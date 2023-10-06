FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6982 поста • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Вы же убьёте друг друга!": в Казахстане подросток напал на деда, не желая уступать ему место в автобусе

"Вы же убьёте друг друга!": в Казахстане подросток напал на деда, не желая уступать ему место в автобусе

Автор:
06 октября 2023 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   автобус   драка   неуважение   подростки   семей   старики   
1226
2
1

Бытует мнение, что в восточных странах к пожилым людям относятся с уважением. И в большинстве случаев это действительно так. Однако даже там, где стариков почитают, случаются конфликты, в которых молодые отказываются вести себя воспитанно по отношению к людям старшего возраста.

В соцсетях завирусилось видео, снятое на камеру в автобусе в Семее. Как сообщают очевидцы, подросток не уступил место дедушке с пакетами, заявив, что не собирается это делать. В результате словесная перепалка закончилась дракой.


Судя по видео, пиетета перед пожилым парень явно не испытывает, т.к. бьёт пенсионера, не стесняясь и от души.


Как сообщили в местных СМИ, оба участника драки в автобусе №41 - и молодой, и пожилой - были выявлены и задержаны. Т..к. подросток - несовершеннолетний (ему 15 лет), административный протокол по статье 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство" был составлен в отношении его законного представителя. Кроме этого поведение тинейджера рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семея.


А с дедушкой провели беседу. Сообщается, что он также был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка и спокойствия граждан, т.к. был пьян.


По законам Казахстана мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. К этому виду правонарушения относятся нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и неуважительные действия по отношению к окружающим, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах. За распитие спиртных напитков в общественном месте и дурное поведение в пьяном виде нарушителей ждёт штраф в размере 5 МРП (статье 440 КоАП РК).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Казахстан   автобус   драка   неуважение   подростки   семей   старики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Еркен 2 часа назад
Ужас, и это в знакомом мне городе Семипалатинске, что за молодежь пошла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Элек Мек 39 минут назад
Д.о.л.б.о.ё.б.ы не имеют ни возраста,не национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Matrosskin 47 минут назад
А как связана восточная культура и Казахстан ? Они давно, с удовольствием и причмокиванием хлебают полными горстями западные "ценности" и перенимают любое дерьмо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190714



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так...
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Невероятный подвиг донского казака
Невероятный подвиг донского казака
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересно#аварии#Китай#конфликт#США#полиция#позитив
#в мире#люди#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#истории#история#искусство#сарказм
#машина#автомир#животные#факты#авто аварии#подборка#кино#фильм#пешехода сбили#соцсети
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания... «Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что кондуктор автобуса разговаривала по-русски «Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что... В Рязани парни поймали и наказали педофила В Рязани парни поймали и наказали педофила Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк» Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк» В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса

На что жалуетесь?

Вернуться