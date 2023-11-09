Король Британии Карл III пообещал вырастить некурящее поколение молодёжи

Монарх уверен, что к 2040 году в стране не будет ни одного курящего подростка.
Король Британии Карл III во время открытия очередной сессии парламента заявил, что намерен бороться с курением среди молодёжи и анонсировал новый закон, который позволит вырастить некурящее поколение граждан. Законопроект подразумевает запрет на продажу сигарет и вейпов всем лицам, родившимся после 2009 года, а также рекламу и продвижение никотиносодержащей продукции среди подрастающего поколения.
"Мое правительство представит закон, с помощью которого мы взрастим некурящее поколение. Детям, которым сейчас 14 лет и младше, никогда не будут продаваться сигареты, мы также ограничим продажу и продвижение электронных сигарет. Кроме того, будет жестко регулироваться продажа и реклама электронных сигарет несовершеннолетним." — объявил Карл III, обращаясь к парламенту страны.
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Отмечается, что инициативу поддержал премьер-министр Риши Сунак. Он добавил, что сегодняшние подростки, которым исполнилось 14 лет, уже не смогут легально приобрести сигареты даже в совершеннолетнем возрасте. Он тоже уверен, что инициатива правительства искоренит пагубную привычку у будущих поколений.
Столь радикальный законопроект, который балансирует на грани криминализации курения, связан с серьёзными проблемами из-за массового курения. В Национальной службе здравоохранения Британии сообщили, что ведомство ежегодно тратит 2,4 млрд фунтов на оказание помощи больным, чей недуг был вызван курением. Ранее премьер-министр обещал, что жесткие антитабачные меры помогут сократить смертность от рака на 25%.
В общем, британское правительство считает, что принятие законопроекта существенно снизит количество курящих граждан, а к 2040 году в стране не останется курильщиков среди молодёжи.
Отметим, что подробности законопроекта пока не раскрываются. Но СМИ пишут, что его уже испробовали на Новой Зеландии — в 2022 году там приняли закон, запрещающий родившимся после 1 января 2009 года продавать сигареты. Кроме того, власти страны в десять раз сократили количество магазинов, где можно свободно купить сигареты и вейпы — с шести тысяч до шестисот.
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Уж что БабаЛиза была ....., но хоть умной!
Но на такое покуситься они не могут.
Гребаные лицемеры.
Ни один укурок не совершит и сотой доли преступлений, которые творятся в состоянии алкогольного опьянения.
Идиотизм же должен дойти до своего апофигея.
либо падишах.