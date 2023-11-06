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В России предложили принять закон о всеобщем счастье

В России предложили принять закон о всеобщем счастье

Автор:
06 ноября 2023 17:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Валентина Матвиенко   ОАЭ   закон   зароботок   министерство счастья   уровень жизни   
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И создать профильное министерство. Примерно как в ОАЭ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на мероприятии «Знание. Первые» и заявила:

Необходимо немедленно принять закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.

Это уже не первая попытка Валентины Ивановны. Она предлагала создать министерство счастья в 2018 году, как и министерство одиночества:

Это очень важная тема - одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание.

Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю. Я уже предлагала создать министерство счастья, как-то не очень поддерживают пока меня. На очереди - министерство одиночества.

По всей видимости, за прошедшие 5 лет, группа поддержки не увеличилась. Хотя такое министерство есть в ОАЭ, его возглавляет женщина по имени Охуд Аль-Руми. Она печётся об уровне счастья граждан и мониторит их настроения: довольны ли они заработком, чего им не хватает, например, спортивных площадок возле дома и всё в этом ключе. Заодно отстаивает равноправие мужчин и женщин, но в ОАЭ это больше для галочки.

В целом, министерство счастья (по крайней мере, в ОАЭ) выглядит какой-то смешной забавой. Граждане этой страны и так живут вполне неплохо: им выделяют часть доходов от продажи углеводородов, оплачивают обучение в любом ВУЗе мира, при рождении ребёнка, выделяют участок и $60 000 подъёмных. Базовые потребности закрыты с лихвой - осталось получить побольше счастья.

Источник:

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Метки: Валентина Матвиенко   ОАЭ   закон   зароботок   министерство счастья   уровень жизни   
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49k
Элек Мек Час назад
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8k
Игорь 13 минут назад
Министерство счастья. Кто бы мог подумать, что мы из реальности переместимся в книгу "1984"
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24k
Тигран Саркисян 16 минут назад
Ага блет министерство министерств над министерством министерств , да чтоб вы лопнули от переедания .
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1k
Vas_26 19 минут назад
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14k
gavrosh Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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24k
Валерий Полчаса назад
да не, это фейк какой-то.
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11k
Dabus Полчаса назад
Ну, идея-то в целом хорошая. Смысл в том что бы был некий орган, который официально будет иметь право рассматривать законы и решения администраций с точки зрения морали и гуманизма. Т.е. если чиновник принимает закон (чисто для галочки) который совершенно правильный с точки зрения права, но при этом скорее вреден и не несёт пользы и радости людям а лишь осложняет им жизнь, то вот такой орган сможет его либо отменить, либо потребовать его переработки. На мой лично взгляд, это отличная идея.
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189
iskra Dabus 10 минут назад
Как чиновник может принять закон,который не несет пользы людям? Ведь люди выбирали этого чиновника,что бы он делал их жизнь лучше..
Если че - сарказм.. Или безысходность..
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Вале "Стакан" волще пора бы заткнуться. Сука редкая, которая петляла по ещё со времём комсомола, будет кого-то учитьо? Мкка когнченная. рлжстидлка всех кму выгодно... Пусть зароется в мох и ражуется, что Пуьтин согласился не гнобить ельциноиднукю "семью" отсморозков и конченных гнадов... П анодобюы изх ьтам "збодрить" и вывернуть на изнанку. Вастители России, мерзкие, достойны виселицеи многие. но загномят скорее маких. как я, Вполне себе саредних" русвкких россиян, чем эт уподлую гнилость инеохкую.

У нас среди "ченароров кто? Вот шлюха вот шлюха на шлюхен и гад на гаде... И кто изх изберал? Кто изберал в с""ченат" маму собчачсной кобылы"? За каакие остоинства? А самю. главну. "
сенаторшк у за что? ЗА то. что прождадлая все коммунистиче ские идеии и насосала кому надо? Или как? Какие у ней достдения где? И так почти вчся "джама" и "сенат"... Гад на гаде! Гнать поганой метльй! Какминимум полоовина бандиты и воры. Вторую половину не знаю. Но выяад ли они чучше.
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45
Владимир Быстров 36 минут назад
Вот счастье то будет!
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312
Александр 45 минут назад
Надеюсь она не читала Оруэла... У него министерство счастья занималось распознаванием, перевоспитанием и уничтожением инакомыслящих, а основным орудием «любви» были пытки.
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580
Purple_Bear 46 минут назад
Млять, ну всё, теперь если ты несчастлив - штраф. В случае депрессии - колония-поселение.
Если счастлив - партия молодец.
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24k
MrGod 47 минут назад
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36k
АнтонПолднев 48 минут назад
Как же. Помним помним... Начальник отдела, помнится мне, Фёдор Симеонович Киврин...
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84
Дон Де-Пупре 50 минут назад
Огласите, пожалуйста, статьи за нарушение этого закона. Сколько сидеть, если несчастлив?
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2k
Росомаха 54 минуты назад
Перекройте уже наркотрафик им!!!!
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2k
Росомаха 55 минут назад
Что б вы сдохли сегодня ночью от изжоги!!!!
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7k
Echo 56 минут назад
Встречаются два товарища.

- Ты, говорят, женился! Ну и как?

- Курить – нельзя, пить – нельзя, на рыбалку – нельзя!

- Жалеешь?

- Жалеть тоже нельзя!
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13k
geminisf Час назад
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9k
sedoisever Час назад
Я так понимаю, что Министерство труда и социальной защиты нихрена для людей не делает? И Матвиенко об этом громогласно заявила? Ну, что ж... Даёшь ещё больше министерств, которые будут сидеть на шее у людей.
Министерство по борьбе с пенсионным фондом. Министерство отслеживания уровня жизни... Да мало ли, с чем сейчас уже существующие министерства "не справляются"...
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48k
Максим Т. Час назад
"...Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Стругацкие.
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189
iskra Максим Т. Полминуты назад
Ага. Осталось Матвиенко отправить через зону к экскаватору,возле которого золотой шар желания выполняет.
Кстати,Редрику Шухарту весьма своеобразно желания исполнились - вроде зомби-отца и дочери-обезьяны..
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4k
workmen77 Час назад
А своего сына Матвиенко предложит поставить министром этого министерства. Он сможет всем россиянам объяснить, в чем секрет счастья.
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