Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве

Девушку задержали и отвезли в отдел. Пистолет оказался игрушечным и опасности не представлял. Как рассказали в полиции, налётчицей оказалась 24-летняя жительница Тулы. Задержанная призналась, что пойти на ограбление её заставили телефонные мошенники, они смогли убедить её, что в ломбарде отмываются деньги для террористов и ей необходимо принять участие в задержании преступников.



