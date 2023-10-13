Момент падения дерева на женщину попал на видео

Инцидент произошел в Даниловском районе столицы. 38-летняя Мария выгуливала своего пса, когда на них свалилось огромное дерево. Собака успела убежать.

У женщины — переломы позвоночника, костей лица и рёбер, пробито лёгкое. Врачи десять дней боролись за её жизнь. К счастью, Марию удалось спасти. Она уже год восстанавливается после травм со спицами в позвоночнике.