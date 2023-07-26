В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс

Он прифотошопил своё лицо к иконе и против него возбудили дело.
Хилми Фокс - небинарная и довольно известная в интернете персона. У многих вызывает сложные чувства, в том числе, и у Екатерины Мизулиной - она не раз и не два требовала проверить его на пропаганду ЛГБТ и демонстрацию порнографии.
В итоге Хилми “закрыли” в спецприёмнике и завели уголовное дело. Как и настаивала Мизулина - за демонстрацию порнографии. Позже Хилми выпустили под домашний арест.
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И его приехал встречать сожитель Максим. Получается, что он друг/подруга… в общем, тоже трансгендер, про которого узнали, когда он прикрепил свою фотографию к иконе и выставил в соцсетях. Потом её удалил, но было уже поздно.
Поэтому вместо Хилми, его встретили силовики и отвезли в отделение. Об этом также сообщила Екатерина Мизулина:
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Теперь Максиму грозит статья 5.26 КоАП и штраф до 50 тысяч тысяч рублей или обязательные работы на срок 120 часов.
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- кому известная? Таким же п"дорам?
Как были =0 так и остались, мрази тупорылые
Пусть йябуться у себя в квартирах, перемещаются на такси чтобы их никто не видел, нос свой на улицу и в публичные места не показывают.
154-а. Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Мужеложство, совершённое с применением насилия или с использованием зависимого положения потерпевшего, лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Вот, если воткнуть этим осиновый кол в ... анальное отверстие, попадает ли коловтыкающий под статью.
А вот выставлять это всё напоказ - нет уж! Нам такое тут не надо. Езжайте в свои европы и там гействуйте!
- Прикинь, ко мне гей на приём приходил!
- И что с ним?
- Да лицо болит, бьют часто.
- И что ты ему прописал?
- Молоко с селёдкой трижды в день вместо еды.
- Нафига?!
- А чтоб понял, для чего мужику задница!