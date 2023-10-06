На Кубке России разбился мастер спорта по парашютному спорту

По предварительным данным, опытный спортсмен не рассчитал высоту и на большой скорости столкнулся с водной поверхностью.
Участник финала Кубка России по парашютному спорту Дмитрий Беляев погиб в Чечне после неудачного приземления, пишет Телеграм-канал центра воздушной подготовки Goodsky. Член сборной команды России в экстремальной и зрелищной дисциплине "купольное пилотирование" столкнулся с водной поверхностью, получив несовместимые с жизнью травмы.
"Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "купольное пилотирование" произошел несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, член спортивной сборной команды Российской Федерации по парашютному спорту, на счету которого более 3700 прыжков с парашютом. Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта", — пишет Goodsky.
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После неудачного приземления к Беляеву сразу же кинулись спасатели. На площадке находились медики и мобильный пункт медицины катастроф. С первых минут врачи боролись за жизнь спортсмена, но реанимировать мужчину, к сожалению, не удалось.
"Это экстремальный вид спорта. Это бывает. Не из-за того, что у него опыта нет – ошибки бывают у всех. Он неправильно заход построил изначально – низко слишком, и там не вытянул на сроки управления. Попытался до конца доработать, но этого не нужно было делать.
Потеря эта скорбна. Парашютисты как семья живут, поэтому для всего парашютного мира эта траур", — прокомментировал трагический инцидент директор Кубка Басани Сулиманов.
Международные соревнования по парашютному спорту "Кубок России" стартовали 2 октября на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В состязаниях принимали участие более 100 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.
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