В России предложили принять закон о всеобщем счастье

Это уже не первая попытка Валентины Ивановны. Она предлагала создать министерство счастья в 2018 году, как и министерство одиночества:

Это очень важная тема - одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю. Я уже предлагала создать министерство счастья, как-то не очень поддерживают пока меня. На очереди - министерство одиночества.

По всей видимости, за прошедшие 5 лет, группа поддержки не увеличилась. Хотя такое министерство есть в ОАЭ, его возглавляет женщина по имени Охуд Аль-Руми. Она печётся об уровне счастья граждан и мониторит их настроения: довольны ли они заработком, чего им не хватает, например, спортивных площадок возле дома и всё в этом ключе. Заодно отстаивает равноправие мужчин и женщин, но в ОАЭ это больше для галочки.