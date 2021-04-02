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Если вы внимательно следите за новостями, то наверное слушали, что согласно новому закону, с 1 апреля в РФ минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей. Пользователи соцсетей (особенно курящие) не могли пройти мимо этой информации.
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2. Никотин - наркотик, впрочем как и алкоголь
3. Курильщики загадили весь Питер окурками, врочем как и собачники.
4. Есть деньги - травитесь дальше, нет денег - дольше проживёте. может быть
НО! Как я вижу борьбу с курением реальную. А не тот цирк, который эти твари устраивают...
Все курильщики проходят регистрацию, признаются зависимыми, получают индивидуальный номер курильщика и получают сигареты по ЛЬГОТНОЙ цене в аптеках или специальных пунктах. Незарегистрированным табак НЕ ПРОДАЁТСЯ. Всё! Через 30 лет количество курильщиков соекращается вдесятеро. Через 50 выходит в ноль.
А то, что происходит, тупо обдиралово на реальной зависимости людей. Уроды.
" - Папа, водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть."
Позвольте нам самим выбирать, каким путём идти в ад.
Кто не чувствует вкус химии с утра ( когда никотина в крови минимум) выкурите любую сигарету и сразу наденьте медицинскую маску и подышите в неё, вы о*уеете как химозой тянет.
Одно дело можно получать удовольствие от качества, другое это сосать химию, просто потому что я человек ,что делаю, то хочу, кто вы такие чтобы мне запрещать. Капиталисты зарабатывают на вас миллиарды, а вы их защищаете покуривая хз что.
Власть нынешняя - достойные последователи Горбачева и его "сухого" закона... Если так дело пойдет, скоро под видом сельхозпродукции, на рынках табак продавать будут. Контрабанда увеличится.
Опять борятся со следствием а не с причиной.
"Курение убивает"?
" Рак лёгких "?
" Курение ведет к импотенции "?
" Бесплодие "?
Самой эффективной признали надпись " 10евро"