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Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве

Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве

Автор:
24 июля 2023 15:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Концерт   Лужники   Москва   драка   задержание   полиция   руки вверх   сергей жуков   
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У одного из силовиков подозревают черепно-мозговую травму.

«Руки вверх» - самая коммерчески успешная группа России. Большие гонорары участники коллектива стали получать ещё в 1990-х, когда прогремел хит «Крошка моя». Денежки тогда обычно перевозили в сумках, а «налоги» собирали крепкие ребята в спортивных костюмах.

После «Крошки» группа улетела в стратосферу и находилась на пике популярности вплоть до распада. С одной стороны, такие песни как «Алёшка» или «Чужие губы» многие считали «голимой попсой» и примитивом. А с другой - они собирали стадионы.

Что характерно - собирают и сейчас. В московских «Лужниках» состоялся концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх», народу было - не протолкнуться.

Понятно, что в этой толпе затесался нетрезвый гражданин  - 47-летний Рустам Велиев. Он попытался пройти на шоу, а когда его развернули, полез в драку. По предварительным данным, у одного из полицейских черепно-мозговая травма и перелом носа, а у второго - перелом стопы.

Хулигана всё-таки скрутили и доставили в участок. Пока лишь составили протокол о мелком хулиганстве, но в перспективе - яростному фанату «Крошки моей» светит до 10 лет за нападение на полицейских при исполнении.


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Метки: Видео   Концерт   Лужники   Москва   драка   задержание   полиция   руки вверх   сергей жуков   
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12  комментариев
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Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Присядет крепыш на долгие года.
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013 в Тентуре 4 минуты назад
Не полицейские, а мальчики для битья. Лохи, одним словом.
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9k
Мариус Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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69k
SAndre Час назад
страшное полицейское государство, где какой-то пьяный может покалечить полицейских, а не наоборот........
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33
CacatuaAutista 2 часа назад
папуасы из Камуендо Марко и Пукараманты зажигательней поют.
Слушать же эту хунью можно только поле того, как обо что то крепко [мат]
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33
CacatuaAutista Андерсен 37 минут назад
"некто" собирает в Москве миллионное черномазое стадо. И плевать они хотели на своих будущих рабов на стадионах.
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33
CacatuaAutista glazz_19 15 минут назад
Би2, Самойлова. Думаю, дальше продолжать бессмысленно
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12k
Denissg 2 часа назад
Да что за звери? Какие 10 лет? Устного предупреждения было бы достаточно. Кровавый теран должен уйти!

А может распустить полицию, как в некоторый городах самой демократической и справедливой страны? На*уй она нужна, такая полиция, простите мой северо-восточный акцент? Ааа, ну да. Виноват. Рустам Велиев, национальность которого нельзя называть. Отделается мелким хулиганством.
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