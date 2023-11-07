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На Камчатке бездомных собак начнут кормить красной рыбой

На Камчатке бездомных собак начнут кормить красной рыбой

Автор:
07 ноября 2023 11:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Камчатка   безвозмездная передача   депутаты   закон   конфискованная рыба   лососевые   приюты   собаки   
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А вот котикам рыбов, видимо, не достанется.

Депутаты Заксобрания Камчатского края поддержали федеральный законопроект, предполагающий передачу конфискованной красной рыбы в собачьи приюты и питомники для ездовых собак. По словам председателя комитета по природопользованию краевого парламента Оксаны Герасимовой, федеральные власти заинтересованы в принятии документа, согласно которому с 2024 года конфискованная рыба лососевой породы (форель, горбуша, чавыча, нерка, кижуч, кета) на безвозмездной основе начнёт передаваться в качестве корма собакам.


"Сегодня мы рассмотрели инициированный нами законопроект уже в новом статусе - теперь он направлен из Государственной думы и проходит согласование во всех 89 регионах России. Безусловно, мы заинтересованы в его принятии, и с нашей стороны поддержка была единогласной", — заявила Оксана Герасимова.

Отмечается, что передавать конфискованную рыбу власти будут в том случае, если её состояние не позволяет вернуть в среду обитания. Также в приюты будут отправлять и готовую продукцию, но кроме икры, солёной и копчёной рыбы. Власти региона уверены, что помимо рационального использования конфискованной рыбы, принятая инициатива поможет решить вопросы с оборудованием мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбы и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение этой продукции, пишут СМИ.

"Цель закона – это, прежде всего, разумное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция уничтожается, тогда как она может носить с собой пользу", — отметила Герасимова.

Пока закон принят на два года. В тестовом режиме он проработает до октября 2026-го. Как отмечают СМИ, в 8 муниципальных районах и 3 городских округах Камчатского края действуют 11 муниципальных и 6 частных приютов для собак без владельцев. Также в регионе насчитывается 28 питомников ездовых собак. 

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Метки: Камчатка   безвозмездная передача   депутаты   закон   конфискованная рыба   лососевые   приюты   собаки   
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17  комментариев
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41k
Aleks 52 минуты назад
Дед родом с Камчатки... Всю жизнь там заготавливали красную рыбу сорных пород, типа горбуши в путину как раз на корм собакам.
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92k
sapér Vodička 4 минуты назад
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6k
AlexAndEr 12 минут назад
Мля!!!!!!!! меня кто-нибудь покормите "сорной рыбой"....
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1k
Kra 20 минут назад
Шерсть у собак станет гладкая и шелковистая!
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evenSeven Полчаса назад
У Пикуля есть шикарный роман «Богатство» о Камчатке. Там есть красочная сцена с собаками, что уже не могут жрать красную икру…
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4k
fkamash 54 минуты назад
Так горбуша по 200 руб у нас в Ростовской области свежего вылова мороженая. А на Камчатке сколько? Ее дуром просто. У нас местный карп по триста-тристапятьдесят
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531
Денис Климанов 2 часа назад
Один из немногих хороших законов! Но... Главное, чтобы эта рыба не попадала к "продавцам" на безвозмездной, так сказать, основе...
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17k
banzai7 2 часа назад
Такая она, собачья жизнь)
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25k
СергейПименов 2 часа назад
Хочу в следующей жизни быть собакой.
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PS. К тому же все собаки попадают в рай.
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