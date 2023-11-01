В Индии 80-летний старик вот уже 27 лет пытается развестись с женой

Нирмал Панесар и Каур поженились ещё в 1963 году. Сначала всё было хорошо, но в 1983 году пара разошлась и перестала жить вместе. В 1996 году Нирмал обратился в окружной суд с заявлением о разводе. Но Каур не собиралась разводиться, она заявляла, что всеми силами пытается сохранить отношения и до сих пор хочет заботиться о своём муже. Окружной суд отказал Нирмалу в разводе, и он обратился в Верховный суд Индии. Получив отказ, Нирмал уже 27 лет подаёт заявление о разводе и получает отказ.

Во время последнего заседания суд постановил, что брак пары "не подлежит спасению", но этого недостаточно для развода, сообщает NDTV.

На наш взгляд, не следует забывать о том, что институт брака занимает важное место и играет важную роль в обществе, - заявили в суде.

В решении говорится, что удовлетворение иска о расторжении брака было бы "несправедливостью" по отношению к Парамджит, которая заявила суду, что не хочет умирать с "клеймом" разведенной.