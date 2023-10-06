"Вы же убьёте друг друга!": в Казахстане подросток напал на деда, не желая уступать ему место в автобусе

Судя по видео, пиетета перед пожилым парень явно не испытывает, т.к. бьёт пенсионера, не стесняясь и от души.

Как сообщили в местных СМИ, оба участника драки в автобусе №41 - и молодой, и пожилой - были выявлены и задержаны. Т..к. подросток - несовершеннолетний (ему 15 лет), административный протокол по статье 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство" был составлен в отношении его законного представителя. Кроме этого поведение тинейджера рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семея.

А с дедушкой провели беседу. Сообщается, что он также был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка и спокойствия граждан, т.к. был пьян.