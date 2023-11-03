В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству

За покрытое лицо женщине грозит суровый штраф - до почти 5 млн сумов. Мужчины тоже должны быть осторожными и петь известную песню про султана из кинофильма "Кавказская пленница" тоже чревато, т.к. попадает под статью "пропаганда многоженства".
За нахождение в общественном месте в одежде, закрывающей лицо, в Узбекистане теперь придётся заплатить суровый штраф: от 3,3 млн до 4,95 млн сумов (25—36 тысяч рублей).
Такие повязки или накидки мешают установить личность человека, что является грубым правонарушением.
Также в Узбекистане начнут штрафовать или арестовывать тех, которые поощряет проживание с двумя и более женами. Под нарушение попадает и пропаганда многоженства. Все, кто практикует или пропагандирует подобные идеи, могут быть арестованы на срок до 15 суток.
Также в Узбекистане теперь считается нарушением заключение религиозного брачного обряда без официальной регистрации брака по закону (штраф до 9 млн 900 тысяч сумов). Такую меру в Узбекистане считают обоснованной, т.к. в последние годы количество браков, которые не регистрируются официально, а скрепляются лишь религиозным обрядом, значительно выросло. В результате на свет появляются дети, рожденные вне брака.. По статистике в 2020 году было зарегистрировано 16 564 таких детей, в 2021 году - 19 037, а в 2022 году - 18 955.
Об этих нововведениях в законодательство сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минюста Узбекистана.
Ранее в СМИ сообщали об облавах на бородатых жителей Ташкента и женщин, носящих хиджабы. Студенток колледжа, отказавшихся заменить хиджаб на платок, не допускали к занятиям, а рабочие места бородачей закрывали по причине якобы несоблюдения санитарных правил. 13 сентября рейды прошли в Мирзо-Улугбекском и Алмазарском районах города Ташкента. В ходе этих мероприятий были задержаны 10 бородатых мужчин. Одного из них, оказавшему сопротивление, наказали 15 сутками ареста, а четырём насильно сбрили бороду. Общественность поговаривает, что таким образом власти Узбекистана пытаются бороться с исламизацией населения.
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Автор, песня про султана из "Кавказкой пленницы"