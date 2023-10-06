На Кубке России разбился мастер спорта по парашютному спорту

После неудачного приземления к Беляеву сразу же кинулись спасатели. На площадке находились медики и мобильный пункт медицины катастроф. С первых минут врачи боролись за жизнь спортсмена, но реанимировать мужчину, к сожалению, не удалось.

"Это экстремальный вид спорта. Это бывает. Не из-за того, что у него опыта нет – ошибки бывают у всех. Он неправильно заход построил изначально – низко слишком, и там не вытянул на сроки управления. Попытался до конца доработать, но этого не нужно было делать.

Потеря эта скорбна. Парашютисты как семья живут, поэтому для всего парашютного мира эта траур", — прокомментировал трагический инцидент директор Кубка Басани Сулиманов.