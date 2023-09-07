«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой

Теперь у них совсем не такой «боевой» вид.
На этой неделе в сеть попало видео с молодыми людьми, которые устроили «перформанс» на московской Маросейке. Пара зумеров привязалась к нетрезвому гражданину и избила его.
Осторожно, в роликах мат через слово:
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Пострадавший обратился в полицию и «борцов за чистоту города» быстро вычислили: это 20-летний студент РАНХиГС Шоди Козидехконов и его приятель — 17-летний Дмитрий К. Они сами сняли свои «подвиги», так что найти их было просто.
Теперь ими занимаются силовики: следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Хулиганство». Действовало несколько человек, поэтому максимально им грозит до 7 лет заключения.
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Покушение на убийство группой лиц. Статья 105 часть 2 УК РФ (покушение на убийство)
И еще нацистские высказывания против РФ. Их хорошо слышно на последнем видео. "Соси ух, Русское быдло"
Какое тут «Хулиганство». Этих зверей надо под замок и очень на долго. Бить ногами лежачего, топить его химикатами, это же чистое зверство. Это нелюди.
Моё мнение - на зону. Там их на "кукан и будут пропеллерами".
Очень мило. Это же рассадник коррупции, мразей и самого настоящего быдла. Бывал там рядом с Юго-Западной. Аж тошнит.
- ерунда этот Каррузо, ни голоса ни слуха
- Вы были на концерте Коррузо?!
- нет, Сара напела.