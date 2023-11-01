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Человек, которому обязаны появлением названия мирные протестные движения

Человек, которому обязаны появлением названия мирные протестные движения

Автор:
01 ноября 2023 12:28
Сообщество : Факты
Метки: Земля   Чарльз Бойкотт   бойкот   закон   игнорирование   ирландия   история   протест   управляющий   фермер   
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«Давайте его бойкотировать!» Выражение известное, значит игнорирование и создание сложных условий существования в социуме. Кажется, что слово было всегда. Но у него есть реальный… родитель.

В 1832 году в графстве Норфолк родился мальчик Чарли. Юноша выбрал карьеру военного, в связи с чем и попал в Британию, в графство Норфолк. Военную карьеру пришлось довольно скоро завершить по состоянию здоровья. И отставной капитан Чарльз Бойкотт, поработав в разных местах, вернулся в Ирландию и устроился управляющим к крупному землевладельцу лорду Эрну в графстве Мейо, взяв у него в аренду небольшой участок земли и для собственных нужд.

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Конфликт ирландцев и англичан уходит корнями ещё в седое Средневековье, когда вторые притопали к первым и занялись активным отъёмом соседских земель. Потом Ирландия и вовсе потеряла независимость, влившись в состав Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В страшном голоде середины XIX века ирландцы тоже винили колонистов, отобравших плодородные земли. Главной отраслью экономики  Зелёного Острова было сельское хозяйство. И подавляющее большинство ирландцев занимались фермерством, арендуя наделы у крупных землевладельцев-англичан, в руках которых сосредоточилась практически вся плодородная земля.

Аренда была недешёвой. К тому же владелец мог в любой момент изменить условия и прогнать арендатора с земли, фактически заставив голодать. Такие сложные условия подтолкнули к созданию особой структуры – Земельной Лиги Ирландии, ратовавшей за смягчение условий пользования участками с возможностью их выкупа в перспективе.

В это время в графстве Мейо подошёл к концу сельскохозяйственный сезон. Урожай оказался так себе, и фермеры пришли к лорду с требованием снизить арендную плату. Управляющий Бойкотт передал хозяину их требования, но Эрн согласился лишь на скидку лишь в размере скромных 10%. Обозлённые земледельцы отказались платить.

Собственно, урегулирование таких вопросов как раз и входило в перечень обязанностей управляющего. Чарльз привлёк полицейских, приставов и начал разносить уведомления о выселении. Новость быстро распространилась по округе, и новые выселенцы встречали информаторов комьями грязи и навоза и нецензурной бранью.

Людям нужен образ врага, он объединяет. И на эту должность как раз и назначили Чарльза как фигуру публичную. Земельная Лига вступила в дело и организовала Бойкотту бойкот. Работники с его небольшого участка разбежались. Почтальон обходил дом Чарльза стороной. В пабе ему не наливали, в лавке отказывались продавать продукты. В церкви вокруг скамьи управляющего царила пустота. Мужчина оказался в полной изоляции.

Хотя протестное движение было без насилия и носило исключительно мирный характер, после обращения в газету и предания всеобщего игнорирования огласке власти направили на помощь Чарльзу полсотни работников, чтобы собрать урожай. Их прикрывали правительственные войска из опасения уже открытых столкновений.

Подопревшая репа и высохшая кукуруза вышли золотыми: при затратах порядка 10 тыс. фунтов прибыль от продажи урожая составила всего 350 фунтов.

Несмотря на общественный резонанс, Чарльзу, который вроде бы и просто выполнял свои обязанности, пришлось покинуть Ирландию. А в словарях сразу нескольких стран появился новый глагол – to boycott, под которым подразумевались вынужденные меры по прекращению всякого взаимодействия с лицом или организацией в знак протеста.

А бойкот и деятельность Земельной Лиги принесли свои плоды: в 1881 году был принят акт «О земле». Документ закрепил реальные гарантии прав арендаторов на землю и установил принцип дуалистического права собственности на землю как лендлорда, так и арендатора, обеспечив гарантии владения землёй арендаторам и возможность продажи им надела.

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Метки: Земля   Чарльз Бойкотт   бойкот   закон   игнорирование   ирландия   история   протест   управляющий   фермер   
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Александр 4 минуты назад
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