В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на маршруты легковушки с маячками ГЛОНАСС

Оснащенные передовым сервисом геонавигации пассажиры как бы "видели" подъезжающий к остановке автобус, но по факту его не было. Диспетчер перевозчика в ответ на жалобы ростовчан неизменно отвечал, что у пассажиров просто "глючит" приложение.

Деньги по контракту от муниципалитета, однако, коммерсанты получали регулярно и совсем не призрачные.

В данный момент "великими комбинаторами" занимаются компетентные органы. Ведется процедура внесения перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков со всеми вытекающими последствиями.

За выдумку пятерка. За мошенничество - уголовка.