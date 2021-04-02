Если вы внимательно следите за новостями, то наверное слушали, что согласно новому закону, с 1 апреля в РФ минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей. Пользователи соцсетей (особенно курящие) не могли пройти мимо этой информации.

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1. Многие уверены, что данная мера подтолкнет к оздоровлению нации 0 Источник:

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2. Есть и те, кто сомневается в искренней заботе правительства о россиянах 0 Источник:

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4. Цена - лучший регулятор и стимул. Именно так считает большинство 0 Источник:

5. Тем временем, россияне уже начали бросать курить 0 Источник:

6. Бросившие сочувствуют курильщикам 0 Источник:

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8. Что тут скрывать, недовольных все же больше 0 Источник:

9. К качеству табачной продукции всегда было много вопросов 0 Источник:

10. Когда только и остается, что иронизировать 0 Источник:

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13. Тут уже и советы пошли. Только помните, что курение вредит вашему здоровью 0 Источник:

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15. Без мемчиков на актуальную тему не обошлось 0 Источник:

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