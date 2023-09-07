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«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой

«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой

Автор:
07 сентября 2023 19:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   драка   задержание   моросейка   хулиганы   
1296
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Теперь у них совсем не такой «боевой» вид.

На этой неделе в сеть попало видео с молодыми людьми, которые устроили «перформанс» на московской Маросейке. Пара зумеров привязалась к нетрезвому гражданину и избила его.

Осторожно, в роликах мат через слово:

Пострадавший обратился в полицию и «борцов за чистоту города» быстро вычислили: это 20-летний студент РАНХиГС Шоди Козидехконов и его приятель — 17-летний Дмитрий К. Они сами сняли свои «подвиги», так что найти их было просто.

Теперь ими занимаются силовики: следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Хулиганство». Действовало несколько человек, поэтому максимально им грозит до 7 лет заключения.

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Метки: Видео   Москва   драка   задержание   моросейка   хулиганы   
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20  комментариев
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4k
avix Полчаса назад
А по моему это статья 35 часть 3 и 4 УК РФ (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)

Покушение на убийство группой лиц. Статья 105 часть 2 УК РФ (покушение на убийство)

И еще нацистские высказывания против РФ. Их хорошо слышно на последнем видео. "Соси ух, Русское быдло"

Какое тут «Хулиганство». Этих зверей надо под замок и очень на долго. Бить ногами лежачего, топить его химикатами, это же чистое зверство. Это нелюди.

Моё мнение - на зону. Там их на "кукан и будут пропеллерами".
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13k
..: Атеист :.. 3 минуты назад
Предлагаю ОМОНу боевую тренировку устроить. Макеты для тренировок уже есть)))
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2k
Александр Долматов 9 минут назад
Почему чурка без бороды? Или в двадцать лет ещё не растёт?
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12k
Copycat 18 минут назад
Так они сами быдло, даже не так - звери, а не люди
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1k
Потому что я Алёша 18 минут назад
Димке условку дадут, а сына ослaё6a свои отмажут.
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2k
Вадим Курбатов 19 минут назад
Кто б сомневался, что без обезьян не обошлось)
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3k
Яков 21 минуту назад
Дети из обеспеченных семей, из хороших ВУЗов, возомнили себя уникальными сливками общества, и решили что остальные должны прекратить своё существования из-за недостойности быть в одном обществе с ними. Что-то подобное я читал у Незнанского.
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29k
Ваня Полчаса назад
яркое пособие - как себе настучать ногами и руками на статью до семи лет...
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27k
Matrosskin Полчаса назад
"поэтому максимально им грозит до 7 лет заключения" - в теории. Придёт какой-нибудь Козадёров-старший к следаку, бабла даст и окажется, что пацанчики ничего такого ввиду не имели, у них отличные характеристики, и вообще онижедети, а гражданин сам доипался. Вот и сказочке конец, а кто верил в справедливость - молодец ( но наивный).
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5k
Григорий 37 минут назад
сопливая мразь, рождённая тупой мразью, ибо если бы родители им уделяли хоть минуту, они были бы людьми.
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43k
Валерий 37 минут назад
да тут уже на хулиганку не тянет, мужика конкретно по голове били, на зоне пущай свою удаль молодецкую теперь показывают, правда баллончик с газом им там не дадут, скорее бутылку выпишут
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5k
Трям 39 минут назад
Ссыкуны сопливые.
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16k
Мистер Фикс 41 минуту назад
У школоты мозгов нет, только импульсы.
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5k
Горожанин 42 минуты назад
РАНХиГС!?..

Очень мило. Это же рассадник коррупции, мразей и самого настоящего быдла. Бывал там рядом с Юго-Западной. Аж тошнит.
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3k
Василий Афиногенов 44 минуты назад
одна из них личинус безнациональной вешалки для бороды?
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August

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