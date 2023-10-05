Каскадер установил рекорд Гиннесса, проехав на грузовике через узкий проем

Чтобы рекорд засчитали, грузовик должен был на двух колесах проехать не менее 10 м, не задеть препятствия и не опрокинуться на финише.

Чтобы перевести тягач в боковое положение, Марко заехал правыми колесами на рампу.

Первую попытку каскадер провалил, так как не смог удержать контроль и сильно отклонился влево, в результате чего сбил боковые ограждения. Во время второй попытки итальянец сильно отклонился вправо и снова повторил ошибку. Ну а третий заезд увенчался успехом.