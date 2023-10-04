Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей





Вчера, 3 октября, в столице ограбили 48-летнего мужчину, сидевшего за рулём Как в 90-х:. К остановившемуся на светофоре авто подъехала Infiniti, из которой вышли двое неизвестных. Они топором разбили стёкла в "Мерседесе", забрызгали его водителя перцовым газом, после чего несколько раз выстрелили в него и, забрав сумку с деньгами, скрылись.