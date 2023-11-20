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Киберпанк всё ближе: в России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

Киберпанк всё ближе: в России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

Автор:
20 ноября 2023 17:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   биометрия   касса   магазин   оплата   сигареты   
1762
4

Об этом сообщил эксперт с характерной фамилией Пивень.

Со следующего года в магазинах появится новая фишка: можно будет затариться алкоголем и сигаретами по биометрии. Если сдали данные в единую биометрическую систему, то предъявлять паспорт и подтверждать совершеннолетие не придётся. А то в некоторых торговых точках доходило до абсурда, когда документы спрашивали у хорошо поседевших и морщинистых мужиков. Впрочем, продавцов тоже можно понять - штраф за халатность в работе платить не хочется никому.

На что повлияет внедрение биометрии? Да просто очередь будет идти чуть быстрее, вот и всё. «Биоплатежей» не будет, только подтверждение личности:

Надо учитывать, что речь пока идет не об оплате биометрией в магазинах, а о подтверждении личности. Принципиально новых рисков использование биометрии не добавит - как и во всех случаях, ключевым вопросом останется использование собранных данных и безопасность их хранения, - сообщил глава рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Тут надо учитывать, что большинство наших граждан ко всей этой биометрии относятся пока недоверчиво и данные сдавать не торопятся. Хотя эксперт считает, что технология на розничную торговлю всё же повлияет:

В то же время, каким потенциально может являться такой рынок и как биометрия повлияет на конкуренцию, пока прогнозировать сложно. Лидеры отрасли в любом случае будут предлагать как более продвинутые механизмы защиты данных, так и большую номенклатуру услуг.

Ситуация и правда изменится, когда с помощью биометрии можно будет расплачиваться на кассе. Чтобы без паспорта и карточки/наличных, покупать разный пивень и прочий алкоголь с сигаретами. Тогда покупатели новую технологию и распробуют.

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Метки: алкоголь   биометрия   касса   магазин   оплата   сигареты   
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12  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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3k
portroy 17 минут назад
Если можно что-то не сдавать гос-ву, лучше это не сдавать, ИМХО. Сколько разных баз в разное время утекало, но поменять банковскую карточку просто, а лицо и голос сильно сложнее...
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1k
rgubaev 18 минут назад
Осталось выяснить чего это за чучело, которое глава каких то там рейтингов, каких то финансовых институтов. И какого его назвали "экспертом"?
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11k
Juli Час назад
Только если персональные данные ты каждый раз пишешь согласие, то в случае биометрии надо писать отказ в МФЦ. При этом:
1. Биометрию в отличие от ПД ты не поменяешь.
2. Сбором биометрии занимается коммерческая организация, которая потом продает наши данные другим коммерсам.
3. Мы прекрасно знаем как данные легко и прекрасно сливаются.
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1k
Мария Коненкова Час назад
"... эксперт с характерной фамилией Пивень..."- для чего характерной? "Пивень" по-украински "петух". Вопрос заиграл новыми красками: что имел в виду автор?
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276
iskra 2 часа назад
Предсказываю, что все данные о покупке алкоголя будут использованы при введении системы социального рейтинга,как в Китае. И это время не за горами. Уже сейчас данные из соцсетей отслеживаются силовыми структурами и могут стать причиной уголовного дела. Несомненно,что все доступные данные о людях складываются на серверах и ждут своего часа.
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2k
Pinhead 2 часа назад
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