглядит лицо до и после мейка
Это должна быть реклама малярного скотча.
Правая сторона похожа на злую мачеху из диснеевского мультфильма.
Магия стрелок — она такая
Невероятно, но это одна и та же девушка
Некоторые парни удивляются тому, что девушки с макияжем и без выглядят совсем по-разному
Думаю, немногие из них знают, что у девушек нет естественной чёрной дымки вокруг глаз.
Новая трансформация
Яркая вариация арабского макияжа
Удачно подобранный макияж подчеркнёт все достоинства лица
До и после макияжа
Без грамма косметики и в образе
Источник:
АНТИФИШКИ
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Правые фотки чуть лучше выглядят, но только издалека. Вблизи видна слабая работа штукатура
Немного макияжа и много-много фотошопа.
Здесь
даже овал лица "отмакияжили". И совсем другой подбородок получился.
Вот это мастер!!!