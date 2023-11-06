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"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов

"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов

Автор:
06 ноября 2023 12:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   День народного единства   Красная площадь   Москва   александровский сад   задержание   мигранты   полиция   правоохранители   
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Полицейские попросили документы у одного из мужчин - и нарвались на женскую истерику, проклятья и обещание расправы.

4 ноября в Александровском саду правоохранители обходили территорию Красной площади. Их внимание привлекла группа громко разговаривавших мужчин и женщин. Проверка документов обернулась скандалом, женской истерикой и задержанием.


Сначала предъявлять документы отказался один из гуляющих, а когда он попытался поразмахивать руками, был мягко, но вежливо уложен на землю и закован в наручники. Эти действия полицейских очень не понравились его друзьям и родственникам. Женщина затеяла истерику, проклиная сотрудников полиции, желая им кар земных и много гадостей.


Второй мужчина было пытался удержать плачущую мадам и просил её завершить концерт с ультразвуком , но быстро вошёл в раж и стал докапываться уже и до полицейских.


В конце концов пообещал зарезать правоохранителей прямо там, на месте.



В результате, как сообщает Телеграм-канал "Столичный СК", товарищ, обещавший зарезать полицейского, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).



А как вы отметили День народного единства?

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Метки: Видео   День народного единства   Красная площадь   Москва   александровский сад   задержание   мигранты   полиция   правоохранители   
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13  комментариев
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15k
GROMOZEKA 55 минут назад
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Горожанин Минуту назад
Бараны.
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Просто чувак в интернете Минуту назад
С американскими полицейскими подобная [мат] бы кончилась очень быстро и кроваво.
Наши больно нежные и скованные юридически
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11k
Seledochnik Минуту назад
Забыли они как ходили буквально 15-20 лет назад тише воды и ниже травы и менты им на спину ссали
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6k
Александр 17 минут назад
Так это повсеместно так.. Но только сейчас, вдруг, стали замечать почему-то. Давно пора приструнить этих зарвавшихся "гостей".
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6k
Babangdida 23 минуты назад
При прямой и недвусмысленной угрозе жизни сотрудникам, при исполнении (зарэжу тебя прямо здесь), надо было пристрелить их прямо там.
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15k
Kucher Полчаса назад
У меня нет единства с чурбаньём.
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9k
Дмитрий 37 минут назад
По чему не задержали второго? Когда эта импотенция полиции закончится? В лицо посылают, угрожают! Не задержали!!!!
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2k
Сергей 42 минуты назад
В последнее время прям зачастили посты про эмигрантов, такое ощущение что пытаются расшатать ситуацию внутри страны раз по другому не выходит, проблема иммигрантов была всегда, и не только в нашей стране, и исправить её всем по силам, но почему то этого не происходит значит это кому то выгодно и у нас и у пиндосов да у всех одна и таже проблема ) кто то просто греет руки на ней )
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11k
Том Сойер 44 минуты назад
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5k
Димка Смола/67 46 минут назад
Блать реально заепал этот цирк!!! Пыздуй в горы там ори, плачь, уродуй!!! Нет у них в бошках еще что такое закон, порядок..... рано спустились плять. Прокляну...... дать бы тебя леща хорошего!!! А лучше бы ПДН проследить за этой мамашей !!!
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