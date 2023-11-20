Киберпанк всё ближе: в России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

Об этом сообщил эксперт с характерной фамилией Пивень.
Со следующего года в магазинах появится новая фишка: можно будет затариться алкоголем и сигаретами по биометрии. Если сдали данные в единую биометрическую систему, то предъявлять паспорт и подтверждать совершеннолетие не придётся. А то в некоторых торговых точках доходило до абсурда, когда документы спрашивали у хорошо поседевших и морщинистых мужиков. Впрочем, продавцов тоже можно понять - штраф за халатность в работе платить не хочется никому.
На что повлияет внедрение биометрии? Да просто очередь будет идти чуть быстрее, вот и всё. «Биоплатежей» не будет, только подтверждение личности:
Надо учитывать, что речь пока идет не об оплате биометрией в магазинах, а о подтверждении личности. Принципиально новых рисков использование биометрии не добавит - как и во всех случаях, ключевым вопросом останется использование собранных данных и безопасность их хранения, - сообщил глава рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Тут надо учитывать, что большинство наших граждан ко всей этой биометрии относятся пока недоверчиво и данные сдавать не торопятся. Хотя эксперт считает, что технология на розничную торговлю всё же повлияет:
В то же время, каким потенциально может являться такой рынок и как биометрия повлияет на конкуренцию, пока прогнозировать сложно. Лидеры отрасли в любом случае будут предлагать как более продвинутые механизмы защиты данных, так и большую номенклатуру услуг.
Ситуация и правда изменится, когда с помощью биометрии можно будет расплачиваться на кассе. Чтобы без паспорта и карточки/наличных, покупать разный пивень и прочий алкоголь с сигаретами. Тогда покупатели новую технологию и распробуют.
Источник:
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1. Биометрию в отличие от ПД ты не поменяешь.
2. Сбором биометрии занимается коммерческая организация, которая потом продает наши данные другим коммерсам.
3. Мы прекрасно знаем как данные легко и прекрасно сливаются.
Будет вам известно, в России бум самогоноварения, многие забили на "казённую", за 25-30 тыс покупают аппараты и пьют СЭМ. Настоички, наливочки и прочую прелесть.....
И качество гарантировано и крепость и на метанол не нарвёшься..... последнее самое важное для меня лично