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Король Британии Карл III пообещал вырастить некурящее поколение молодёжи

Король Британии Карл III пообещал вырастить некурящее поколение молодёжи

Автор:
09 ноября 2023 14:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Борьба с курением   вейп   закон   запрет продажи   карл III   некурящее поколение   сигареты   
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Монарх уверен, что к 2040 году в стране не будет ни одного курящего подростка.

Король Британии Карл III во время открытия очередной сессии парламента заявил, что намерен бороться с курением среди молодёжи и анонсировал новый закон, который позволит вырастить некурящее поколение граждан. Законопроект подразумевает запрет на продажу сигарет и вейпов всем лицам, родившимся после 2009 года, а также рекламу и продвижение никотиносодержащей продукции среди подрастающего поколения.


"Мое правительство представит закон, с помощью которого мы взрастим некурящее поколение. Детям, которым сейчас 14 лет и младше, никогда не будут продаваться сигареты, мы также ограничим продажу и продвижение электронных сигарет. Кроме того, будет жестко регулироваться продажа и реклама электронных сигарет несовершеннолетним." — объявил Карл III, обращаясь к парламенту страны.

Отмечается, что инициативу поддержал премьер-министр Риши Сунак. Он добавил, что сегодняшние подростки, которым исполнилось 14 лет, уже не смогут легально приобрести сигареты даже в совершеннолетнем возрасте. Он тоже уверен, что инициатива правительства искоренит пагубную привычку у будущих поколений.


Столь радикальный законопроект, который балансирует на грани криминализации курения, связан с серьёзными проблемами из-за массового курения. В Национальной службе здравоохранения Британии сообщили, что ведомство ежегодно тратит 2,4 млрд фунтов на оказание помощи больным, чей недуг был вызван курением. Ранее премьер-министр обещал, что жесткие антитабачные меры помогут сократить смертность от рака на 25%.


В общем, британское правительство считает, что принятие законопроекта существенно снизит количество курящих граждан, а к 2040 году в стране не останется курильщиков среди молодёжи.

Отметим, что подробности законопроекта пока не раскрываются. Но СМИ пишут, что его уже испробовали на Новой Зеландии — в 2022 году там приняли закон, запрещающий родившимся после 1 января 2009 года продавать сигареты. Кроме того, власти страны в десять раз сократили количество магазинов, где можно свободно купить сигареты и вейпы — с шести тысяч до шестисот. 

Источник:

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Метки: Борьба с курением   вейп   закон   запрет продажи   карл III   некурящее поколение   сигареты   
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28  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Он там перед сантаклаусами выступает?

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7k
Андрей Крылов 23 секунды назад
Клоун на троне.
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113k
Z_Павел Юрьевич_V 51 секунду назад
Ну, будут курить траву, гашиш, жрать соли и колоть хмурого. А, так, да. Табак вреден.
Уж что БабаЛиза была ....., но хоть умной!
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1k
raael13 9 минут назад
По законам шариата ?
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48k
Максим Т. 14 минут назад
Как-же, как-же. Помню такого одного. "Горбачева не будет, а водка будет"
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1k
Андерсен 20 минут назад
Ага. Тогда начнут ездить каждую неделю во Францию и возвращаться вот так:
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6k
Атомный Крот 22 минуты назад
Лучше бы алкашку продавать запретили.

Но на такое покуситься они не могут.

Гребаные лицемеры.

Ни один укурок не совершит и сотой доли преступлений, которые творятся в состоянии алкогольного опьянения.
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770
thrashbox Полчаса назад
Ну да, разумеется, они будут курить не табак - а мариванну плюс упарываться всякими пакостями.
Идиотизм же должен дойти до своего апофигея.
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70
vvv 38 минут назад
Важное уточнение: поколение, которое не будет курить табак. Про марихуану он ничего не говорил, а на это у них щас на западе ставка для пополнения бюджета.
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7k
Bartello 49 минут назад
Он думает, что арабы и негры не курят?
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35k
Андрей Иванов 54 минуты назад
Переведёт всех на экстази и герыч
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4k
workmen77 Час назад
Ну тут он в чем-то прав. Такими темпами как сейчас, к 2040 году Великобритания станет исламским государством и согласно Шариату там не будут не только курить, но и употреблять алкоголь.
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6k
Smolny Час назад
Папиросы без фильтра и трубочный табак можно, значт...
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7k
Mixalych Час назад
Монарх уверен, что к 2040 году не будет ни одного курящего среди молодёжи. © А дедук оптимист, на тот момент ему будет 92 года.
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62k
pynh Час назад
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13k
geminisf 2 часа назад
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7k
_zmeeed 2 часа назад
Ну, тут либо ишак,
либо падишах.
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