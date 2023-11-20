Киберпанк всё ближе: в России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

Со следующего года в магазинах появится новая фишка: можно будет затариться алкоголем и сигаретами по биометрии. Если сдали данные в единую биометрическую систему, то предъявлять паспорт и подтверждать совершеннолетие не придётся. А то в некоторых торговых точках доходило до абсурда, когда документы спрашивали у хорошо поседевших и морщинистых мужиков. Впрочем, продавцов тоже можно понять - штраф за халатность в работе платить не хочется никому.