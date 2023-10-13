Момент падения дерева на женщину попал на видео

В Москве возбудили уголовное дело из-за дерева, которое в октябре 2022 года упало на женщину. Пострадавшая получила переломы и десять дней провела в реанимации.
Инцидент произошел в Даниловском районе столицы. 38-летняя Мария выгуливала своего пса, когда на них свалилось огромное дерево. Собака успела убежать.
У женщины — переломы позвоночника, костей лица и рёбер, пробито лёгкое. Врачи десять дней боролись за её жизнь. К счастью, Марию удалось спасти. Она уже год восстанавливается после травм со спицами в позвоночнике.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание — шесть лет колонии. Ландшафтный дизайнер участка — под подпиской о невыезде.
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