"Вы же убьёте друг друга!": в Казахстане подросток напал на деда, не желая уступать ему место в автобусе

Бытует мнение, что в восточных странах к пожилым людям относятся с уважением. И в большинстве случаев это действительно так. Однако даже там, где стариков почитают, случаются конфликты, в которых молодые отказываются вести себя воспитанно по отношению к людям старшего возраста.
В соцсетях завирусилось видео, снятое на камеру в автобусе в Семее. Как сообщают очевидцы, подросток не уступил место дедушке с пакетами, заявив, что не собирается это делать. В результате словесная перепалка закончилась дракой.
Осторожно! Видео содержит сцены драки!
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Судя по видео, пиетета перед пожилым парень явно не испытывает, т.к. бьёт пенсионера, не стесняясь и от души.
Как сообщили в местных СМИ, оба участника драки в автобусе №41 - и молодой, и пожилой - были выявлены и задержаны. Т..к. подросток - несовершеннолетний (ему 15 лет), административный протокол по статье 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство" был составлен в отношении его законного представителя. Кроме этого поведение тинейджера рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семея.
А с дедушкой провели беседу. Сообщается, что он также был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка и спокойствия граждан, т.к. был пьян.
По законам Казахстана мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. К этому виду правонарушения относятся нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и неуважительные действия по отношению к окружающим, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах. За распитие спиртных напитков в общественном месте и дурное поведение в пьяном виде нарушителей ждёт штраф в размере 5 МРП (статье 440 КоАП РК).
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