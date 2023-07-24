Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве

У одного из силовиков подозревают черепно-мозговую травму.
«Руки вверх» - самая коммерчески успешная группа России. Большие гонорары участники коллектива стали получать ещё в 1990-х, когда прогремел хит «Крошка моя». Денежки тогда обычно перевозили в сумках, а «налоги» собирали крепкие ребята в спортивных костюмах.
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После «Крошки» группа улетела в стратосферу и находилась на пике популярности вплоть до распада. С одной стороны, такие песни как «Алёшка» или «Чужие губы» многие считали «голимой попсой» и примитивом. А с другой - они собирали стадионы.
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Что характерно - собирают и сейчас. В московских «Лужниках» состоялся концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх», народу было - не протолкнуться.
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Понятно, что в этой толпе затесался нетрезвый гражданин - 47-летний Рустам Велиев. Он попытался пройти на шоу, а когда его развернули, полез в драку. По предварительным данным, у одного из полицейских черепно-мозговая травма и перелом носа, а у второго - перелом стопы.
Хулигана всё-таки скрутили и доставили в участок. Пока лишь составили протокол о мелком хулиганстве, но в перспективе - яростному фанату «Крошки моей» светит до 10 лет за нападение на полицейских при исполнении.
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Слушать же эту хунью можно только поле того, как обо что то крепко [мат]
А может распустить полицию, как в некоторый городах самой демократической и справедливой страны? На*уй она нужна, такая полиция, простите мой северо-восточный акцент? Ааа, ну да. Виноват. Рустам Велиев, национальность которого нельзя называть. Отделается мелким хулиганством.