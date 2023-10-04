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Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей

Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей

Автор:
04 октября 2023 09:55
Сообщество : Криминал
Метки: Mercedes Benz   Видео   Москва   деньги   ограбление   полиция   похищение   расстрел   
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Дерзкое ограбление произошло, когда авто остановилось на светофоре на ул. Донецкой. Банда неизвестных разбила окна машины, расстреляла её владельца и забрала у него сумку с деньгами.


Вчера, 3 октября, в столице ограбили 48-летнего мужчину, сидевшего за рулём Как в 90-х:. К остановившемуся на светофоре авто подъехала Infiniti, из которой вышли двое неизвестных. Они топором разбили стёкла в "Мерседесе", забрызгали его водителя перцовым газом, после чего несколько раз выстрелили в него и, забрав сумку с деньгами, скрылись.

Так выглядела машина после нападения. Топор, которым злоумышленники крушили стёкла авто, оставили в его салоне.

После нападения злоумышленники скрылись на своём авто, которое, впрочем, вскоре бросили. "Инфинити" обнаружили неподалёку от места расстрела, в Батайском проезде.


Очевидцы вызвали полицию и неотложку. Раненного мужчину госпитализировали. По данным некоторых СМИ, расстрелянный и ограбленный - глава ООО "Луна" Алексей Володин, ранее он был судим по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества". О его состоянии пока ничего неизвестно, а по факту нападения возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)).

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Метки: Mercedes Benz   Видео   Москва   деньги   ограбление   полиция   похищение   расстрел   
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12  комментариев
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6k
Бу Час назад
все в этой новости прекрасно.
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328
zolotoman 4 минуты назад
Подъехали на машине за 10 млн, для того чтобы получить 20 млн, пожизненный срок. И бросили тачку за 10 млн.
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61k
pynh 5 минут назад
Карма?
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280
Михаил 8 минут назад
Видимо вернули свое...
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23k
ЦСКА 9 минут назад
Ах вот оно в чем дело! "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества"...У самого рыльце в пушку значит!
Ссылка www.youtube.com
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9k
Oleg 18 минут назад
дежавю , епта. никогда такого не было и вот опят....
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1k
liveevil Полчаса назад
С кем-то общаком не заделился
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17k
Колька Валеркин сын 45 минут назад
Карма [мат]
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12k
Linuksoid 53 минуты назад
Вора убили, нечего страшного.
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3k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
так 20 или 30?
и да,ставлю на чёрное
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22k
Анатолий Соколов 58 минут назад
когда пожадничал на водителя-охранника ...
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