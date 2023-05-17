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В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на маршруты легковушки с маячками ГЛОНАСС

В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на маршруты легковушки с маячками ГЛОНАСС

Автор:
17 мая 2023 23:40
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   глонасс   легковушка   маршрут   обман   пассажиры   перевозчик   ростов   
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Машины отображались в навигации как идущие по маршруту автобусы. Но пассажиры их не видели. На жалобы ростовчан диспетчер перевозчика отвечал, что "просто глючит приложение"... Летучий голландец жив.

В Ростове-на-Дону хитропопая транспортная компания «РТК» выпускала на линию вместо автобусов легковые автомобили, сообщает «Ростовский городской транспорт».

"На 15-20 минут с конечной «ГПЗ-10» выпускали несколько легковых автомобилей с маячками ГЛОНАСС, которые ездили с остановками. При этом роль двух автобусов (по одному на маршрутах №№94, 96) исполняла одна легковушка: водитель по очереди включал и выключал датчики. Они отображались в сервисе геонавигации, как автобусы. Там, где датчик выключали, автобус как бы "зависал" на карте", — пишет городская пресса со ссылкой на итоги расследования Департамента транспорта Ростова.

Оснащенные передовым сервисом геонавигации пассажиры как бы "видели" подъезжающий к остановке автобус, но по факту его не было. Диспетчер перевозчика в ответ на жалобы ростовчан неизменно отвечал, что у пассажиров просто "глючит" приложение.

Деньги по контракту от муниципалитета, однако, коммерсанты получали регулярно и совсем не призрачные.

В данный момент "великими комбинаторами" занимаются компетентные органы. Ведется процедура внесения перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков со всеми вытекающими последствиями.

За выдумку пятерка. За мошенничество - уголовка.

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Метки: автобус   глонасс   легковушка   маршрут   обман   пассажиры   перевозчик   ростов   
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5  комментариев
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29k
Григорий 40 минут назад
В Питере схема была такая, есть городские автобусы и частники. Они должны перекрывать маршрут и условно каждые 10 минут на остановке есть транспорт. Частники смотрели на GPS датчик автобуса и ехали за 300 метров перед ним. В итоге частник полный и денюшка капает, а общественный приезжает через 50 секунд и там пусто. График от этого стал 20 минут.
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22k
babuby 2 часа назад
Ну с уборками улиц схема ещё проще! Просто никто никуда не едет, а акты подписываются.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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