Буквально недавно, 12 октября 2023 году Госдума приняла закон. И теперь нарушители могут лишиться свободы за уничтожение краснокнижных грибов.

Закон об уголовной ответственности за сбор грибов (основные положения)

В РФ немало законов, регламентирующих обращение с природными ресурсами. Долгое время редкие растения и грибы не были защищены. Действующая уголовная статья № 259 (уничтожение редчайших организмов, занесенных в Красную книгу), не защищала уникальные природные дары, так как санкции за нарушение закона практически не накладывались. В худшем случае нарушители могли получить штраф, заплатив несколько тысяч рублей.

По мнению депутатов, такая мера была не эффективной. Поэтому был разработан новый законопроект, позволяющий нарушителей отправлять за решетку, либо взыскивать с них огромный штраф. Выделим основные положения нового «грибного» закона:

За сбор краснокнижных Mycota – можно получить 4 года тюрьмы, либо заплатить штраф в размере 1 млн. рублей.

За продажу или незаконное приобретение у других грибников – наказание до 5 лет лишения свободы или штраф 1,5 млн. рублей.

Сбор либо продажа грибов с использованием служебного положения – тюремное заключение на 9 лет или штраф до 3 млн. рублей.

Отправляясь в лес за грибами нужно знать, как выглядят краснокнижные грибы. Безобидная «охота» может вылиться в серьезную проблему.

Депутат Чалин, имеющий отношение к разработке нового проекта, отметил, что Красная книга будет включать еще 20 разновидностей редких, исчезающих видов. Выделим съедобные грибы, которые могут стать уловом грибников.

Масленок рубиновый или Rubinobolétus rubínus