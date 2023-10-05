"Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой

На рейсе "Аэрофлота" из Бангкока в Москву пассажир напал на сидящего впереди него соседа с железной вилкой. Он несколько раз вонзил столовый прибор в плечо, спину и грудь мужчине, объяснив это тем, что тот постоянно елозил в кресле и мешал ему есть.

Авиадебошира практически сразу начали крутить несколько пассажиров и бортпроводников. У него отобрали вилку, сковали руки пластиковыми наручниками и связали на заднем сидении. Только после этого пассажиры осознали насколько неадекватный индивид сидел с ними рядом — тот заплетающимся языком начал нести невероятный бред.