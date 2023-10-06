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На Кубке России разбился мастер спорта по парашютному спорту

На Кубке России разбился мастер спорта по парашютному спорту

Автор:
06 октября 2023 13:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   кубок россии   неудачное приземление   парашютный спорт   травмы   чечня   
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По предварительным данным, опытный спортсмен не рассчитал высоту и на большой скорости столкнулся с водной поверхностью.

Участник финала Кубка России по парашютному спорту Дмитрий Беляев погиб в Чечне после неудачного приземления, пишет Телеграм-канал центра воздушной подготовки Goodsky. Член сборной команды России в экстремальной и зрелищной дисциплине "купольное пилотирование" столкнулся с водной поверхностью, получив несовместимые с жизнью травмы.


"Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "купольное пилотирование" произошел несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, член спортивной сборной команды Российской Федерации по парашютному спорту, на счету которого более 3700 прыжков с парашютом. Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта", — пишет Goodsky.

После неудачного приземления к Беляеву сразу же кинулись спасатели. На площадке находились медики и мобильный пункт медицины катастроф. С первых минут врачи боролись за жизнь спортсмена, но реанимировать мужчину, к сожалению, не удалось.



"Это экстремальный вид спорта. Это бывает. Не из-за того, что у него опыта нет – ошибки бывают у всех. Он неправильно заход построил изначально – низко слишком, и там не вытянул на сроки управления. Попытался до конца доработать, но этого не нужно было делать.

Потеря эта скорбна. Парашютисты как семья живут, поэтому для всего парашютного мира эта траур", — прокомментировал трагический инцидент директор Кубка Басани Сулиманов.

Международные соревнования по парашютному спорту "Кубок России" стартовали 2 октября на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В состязаниях принимали участие более 100 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Источник:

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Метки: Видео   кубок россии   неудачное приземление   парашютный спорт   травмы   чечня   
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9  комментариев
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4k
Евгений 49 минут назад
На моей памяти это уже третий подобный случай. Во всех видах спорта при совершении ошибки ты теряешь какие то баллы, возможны травмы. А тут всё, капец. В гимнастике, фигурном катании запрещают исполнение опасных элементов. Может и тут эту дисциплину следует запретить?
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3k
fkamash 14 минут назад
Цена ошибки - жизнь. Очень жаль этого человека. Соболезную.
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61k
pynh 22 минуты назад
Не рассчитал высоту мастер спорта? Не верю. Всего лишь хотел понтануться.
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33k
Slonyash 24 минуты назад
Не повезло человеку...
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32k
MatveiVainrub 55 минут назад
Приземлился в небеса . Соболезную .
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9k
Бритва Час назад
похоже, очень сильно не рассчитал.
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34k
Fat Lynx Час назад
Бывает...
Бесконечного чистого неба!
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