Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве

Как выяснилось впоследствии, "грабительница" сама оказалась жертвой.
Инцидент произошёл вчера вечером в офисе ломбарда на улице Красного Маяка в Москве. В помещение зашла девушка, достала пистолет, припугнула сотрудников выстрелом и потребовала отдать ей деньги из кассы. Находившийся за прилавком мужчина успел нажать на тревожную кнопку. Горе-грабительницу задержали на месте оперативно прибывшие росгвардейцы.
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Девушку задержали и отвезли в отдел. Пистолет оказался игрушечным и опасности не представлял. Как рассказали в полиции, налётчицей оказалась 24-летняя жительница Тулы. Задержанная призналась, что пойти на ограбление её заставили телефонные мошенники, они смогли убедить её, что в ломбарде отмываются деньги для террористов и ей необходимо принять участие в задержании преступников.
"Когда они поняли, что с меня больше ничего не смогут вытянуть, сказали мне купить пистолет и выключить телефон свой. Сказали, что по этому адресу находятся те, кто задействован в отмывании денег террористам. Они вышли на их след и сейчас их возьмут здесь якобы с поличным, а я буду участвовать в операции - как бы отвлекающим манёвром", — рассказала доверчивая тулячка.
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Сейчас полицейские думают, что делать с задержанной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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