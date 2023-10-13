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Момент падения дерева на женщину попал на видео

Момент падения дерева на женщину попал на видео

Автор:
13 октября 2023 11:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дерево   Москва   инцидент   падение   происшествие   травмы   
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В Москве возбудили уголовное дело из-за дерева, которое в октябре 2022 года упало на женщину. Пострадавшая получила переломы и десять дней провела в реанимации.

Инцидент произошел в Даниловском районе столицы. 38-летняя Мария выгуливала своего пса, когда на них свалилось огромное дерево. Собака успела убежать.

У женщины — переломы позвоночника, костей лица и рёбер, пробито лёгкое. Врачи десять дней боролись за её жизнь. К счастью, Марию удалось спасти. Она уже год восстанавливается после травм со спицами в позвоночнике.


Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание — шесть лет колонии. Ландшафтный дизайнер участка — под подпиской о невыезде.

Источник:

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Метки: Видео   Дерево   Москва   инцидент   падение   происшествие   травмы   
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4  комментария
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26k
Федор 50 минут назад
Ну как так? С виду здоровое, зеленое дерево! И ветра сильного вроде не видно! Но единственное что хорошо, как народ и рабочие кинулись на помощь, молодцы.
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5k
BenderRodriguez 19 минут назад
Сколько лет дереву дадут за нападение? В колонии посадят?
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10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Ипать-копать! А вот, если у нас в городишке нет такого зверя, как ландшафтный дизайнер. Деревья и кустарники растут как вздумается и где вздумается, не соблюдая правил подборки породного состава в соответствии с почвенными условиями. Кого же в таких случаях полагается посадить-то?
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Fidel

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