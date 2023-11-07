На Камчатке бездомных собак начнут кормить красной рыбой

А вот котикам рыбов, видимо, не достанется.
Депутаты Заксобрания Камчатского края поддержали федеральный законопроект, предполагающий передачу конфискованной красной рыбы в собачьи приюты и питомники для ездовых собак. По словам председателя комитета по природопользованию краевого парламента Оксаны Герасимовой, федеральные власти заинтересованы в принятии документа, согласно которому с 2024 года конфискованная рыба лососевой породы (форель, горбуша, чавыча, нерка, кижуч, кета) на безвозмездной основе начнёт передаваться в качестве корма собакам.
"Сегодня мы рассмотрели инициированный нами законопроект уже в новом статусе - теперь он направлен из Государственной думы и проходит согласование во всех 89 регионах России. Безусловно, мы заинтересованы в его принятии, и с нашей стороны поддержка была единогласной", — заявила Оксана Герасимова.
Отмечается, что передавать конфискованную рыбу власти будут в том случае, если её состояние не позволяет вернуть в среду обитания. Также в приюты будут отправлять и готовую продукцию, но кроме икры, солёной и копчёной рыбы. Власти региона уверены, что помимо рационального использования конфискованной рыбы, принятая инициатива поможет решить вопросы с оборудованием мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбы и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение этой продукции, пишут СМИ.
"Цель закона – это, прежде всего, разумное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция уничтожается, тогда как она может носить с собой пользу", — отметила Герасимова.
Пока закон принят на два года. В тестовом режиме он проработает до октября 2026-го. Как отмечают СМИ, в 8 муниципальных районах и 3 городских округах Камчатского края действуют 11 муниципальных и 6 частных приютов для собак без владельцев. Также в регионе насчитывается 28 питомников ездовых собак.
Источник:
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PS. К тому же все собаки попадают в рай.