Человек, которому обязаны появлением названия мирные протестные движения

Конфликт ирландцев и англичан уходит корнями ещё в седое Средневековье, когда вторые притопали к первым и занялись активным отъёмом соседских земель. Потом Ирландия и вовсе потеряла независимость, влившись в состав Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В страшном голоде середины XIX века ирландцы тоже винили колонистов, отобравших плодородные земли. Главной отраслью экономики Зелёного Острова было сельское хозяйство. И подавляющее большинство ирландцев занимались фермерством, арендуя наделы у крупных землевладельцев-англичан, в руках которых сосредоточилась практически вся плодородная земля.