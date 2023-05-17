В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на маршруты легковушки с маячками ГЛОНАСС

Машины отображались в навигации как идущие по маршруту автобусы. Но пассажиры их не видели. На жалобы ростовчан диспетчер перевозчика отвечал, что "просто глючит приложение"... Летучий голландец жив.
В Ростове-на-Дону
хитропопая транспортная компания «РТК» выпускала на линию вместо автобусов легковые автомобили, сообщает «Ростовский городской транспорт».
"На 15-20 минут с конечной «ГПЗ-10» выпускали несколько легковых автомобилей с маячками ГЛОНАСС, которые ездили с остановками. При этом роль двух автобусов (по одному на маршрутах №№94, 96) исполняла одна легковушка: водитель по очереди включал и выключал датчики. Они отображались в сервисе геонавигации, как автобусы. Там, где датчик выключали, автобус как бы "зависал" на карте", — пишет городская пресса со ссылкой на итоги расследования Департамента транспорта Ростова.
Оснащенные передовым сервисом геонавигации пассажиры как бы "видели" подъезжающий к остановке автобус, но по факту его не было. Диспетчер перевозчика в ответ на жалобы ростовчан неизменно отвечал, что у пассажиров просто "глючит" приложение.
Деньги по контракту от муниципалитета, однако, коммерсанты получали регулярно и совсем не призрачные.
В данный момент "великими комбинаторами" занимаются компетентные органы. Ведется процедура внесения перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков со всеми вытекающими последствиями.
За выдумку пятерка. За мошенничество - уголовка.
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