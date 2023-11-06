В России предложили принять закон о всеобщем счастье

И создать профильное министерство. Примерно как в ОАЭ.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на мероприятии «Знание. Первые» и заявила:
Необходимо немедленно принять закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.
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Это уже не первая попытка Валентины Ивановны. Она предлагала создать министерство счастья в 2018 году, как и министерство одиночества:
Это очень важная тема - одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание.
Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю. Я уже предлагала создать министерство счастья, как-то не очень поддерживают пока меня. На очереди - министерство одиночества.
По всей видимости, за прошедшие 5 лет, группа поддержки не увеличилась. Хотя такое министерство есть в ОАЭ, его возглавляет женщина по имени Охуд Аль-Руми. Она печётся об уровне счастья граждан и мониторит их настроения: довольны ли они заработком, чего им не хватает, например, спортивных площадок возле дома и всё в этом ключе. Заодно отстаивает равноправие мужчин и женщин, но в ОАЭ это больше для галочки.
В целом, министерство счастья (по крайней мере, в ОАЭ) выглядит какой-то смешной забавой. Граждане этой страны и так живут вполне неплохо: им выделяют часть доходов от продажи углеводородов, оплачивают обучение в любом ВУЗе мира, при рождении ребёнка, выделяют участок и $60 000 подъёмных. Базовые потребности закрыты с лихвой - осталось получить побольше счастья.
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Если че - сарказм.. Или безысходность..
У нас среди "ченароров кто? Вот шлюха вот шлюха на шлюхен и гад на гаде... И кто изх изберал? Кто изберал в с""ченат" маму собчачсной кобылы"? За каакие остоинства? А самю. главну. "
сенаторшк у за что? ЗА то. что прождадлая все коммунистиче ские идеии и насосала кому надо? Или как? Какие у ней достдения где? И так почти вчся "джама" и "сенат"... Гад на гаде! Гнать поганой метльй! Какминимум полоовина бандиты и воры. Вторую половину не знаю. Но выяад ли они чучше.
Если счастлив - партия молодец.
- Ты, говорят, женился! Ну и как?
- Курить – нельзя, пить – нельзя, на рыбалку – нельзя!
- Жалеешь?
- Жалеть тоже нельзя!
Министерство по борьбе с пенсионным фондом. Министерство отслеживания уровня жизни... Да мало ли, с чем сейчас уже существующие министерства "не справляются"...
Стругацкие.
Кстати,Редрику Шухарту весьма своеобразно желания исполнились - вроде зомби-отца и дочери-обезьяны..