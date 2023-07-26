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В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс

В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс

Автор:
26 июля 2023 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: transgender   Видео   ЛГБТ-пропаганда   Москва   задержание   полиция   силовики   хилми фокс   
3078
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4

Он прифотошопил своё лицо к иконе и против него возбудили дело.

Хилми Фокс - небинарная и довольно известная в интернете персона. У многих вызывает сложные чувства, в том числе, и у Екатерины Мизулиной - она не раз и не два требовала проверить его на пропаганду ЛГБТ и демонстрацию порнографии.

В итоге Хилми “закрыли” в спецприёмнике и завели уголовное дело. Как и настаивала Мизулина - за демонстрацию порнографии. Позже Хилми выпустили под домашний арест.

И его приехал встречать сожитель Максим. Получается, что он друг/подруга… в общем, тоже трансгендер, про которого узнали, когда он прикрепил свою фотографию к иконе и выставил в соцсетях. Потом её удалил, но было уже поздно.

Поэтому вместо Хилми, его встретили силовики и отвезли в отделение. Об этом также сообщила Екатерина Мизулина:

Теперь Максиму грозит статья 5.26 КоАП и штраф до 50 тысяч тысяч рублей или обязательные работы на срок 120 часов.

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Метки: transgender   Видео   ЛГБТ-пропаганда   Москва   задержание   полиция   силовики   хилми фокс   
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42  комментария
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57k
Опиум для народа 45 минут назад
-"Хилми Фокс - небинарная и довольно известная в интернете персона."-
- кому известная? Таким же п"дорам?
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5k
Евгений Д Минуту назад
Два гомика обозвались трансгендерами и возомнили что то о себе ???
Как были =0 так и остались, мрази тупорылые
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441
twincam 2 минуты назад
Кошмарить пи...оров по жесткому!
Пусть йябуться у себя в квартирах, перемещаются на такси чтобы их никто не видел, нос свой на улицу и в публичные места не показывают.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 3 минуты назад
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2k
Василий Афиногенов 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
a6m5 10 минут назад
Если видео из вконтакта не видно, перезагрузите страницу. К сожалению, на Фишках бывает такая проблема.
Ссылка vk.com
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3k
VPJ 10 минут назад
1 апреля 1934 года соответствующая статья была внесена в УК РСФСР под номером 154-а:
154-а. Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Мужеложство, совершённое с применением насилия или с использованием зависимого положения потерпевшего, лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Вот, если воткнуть этим осиновый кол в ... анальное отверстие, попадает ли коловтыкающий под статью.
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21k
ВАТНИК 12 минут назад
лечить это мразь бесполезо...надо таких усыплять.... ну или развешивать на фонарные столбы...
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24k
Тигран Саркисян 17 минут назад
Даже знать не хочу что это за БЛЕТ
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8k
Сфинктер Андропова 21 минуту назад
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223
deadDEVIL 24 минуты назад
Можете [мат] с кем угодно, но в рамках закона.
А вот выставлять это всё напоказ - нет уж! Нам такое тут не надо. Езжайте в свои европы и там гействуйте!
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Сжечь [мат]
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13k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Высылать за 101 километр
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79
007 GROMOZEKA 14 минут назад
У Вас пару нулей пропущено.
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79
007 GROMOZEKA 10 минут назад
Поделиться?
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148
ДедМаздай 47 минут назад
На.уй вы это вообще постите?!
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2k
vijilante 47 минут назад
Што ни день , то новые ужасы !
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2k
кОнь Юлий 55 минут назад
Медведя стошнило в кустах
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71
Андрей Граф Час назад
посадите оно на 15 суток в петушиную хату, вот это будет классссс
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910
ruslan d Час назад
Ипанутым нет покоя ...
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916
idhr Час назад
моё мнение, что всех этих сущестьв, или как тут метко подмечено, персонажей, которые готовы хлшоть в женское платье переодеваться, хоть в ж#пу е#аться, лиш-бы только не работать где-нибудь на заводе разнорабочим или доставщиком, надо париговаривать не к уголовному сроку, а к как раз работе разнорабочим, или доставщиком, в течении этого самого срока, и приговаривать как раз за то, чтио в ж#пу е#утся, и переодеваются в женское платье за рамками санкционированого, организованного костюмироваанного праздника новогодни2й карнавал. Создать специальную службу судебных присавов, которые будут отсленживать исполнение. Тогда круг замкнётся, если и так и так на завод, то ... Кстати и армия в качестве накаппзания, тоже идея ... И только не надо начинать разговоры, что, мол, чего они там навоют им оружие доверить нелдьзя, в армии тоже есть масса запдач уровня разнорабочий, не требующих какой бы-то ни было квалификации, штрафные роты про покраске травы в соответстваующитй цвет, угладке снега в сугробы прямоугнолной формы, переноске тяжестей, тоже могут быть весьма полезны, и даже отбивать затраты на еду ...
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1k
surgy Час назад
Как замечательно фото и видео показывает контраст уродства педерастов и женщин в кадре: женственная Мизулина и следователь СК и уродливые гомики!
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14k
Александр Час назад
Беседуют два врача:
- Прикинь, ко мне гей на приём приходил!
- И что с ним?
- Да лицо болит, бьют часто.
- И что ты ему прописал?
- Молоко с селёдкой трижды в день вместо еды.
- Нафига?!
- А чтоб понял, для чего мужику задница!
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