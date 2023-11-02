Любители «тихой охоты» с нетерпением ждут наступления осени. Этот период славен тем, что можно спокойно бродить по лесу и собирать разнообразные грибы. Выросший в естественной природе гриб намного вкуснее, выращенного в искусственных условиях. В лесу можно встретить самые разнообразные грибы, в том числе грибы из Красной книги. Однако, осень встретила грибников неприятным «сюрпризом».
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Закон об уголовной ответственности за сбор грибов (основные положения)
Буквально недавно, 12 октября 2023 году Госдума приняла закон. И теперь нарушители могут лишиться свободы за уничтожение краснокнижных грибов.
Закон об уголовной ответственности за сбор грибов (основные положения)
В РФ немало законов, регламентирующих обращение с природными ресурсами. Долгое время редкие растения и грибы не были защищены. Действующая уголовная статья № 259 (уничтожение редчайших организмов, занесенных в Красную книгу), не защищала уникальные природные дары, так как санкции за нарушение закона практически не накладывались. В худшем случае нарушители могли получить штраф, заплатив несколько тысяч рублей.
По мнению депутатов, такая мера была не эффективной. Поэтому был разработан новый законопроект, позволяющий нарушителей отправлять за решетку, либо взыскивать с них огромный штраф. Выделим основные положения нового «грибного» закона:
- За сбор краснокнижных Mycota – можно получить 4 года тюрьмы, либо заплатить штраф в размере 1 млн. рублей.
- За продажу или незаконное приобретение у других грибников – наказание до 5 лет лишения свободы или штраф 1,5 млн. рублей.
- Сбор либо продажа грибов с использованием служебного положения – тюремное заключение на 9 лет или штраф до 3 млн. рублей.
Отправляясь в лес за грибами нужно знать, как выглядят краснокнижные грибы. Безобидная «охота» может вылиться в серьезную проблему.
Депутат Чалин, имеющий отношение к разработке нового проекта, отметил, что Красная книга будет включать еще 20 разновидностей редких, исчезающих видов. Выделим съедобные грибы, которые могут стать уловом грибников.
Масленок рубиновый или Rubinobolétus rubínus
Допускаются в пищу, но только в малых количествах в качестве острой приправы вместо перца, сам гриб считается съедобным. Произрастает недалеко от дубовых деревьев Амурской области, Пензы и Закавказья. У краснокнижного рубинового перечного гриба шляпка большая - 8 см, ее окрас красный или желто-бурый.
Вешенка семгово-соломенная (Pleurotus Djamor)
Редкий вид можно увидеть в заповедных зонах Приморского и Хабаровского края. Гриб имеет коралловую шляпку, чем старше становится растение, тем светлее его шапка.
Порфировик ложноберезовиковый
Эти краснокнижные грибы условно-съедобные встречаются по всей территории России. Они напоминают подберезовик. Гриб темного цвета хорошо маскируется под осеннюю листву. Шляпка выпуклая ярко-коричневая, поверхность бархатистая.
Рядовка-исполин (Колосс)
Условно-съедобный гриб, хоть и редкий, но имеет широкий ареал. Можно встретить в лесах Краснодарского края, Ленинградской и Кировской областях. Шляпка полукруглая рыже-коричневого или красного окраса, диаметр ее оставляет 8-20 см.
Лейкопаксиллус лепистовидный (Ложносвинуха)
Редкий гриб произрастает в Пензенской области, в Ставропольском и Красноярском крае. Ложносвинуха имеет белый окрас, диаметр шляпки достигает 25 см. Первоначально шляпа появляется из-под земли как шарик, в период созревания раскрывается и приобретает форму воронки.
Трюфель летний (Tuber aestivum)
Единственный редкий гриб в мире, который растет только на территории России. Распространен на Кавказе, Краснодарском крае, Северо-Западном Закавказье. Тело бугорчатое округлой формы или в виде клубней.
Сыроежка золотистая
Можно встретить в разных регионах РФ. Хотя встретить такой гриб большая удача. Шляпка округлая с заметной вмятиной посредине и волнистым краем. Размер шляпки 6-12 см в диаметре.
Сетконоска сдвоенная
Встречается в основном в лиственных лесах. Молодые грибы съедобны, отличаются шаровидным плодовым телом, диаметр которого 4-5 см. Шляпка спороносная в виде конуса.
Источник:
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Вот, что бывает, к.огда "законы" начинают выдумывать безграмотные идиоты
Немножко на минуточку - уже б.лядь ноябрь. Это не любители, это ждуны какие то