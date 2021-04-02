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"Какое-то обдиралово": реакция соцсетей на минимальную стоимость пачки сигарет

"Какое-то обдиралово": реакция соцсетей на минимальную стоимость пачки сигарет (18 фото)

Автор:
02 апреля 2021 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: 1 апреля   Россия   закон   реакция соцсетей   сигареты   табак   цены   
1726
18
Если вы внимательно следите за новостями, то наверное слушали, что согласно новому закону, с 1 апреля в РФ минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей. Пользователи соцсетей (особенно курящие) не могли пройти мимо этой информации.
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Метки: 1 апреля   Россия   закон   реакция соцсетей   сигареты   табак   цены   
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484k
NAZARETH Час назад
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5k
TirAn 23 секунды назад
1. Курить вредно
2. Никотин - наркотик, впрочем как и алкоголь
3. Курильщики загадили весь Питер окурками, врочем как и собачники.
4. Есть деньги - травитесь дальше, нет денег - дольше проживёте. может быть
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27k
Кот Баюн 2 минуты назад
грамотность диванных генералов и бизнесменов просто зашкаливает...
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3k
4ijik 10 минут назад
Курю, что поделать...
НО! Как я вижу борьбу с курением реальную. А не тот цирк, который эти твари устраивают...
Все курильщики проходят регистрацию, признаются зависимыми, получают индивидуальный номер курильщика и получают сигареты по ЛЬГОТНОЙ цене в аптеках или специальных пунктах. Незарегистрированным табак НЕ ПРОДАЁТСЯ. Всё! Через 30 лет количество курильщиков соекращается вдесятеро. Через 50 выходит в ноль.
А то, что происходит, тупо обдиралово на реальной зависимости людей. Уроды.
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862
neskaju20 19 минут назад
Надо 1108 сделать, [мат] своим дымом уже.
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947
Oldman 21 минуту назад
Курю 35 лет. Ни разу, не пытался бросать. Прочитав новость, как то вспомнилось:
" - Папа, водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть."
Позвольте нам самим выбирать, каким путём идти в ад.
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3k
RALEXXX 24 минуты назад
В Нью-Йорке средняя цена пачки $11-12. И ничего, люди курят всё равно.
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3k
4ijik RALEXXX 8 минут назад
Там и получают по два косаря в неделю, нормально работающие. Могут себе позволить.
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2k
OLDer Полчаса назад
Народ начнет выращивать табак на балконах и дачах ))) потом правительство занесет и его в запрещенку как и конаплю.
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2k
OLDer 24 минуты назад
Помню в детстве у родственников в селе росла конопля как сорняк. Но ни кто ей не обкуривался и в город не везли сбывать.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Некая Волкова проститутка что ли? ....А что касается поднятия цен на сигареты, уж извините господа курильщики но и по ...., и до ..... Нет ни одного железного довода за то, что бы курить. Курят люди, уж тоже извините, в силу своей слабости... Не помню ни одного знакомого курильщика среди знакомых, который не пытал бы бросить. Если хоть одному человеку поднятие цены до 108(ах какая сумма сейчас!) поможет "завязать" с этой гадостью, то и уже хорошо будет.
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7k
Maddy8 38 минут назад
Лет 10 назад Синий Честер И Кент 8 были просто оху*нными. Куришь и прямо наслаждаешься. Сейчас в сигаретах уже не табак, это химическая бумага пропитанная таблицей Менделеева, поэтому везде стали добавлять эти ароматические кнопки.
Кто не чувствует вкус химии с утра ( когда никотина в крови минимум) выкурите любую сигарету и сразу наденьте медицинскую маску и подышите в неё, вы о*уеете как химозой тянет.
Одно дело можно получать удовольствие от качества, другое это сосать химию, просто потому что я человек ,что делаю, то хочу, кто вы такие чтобы мне запрещать. Капиталисты зарабатывают на вас миллиарды, а вы их защищаете покуривая хз что.
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23k
Vazari 58 минут назад
Не курю уже 17 лет. До этого курил 15лет. К моменту, когда бросил, в день уходило 2-2.5 пачки. Это сколько же денег я сэкономил?
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4k
Диана Vazari Минуту назад
вы наверное уже самолет купили
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27k
lem02 Час назад
Это как не лечить болезнь, а запретить болеть.
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7k
Maddy8 lem02 37 минут назад
Предлагай как изменить. Или тоже как хомяк Навального, только орать можем?
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lem02 Maddy8 23 минуты назад
Хам.
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31k
Alex Час назад
Не *уй курить потому, что. Все двору засрали своими окурками.
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7k
Maddy8 Alex 36 минут назад
Согласен. И собачьим го*ном. По весне вообще ужас.
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31k
Alex Maddy8 17 минут назад
Собачье говно вообще отдельная тема. Мне всегда было интересно, самим собачникам не противно по своему же говну ходить?
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4k
Денис Колосов Час назад
вообще пофиг...Если это заставит кого бросить курить -отлично, нет - налогов больше бюджет будет, тоже хорошо
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7k
kaboza Час назад
мне пох, я табак выращиваю...курю мало, а выгладит красиво...а на вкус никакое гавно из пачек в ровень не идет
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58k
Опиум для народа kaboza 57 минут назад
Только стрелки, распробовавшие настоящий табак, иногда за"бывают.)
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7k
kaboza Опиум для народа 49 минут назад
питерский чтоле? меня дам заипали сигаретки не будет?
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58k
Опиум для народа kaboza Полчаса назад
Нет, у нас своих стрелков хватает на работе типа "закрути своего табачка". А что,в Питере можно нормальный табак вырастить?
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7k
kaboza Опиум для народа 18 минут назад
не в Питере врятли, в имении в Калужской губернии выращиваю, в Питер погулять приезжал..сам из МСК
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3k
VL Час назад
Не курю 2 года. Но искрене считаю [мат] этих мудил, опустивших курцов.
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3k
VL Час назад
Кто хочет, тот бросит, а бабками это не остановить. Только дебилы-татупеды ДГ этого понять не могут
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192
Васёк Л. VL 59 минут назад
Надо полагать речь о депутатах?
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2k
Том Джоуд Час назад
Давно хотел заняться выращиванием табака.
Власть нынешняя - достойные последователи Горбачева и его "сухого" закона... Если так дело пойдет, скоро под видом сельхозпродукции, на рынках табак продавать будут. Контрабанда увеличится.
Опять борятся со следствием а не с причиной.
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58k
Опиум для народа Том Джоуд 59 минут назад
Ищи сорта махорки,которые не надо ферментировать. И уже потом можно экспериментировать с выращиванием и ферментацией табаков.
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27k
Fat Lynx Том Джоуд 55 минут назад
Вангую: скоро ты познакомишься с черной ножкой, рябухой и мозаикой...
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27k
Fat Lynx Том Джоуд 52 минуты назад
А после того, как освоишь ферментацию, вся охота курить отпадет
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7k
kaboza Том Джоуд 23 минуты назад
Офигенное занятие, занимаюсь этим. особого ухода ненадо, гимор рассада, и потом ферментирование, если все по уму, результат убойный.
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4k
livaneth Час назад
Помнится был спор - какую страшную надпись сделать на пачке сигарет, чтобы люди курили меньше.
"Курение убивает"?
" Рак лёгких "?
" Курение ведет к импотенции "?
" Бесплодие "?
Самой эффективной признали надпись " 10евро"
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3k
Taf Taffus Час назад
Полностью поддерживаю курс на превращение курения в элитарный сегмент потребления. Как коллекционирование феррари.
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