Сила макияжа — наглядная демонстрация

И тогда в ход идут любые средства, даже если они предполагают трату колоссального количества времени. Совершенствуя себя при помощи кисточек, щёточек и щипцов для волос, девушки достигают поставленной цели. Однако стоит ли игра свеч, если в итоге все манипуляции приводят к тому, что женщина становится буквально неузнаваемой?

Ким Кардашьян? Нет, это совсем другая девушка