"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов

Полицейские попросили документы у одного из мужчин - и нарвались на женскую истерику, проклятья и обещание расправы.
4 ноября в Александровском саду правоохранители обходили территорию Красной площади. Их внимание привлекла группа громко разговаривавших мужчин и женщин. Проверка документов обернулась скандалом, женской истерикой и задержанием.
Сначала предъявлять документы отказался один из гуляющих, а когда он попытался поразмахивать руками, был мягко, но вежливо уложен на землю и закован в наручники. Эти действия полицейских очень не понравились его друзьям и родственникам. Женщина затеяла истерику, проклиная сотрудников полиции, желая им кар земных и много гадостей.
Второй мужчина было пытался удержать плачущую мадам и просил её завершить концерт с ультразвуком , но быстро вошёл в раж и стал докапываться уже и до полицейских.
В конце концов пообещал зарезать правоохранителей прямо там, на месте.
Источник:
В результате, как сообщает Телеграм-канал "Столичный СК", товарищ, обещавший зарезать полицейского, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
А как вы отметили День народного единства?
Источник:
- Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве
- Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России
- Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма
- "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
- В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс
Наши больно нежные и скованные юридически
А при чём тут единство с какими-то чурбандосами тогда? Каким боком они к этому дню относятся?