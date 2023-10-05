"Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой

Связывать пассажира, который, возможно, перед полётом закинулся чем-то тяжёлым, пришлось всем салоном.
На рейсе "Аэрофлота" из Бангкока в Москву пассажир напал на сидящего впереди него соседа с железной вилкой. Он несколько раз вонзил столовый прибор в плечо, спину и грудь мужчине, объяснив это тем, что тот постоянно елозил в кресле и мешал ему есть.
Авиадебошира практически сразу начали крутить несколько пассажиров и бортпроводников. У него отобрали вилку, сковали руки пластиковыми наручниками и связали на заднем сидении. Только после этого пассажиры осознали насколько неадекватный индивид сидел с ними рядом — тот заплетающимся языком начал нести невероятный бред.
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Связанный 35-летний Алексей Фурсов рассказал бортпроводникам о причинах нападения, из которых было ясно только одно — мужчина находился в крайне неадекватном состоянии.
В частности он заявил, что полагал, будто пассажир, на которого он напал, обернётся и укусит его, поэтому он решил воткнуть в него вилку.
Я думал он сейчас обернется, и будет меня кусать, просто встал и ткнул его. Я думал, я воткну и всё, он исчезнет — провалится в бесконечность.
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Как сообщают очевидцы, Фурсов заранее готовился к нападению — надел перчатки и разгибал зубы вилки, чтобы нанести максимальный урон соседу. К счастью, пострадавший получил незначительные травмы мягких тканей и в госпитализации не нуждается. Что касается, задержанного, то его передали полицейским, но в ближайшее время с им, очевидно, будут работать наркологи или психиатры.
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Один удар - четыре дырки.