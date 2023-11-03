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В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству

В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству

Автор:
03 ноября 2023 10:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Узбекистан   закон   многожество   паранджа   ташкент   штрафы   
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За покрытое лицо женщине грозит суровый штраф - до почти 5 млн сумов. Мужчины тоже должны быть осторожными и петь известную песню про султана из кинофильма "Кавказская пленница" тоже чревато, т.к. попадает под статью "пропаганда многоженства".

За нахождение в общественном месте в одежде, закрывающей лицо, в Узбекистане теперь придётся заплатить суровый штраф: от 3,3 млн до 4,95 млн сумов (25—36 тысяч рублей).


Такие повязки или накидки мешают установить личность человека, что является грубым правонарушением.


Также в Узбекистане начнут штрафовать или арестовывать тех, которые поощряет проживание с двумя и более женами. Под нарушение попадает и пропаганда многоженства. Все, кто практикует или пропагандирует подобные идеи, могут быть арестованы на срок до 15 суток.


Также в Узбекистане теперь считается нарушением заключение религиозного брачного обряда без официальной регистрации брака по закону (штраф до 9 млн 900 тысяч сумов). Такую меру в Узбекистане считают обоснованной, т.к. в последние годы количество браков, которые не регистрируются официально, а скрепляются лишь религиозным обрядом, значительно выросло. В результате на свет появляются дети, рожденные вне брака.. По статистике в 2020 году было зарегистрировано 16 564 таких детей, в 2021 году - 19 037, а в 2022 году - 18 955.


Об этих нововведениях в законодательство сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минюста Узбекистана.


Ранее в СМИ сообщали об облавах на бородатых жителей Ташкента и женщин, носящих хиджабы. Студенток колледжа, отказавшихся заменить хиджаб на платок, не допускали к занятиям, а рабочие места бородачей закрывали по причине якобы несоблюдения санитарных правил. 13 сентября рейды прошли в Мирзо-Улугбекском и Алмазарском районах города Ташкента. В ходе этих мероприятий были задержаны 10 бородатых мужчин. Одного из них, оказавшему сопротивление, наказали 15 сутками ареста, а четырём насильно сбрили бороду. Общественность поговаривает, что таким образом власти Узбекистана пытаются бороться с исламизацией населения.

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Метки: Узбекистан   закон   многожество   паранджа   ташкент   штрафы   
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11  комментариев
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1k
Карл Карл 40 минут назад
остается только аплодировать властям Узбекистана!
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11k
Б.Касторский 14 минут назад
Учитывая, влияние Турции на Узбекистан и близость, а так же историческая память, Афганистана, очень логичное решение. Да и не была подобная одежда традиционной для узбеков, более яркие цвета и большая свобода.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 20 минут назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 21 минуту назад
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3k
Χάρων 23 минуты назад
Минус только за "песню про султана из кинофильма "Бриллиантовая рука"
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10k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Советское-то - отстой! Угнетение!
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Χάρων Полчаса назад
Не прошло и трёх веков...
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946
Утренний вечер 43 минуты назад
Мужчины тоже должны быть осторожными и петь известную песню про султана из кинофильма "Бриллиантовая рука"

Автор, песня про султана из "Кавказкой пленницы"
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28k
Lehoia 48 минут назад
Неужели наоборот тоже бывает? Удачи узбекам!
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232
Денис Федотов Lehoia 42 минуты назад
На фото справа хиджаб, он как раз лицо не закрывает, и на сколько я знаю обязательным, согласно Корану, только ношение хиджаба, что собственно и требуют в Иране, это вам не Эмираты какие то.
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9k
krivsan 49 минут назад
"учкудук три колодца",все правильно
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