В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству

Также в Узбекистане теперь считается нарушением заключение религиозного брачного обряда без официальной регистрации брака по закону (штраф до 9 млн 900 тысяч сумов). Такую меру в Узбекистане считают обоснованной, т.к. в последние годы количество браков, которые не регистрируются официально, а скрепляются лишь религиозным обрядом, значительно выросло. В результате на свет появляются дети, рожденные вне брака.. По статистике в 2020 году было зарегистрировано 16 564 таких детей, в 2021 году - 19 037, а в 2022 году - 18 955.





Об этих нововведениях в законодательство сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минюста Узбекистана.





Ранее в СМИ сообщали об облавах на бородатых жителей Ташкента и женщин, носящих хиджабы. Студенток колледжа, отказавшихся заменить хиджаб на платок, не допускали к занятиям, а рабочие места бородачей закрывали по причине якобы несоблюдения санитарных правил. 13 сентября рейды прошли в Мирзо-Улугбекском и Алмазарском районах города Ташкента. В ходе этих мероприятий были задержаны 10 бородатых мужчин. Одного из них, оказавшему сопротивление, наказали 15 сутками ареста, а четырём насильно сбрили бороду. Общественность поговаривает, что таким образом власти Узбекистана пытаются бороться с исламизацией населения.