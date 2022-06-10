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Сила макияжа — наглядная демонстрация

Сила макияжа — наглядная демонстрация

Автор:
10 июня 2022 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   девушки   красота   макияж   подборка   фото   
548
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Многие женщины готовы буквально на всё, чтобы приблизиться к идеалу красоты. В представлении девушек лучшая версия «себя» иногда настолько далека от оригинала, что для её достижения необходимо потратить немало сил.

И тогда в ход идут любые средства, даже если они предполагают трату колоссального количества времени. Совершенствуя себя при помощи кисточек, щёточек и щипцов для волос, девушки достигают поставленной цели. Однако стоит ли игра свеч, если в итоге все манипуляции приводят к тому, что женщина становится буквально неузнаваемой?


Ким Кардашьян? Нет, это совсем другая девушка

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Правильно подобранный мейк и вы голливудская звезда

Из миловидной девушки в яркую красотку

Сила макияжа — наглядная демонстрация

Это как оказаться в одном из фильмов о зомби. Вы ложитесь спать с горячей цыпочкой, а просыпаетесь с заражённой.

При помощи макияжа можно создать любой образ

Девушке можно отправляться прямиком на подиум

Как выглядит лицо до и после мейка


Это должна быть реклама малярного скотча.

Правая сторона похожа на злую мачеху из диснеевского мультфильма.


Магия стрелок — она такая

Невероятно, но это одна и та же девушка

Некоторые парни удивляются тому, что девушки с макияжем и без выглядят совсем по-разному


Думаю, немногие из них знают, что у девушек нет естественной чёрной дымки вокруг глаз.

Новая трансформация

Яркая вариация арабского макияжа

Удачно подобранный макияж подчеркнёт все достоинства лица


До и после макияжа

Без грамма косметики и в образе

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   внешность   девушки   красота   макияж   подборка   фото   
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12  комментариев
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30k
Игорь 2 часа назад
В таких постах мне ассоциируется эта картинка:
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26k
Андрей Иванов 45 минут назад
Ты накрашенная страшная и ненакрашенная.
Правые фотки чуть лучше выглядят, но только издалека. Вблизи видна слабая работа штукатура
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12k
Majul 47 минут назад
Это не макияж, это штукатурка. Макияж должен подчеркивать естесственные черты лица и скрывать недостатки, а не превращать всех в одинаковых кукол.
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27k
Владимир 57 минут назад
Да что ж они все прыщавые такие?
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Не знаю кого как, но меня достали подобные "посты".
Немного макияжа и много-много фотошопа.
Здесь



даже овал лица "отмакияжили". И совсем другой подбородок получился.
Вот это мастер!!!
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
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1k
Ольга 2 часа назад
каждый день такое на себе носить - ну нафиг, а раз в год на какое-нибудь мероприятие - пойдет. К тому же плюс для тех кто в парах: с каждым новым мейком - новая девушка)))
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4
бон ли 2 часа назад
размалеванные тоже далеко не красотки получились
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504
HalloFreeSpace 2 часа назад
красиво )
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