В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс

И его приехал встречать сожитель Максим. Получается, что он друг/подруга… в общем, тоже трансгендер, про которого узнали, когда он прикрепил свою фотографию к иконе и выставил в соцсетях. Потом её удалил, но было уже поздно.

Поэтому вместо Хилми, его встретили силовики и отвезли в отделение. Об этом также сообщила Екатерина Мизулина: