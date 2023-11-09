Король Британии Карл III пообещал вырастить некурящее поколение молодёжи

Отмечается, что инициативу поддержал премьер-министр Риши Сунак. Он добавил, что сегодняшние подростки, которым исполнилось 14 лет, уже не смогут легально приобрести сигареты даже в совершеннолетнем возрасте. Он тоже уверен, что инициатива правительства искоренит пагубную привычку у будущих поколений.





Столь радикальный законопроект, который балансирует на грани криминализации курения, связан с серьёзными проблемами из-за массового курения. В Национальной службе здравоохранения Британии сообщили, что ведомство ежегодно тратит 2,4 млрд фунтов на оказание помощи больным, чей недуг был вызван курением. Ранее премьер-министр обещал, что жесткие антитабачные меры помогут сократить смертность от рака на 25%.





В общем, британское правительство считает, что принятие законопроекта существенно снизит количество курящих граждан, а к 2040 году в стране не останется курильщиков среди молодёжи.