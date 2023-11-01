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В Индии 80-летний старик вот уже 27 лет пытается развестись с женой

В Индии 80-летний старик вот уже 27 лет пытается развестись с женой

Автор:
01 ноября 2023 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   закон   интересное   развод   семья   старики   фото   
1276
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Нирмал и Каур поженились в 1963 году. У пары родились трое детей, но в 1996 году мужчина обратился в суд с просьбой развести их.

Нирмал Панесар и Каур поженились ещё в 1963 году. Сначала всё было хорошо, но в 1983 году пара разошлась и перестала жить вместе. В 1996 году Нирмал обратился в окружной суд с заявлением о разводе. Но Каур не собиралась разводиться, она заявляла, что всеми силами пытается сохранить отношения и до сих пор хочет заботиться о своём муже. Окружной суд отказал Нирмалу в разводе, и он обратился в Верховный суд Индии. Получив отказ, Нирмал уже 27 лет подаёт заявление о разводе и получает отказ.

Во время последнего заседания суд постановил, что брак пары "не подлежит спасению", но этого недостаточно для развода, сообщает NDTV.

На наш взгляд, не следует забывать о том, что институт брака занимает важное место и играет важную роль в обществе, - заявили в суде.

В решении говорится, что удовлетворение иска о расторжении брака было бы "несправедливостью" по отношению к Парамджит, которая заявила суду, что не хочет умирать с "клеймом" разведенной.

В Индии развод остаётся табуированным. Только один из 100 браков заканчивается расторжением, и то с помощью давления семей и закона. В Индии расторгнуть брак могут только из-за жестокости, насилия или неоправданных финансовых требований.

Источник:

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Метки: Индия   закон   интересное   развод   семья   старики   фото   
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9  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Государству не должно быть дело до семьи. Хотят жить вместе? Пусть живут, не важно оформили отношения или нет. Не хотят? Уж точно не нужно чинить препятствий. Государство может лишь помочь справедливо разделить имущество и обеспечить опеку над детьми. Остальное? Это дикость.
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113k
Z_Павел Юрьевич_V 9 минут назад
Уже бы давно отсидел...
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3k
Walther 19 минут назад
Какая жалистная история, сразу захотелось петь и танцевать.
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14k
gavrosh Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Вот и нахрена тому старику тот развод? Какая разница есть или нет штамп в паспорте или ещё что-то. Не живёшь, и не живи. Или он переживает за то. что его бабло перейдёт кому-то не тому? Так то Шива с Кришной как нибудь решат, как лучше. ... Я, вот, формально разведён с женой уже лет 30 почти как. А живём вместе. И не собираемся заморачиваться насчет формальной перерегистрации брака. Благо Церковь нас ни когда и не разводила (мы венчанные) ... Хотя, в принципе, в Православии вообще нет понятия расторжения церковного брака. Там несколько иначе. Может быть или не быть благословение на новый брак. По очень серьёзным причинам, и очень редко, и по благословлению не какого попала иерея (попа), а, как минимум, епископа. Как исключение и снисхождение к человеческим слабостям...
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63k
doker Час назад
Если баба захотела статус вдовы, то поздно или рано, но добьётся.
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1k
alex 2 часа назад
ты трус, Нирвал
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