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"Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой

"Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой

Автор:
05 октября 2023 13:32
Сообщество : Криминал
Метки: Бангкок   Видео   Москва   аэрофлот   вилка   дебошир   задержание   нападение   
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Связывать пассажира, который, возможно, перед полётом закинулся чем-то тяжёлым, пришлось всем салоном.

На рейсе "Аэрофлота" из Бангкока в Москву пассажир напал на сидящего впереди него соседа с железной вилкой. Он несколько раз вонзил столовый прибор в плечо, спину и грудь мужчине, объяснив это тем, что тот постоянно елозил в кресле и мешал ему есть.


Авиадебошира практически сразу начали крутить несколько пассажиров и бортпроводников. У него отобрали вилку, сковали руки пластиковыми наручниками и связали на заднем сидении. Только после этого пассажиры осознали насколько неадекватный индивид сидел с ними рядом — тот заплетающимся языком начал нести невероятный бред.

Связанный 35-летний Алексей Фурсов рассказал бортпроводникам о причинах нападения, из которых было ясно только одно — мужчина находился в крайне неадекватном состоянии.

В частности он заявил, что полагал, будто пассажир, на которого он напал, обернётся и укусит его, поэтому он решил воткнуть в него вилку.


Я думал он сейчас обернется, и будет меня кусать, просто встал и ткнул его. Я думал, я воткну и всё, он исчезнет — провалится в бесконечность.

Как сообщают очевидцы, Фурсов заранее готовился к нападению — надел перчатки и разгибал зубы вилки, чтобы нанести максимальный урон соседу. К счастью, пострадавший получил незначительные травмы мягких тканей и в госпитализации не нуждается. Что касается, задержанного, то его передали полицейским, но в ближайшее время с им, очевидно, будут работать наркологи или психиатры.

Источник:

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Метки: Бангкок   Видео   Москва   аэрофлот   вилка   дебошир   задержание   нападение   
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8  комментариев
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Голос Вселенной Полчаса назад
Не бойся ложки, бойся вилки.
Один удар - четыре дырки.
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32k
Ego sum qui sum 16 минут назад
Похоже наркотики становятся не только западной проблемой
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1k
Сид Полчаса назад
В Тае наркота на каждом углу.
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7k
Echo 48 минут назад
Где он нашел железную вилку ?
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451
Алексей Echo Полчаса назад
некоторые авиакомпании выдают металлические вилки и ножи
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