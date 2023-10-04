Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей

Дерзкое ограбление произошло, когда авто остановилось на светофоре на ул. Донецкой. Банда неизвестных разбила окна машины, расстреляла её владельца и забрала у него сумку с деньгами.
Вчера, 3 октября, в столице ограбили 48-летнего мужчину, сидевшего за рулём Как в 90-х:. К остановившемуся на светофоре авто подъехала Infiniti, из которой вышли двое неизвестных. Они топором разбили стёкла в "Мерседесе", забрызгали его водителя перцовым газом, после чего несколько раз выстрелили в него и, забрав сумку с деньгами, скрылись.
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Так выглядела машина после нападения. Топор, которым злоумышленники крушили стёкла авто, оставили в его салоне.
После нападения злоумышленники скрылись на своём авто, которое, впрочем, вскоре бросили. "Инфинити" обнаружили неподалёку от места расстрела, в Батайском проезде.
Очевидцы вызвали полицию и неотложку. Раненного мужчину госпитализировали. По данным некоторых СМИ, расстрелянный и ограбленный - глава ООО "Луна" Алексей Володин, ранее он был судим по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества". О его состоянии пока ничего неизвестно, а по факту нападения возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)).
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и да,ставлю на чёрное