На Камчатке бездомных собак начнут кормить красной рыбой

Отмечается, что передавать конфискованную рыбу власти будут в том случае, если её состояние не позволяет вернуть в среду обитания. Также в приюты будут отправлять и готовую продукцию, но кроме икры, солёной и копчёной рыбы. Власти региона уверены, что помимо рационального использования конфискованной рыбы, принятая инициатива поможет решить вопросы с оборудованием мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбы и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение этой продукции, пишут СМИ.





"Цель закона – это, прежде всего, разумное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция уничтожается, тогда как она может носить с собой пользу", — отметила Герасимова.