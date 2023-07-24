Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве

Понятно, что в этой толпе затесался нетрезвый гражданин - 47-летний Рустам Велиев. Он попытался пройти на шоу, а когда его развернули, полез в драку. По предварительным данным, у одного из полицейских черепно-мозговая травма и перелом носа, а у второго - перелом стопы.