«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой

Пострадавший обратился в полицию и «борцов за чистоту города» быстро вычислили: это 20-летний студент РАНХиГС Шоди Козидехконов и его приятель — 17-летний Дмитрий К. Они сами сняли свои «подвиги», так что найти их было просто.