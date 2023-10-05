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Каскадер установил рекорд Гиннесса, проехав на грузовике через узкий проем

Каскадер установил рекорд Гиннесса, проехав на грузовике через узкий проем

Автор:
05 октября 2023 12:26
Сообщество : Автомир
Метки: авто   грузовик   каскадер   рекорд   трюк   тягач   
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43-летний итальянский каскадер Марко Давиде Джиони продемонстрировал непревзойденное мастерство вождения. Мужчина установил новый мировой рекорд - провез грузовик на двух колесах через проем шириной 380 см.

Чтобы рекорд засчитали, грузовик должен был на двух колесах проехать не менее 10 м, не задеть препятствия и не опрокинуться на финише.

Чтобы перевести тягач в боковое положение, Марко заехал правыми колесами на рампу.

Первую попытку каскадер провалил, так как не смог удержать контроль и сильно отклонился влево, в результате чего сбил боковые ограждения. Во время второй попытки итальянец сильно отклонился вправо и снова повторил ошибку. Ну а третий заезд увенчался успехом.

"Я все еще чувствую прилив адреналина, а в руке такая слабость", - признался Марко в эфире телепередачи Lo Show dei Record.

Мужчина сказал, что он слишком резво стартовал, кабина начинала раскачиваться, в результате чего задевала барьеры.

По словам Джиони, во время третьей попытки он был более сконцентрирован, старался держать скорость.

Помимо того, что этот трюк требовал умственной концентрации, он также был тяжелым физически: "Рука, плечо - я их реально чувствую", - сказал рекордсмен.

Во время получения сертификата Книги рекордов Гиннесса мужчина делил сцену со своим сыном, который хочет идти по его стопам.

Другие подобные рекорды:

Самый узкий проем, пройденный трактором на двух колесах - 1 метр. Сунь Цзингуо из Китая в 2013 году.

Самый узкий проем, пройденный автомобилем на двух колесах - 44,5 см. Аластер Моффатт из Великобритании, 2016 год.

Самый узкий проем, пройденный двумя автомобилями на двух колесах: 1,29 м. Джон и Аластер Моффатт из Великобритании, 2016 год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   грузовик   каскадер   рекорд   трюк   тягач   
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1  комментарий
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862
ProFanas 7 минут назад
А на четырёх колёсах проехать нельзя было? Обязательно перед тёлками из КРГ фортануться?
Ну а так - да. Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка.
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