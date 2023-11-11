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Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве

Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве

Автор:
11 ноября 2023 13:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   задержание   ломбард   мошенники   ограбление   пистолет   
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Как выяснилось впоследствии, "грабительница" сама оказалась жертвой.

Инцидент произошёл вчера вечером в офисе ломбарда на улице Красного Маяка в Москве. В помещение зашла девушка, достала пистолет, припугнула сотрудников выстрелом и потребовала отдать ей деньги из кассы. Находившийся за прилавком мужчина успел нажать на тревожную кнопку. Горе-грабительницу задержали на месте оперативно прибывшие росгвардейцы.

Девушку задержали и отвезли в отдел. Пистолет оказался игрушечным и опасности не представлял. Как рассказали в полиции, налётчицей оказалась 24-летняя жительница Тулы. Задержанная призналась, что пойти на ограбление её заставили телефонные мошенники, они смогли убедить её, что в ломбарде отмываются деньги для террористов и ей необходимо принять участие в задержании преступников.


"Когда они поняли, что с меня больше ничего не смогут вытянуть, сказали мне купить пистолет и выключить телефон свой. Сказали, что по этому адресу находятся те, кто задействован в отмывании денег террористам. Они вышли на их след и сейчас их возьмут здесь якобы с поличным, а я буду участвовать в операции - как бы отвлекающим манёвром", — рассказала доверчивая тулячка.

Сейчас полицейские думают, что делать с задержанной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Видео   Москва   задержание   ломбард   мошенники   ограбление   пистолет   
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17  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Чего тут думать то? Покушение на разбой! Даже доказывать ничего не надо.
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302
Абвгд Еёжзиклмн 19 секунд назад
Вот этим пестиком она там кошмарила пацанов

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11k
Михаил 37 минут назад
статью ей за разбой. А сказки про телефонных мошенников пусть в тюрьме рассказывает.
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48
Комнатный Сибиряк 46 минут назад
Мягко стелит, видимо предисторию заранее составила
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1k
DDM Час назад
Человек до сих пор не понимает, что это была не игра. Думает, сейчас мол поругают и отпустят. Грустно. А отвечать надо. Иначе в следующий раз голоса из телефона скажут, где взять настоящий пистолет, пойти на остановку и там в шутку всех пострелять. А они её похвалят и потом всех оживят.
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18k
Роберт Шекли Час назад
Вот теперь пускай поучаствует в другой операции, лет на 7-10
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16k
GROMOZEKA Час назад
По глазам видно, кукуха улетела безвозвратно.
В тёплые края
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1k
Sumrak58100 Час назад
Гаджеты не сделали человека умнее. Гаджеты сделали идиотов ещё большими идиотами.
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57k
dima423 2 часа назад
Каждый раз удивляюсь - неужели такие тупые люди бывают? И каждый раз появляется новый рекордсмен(или вумен) по тупости)
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16k
Александр 2 часа назад
"Сажать" не надо, сейчас, говорят. в госпиталях много подопечных... Да и в хосписах можно гигиену блюсти... Года на 3
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5k
Lexx 2 часа назад
После такого "выстрела", можно было смело повязать её. Тем более вдвоём.
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93
2023 2 часа назад
Кино, она очевидно представляет, что она сейчас в кино. Возомнила себя звездой экшена. Лечить надо, пока она с топором не стала ходить.
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