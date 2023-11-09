В Хабаровске пьяный мужчина упал с пятого этажа и выжил

Мужчина хотел разобраться с товарищами, которые закрыли его на балконе. Но забыл, что месть подают холодной. И на трезвую голову.
Вчера вечером в многоквартирном доме на улице Королёва в Хабаровске в одной нехорошей квартире на пятом этаже распивала алкоголь компания из трёх мужчин. В какой-то момент у одного из них развязался язык и он начал оскорблять собутыльников. Товарищи его заперли на балконе, видимо, чтобы немного успокоился.
Однако неудержимого этилового экстремала такое препятствие не остановило и он попытался перелезть в открытое окно квартиры, чтобы ещё раз высказать товарищам, что он о них думает. Отважному плану не суждено было сбыться, помешало изрядное количество алкоголя в крови. Мужчина сорвался и рухнул на козырёк магазина. Который, собственно, и спас его от фатальных последствий.
Источник:
Да и упал мужчина довольно удачно, как это часто бывает у пьяных. Несмотря на то, что он летел вверх тормашками, головой он ударился несильно, получив сего лишь ушиб мягких тканей. Также медики диагностировали перелом голени. То есть всего-навсего он не сможет бегать за водкой в течение месяца.
Отмечается, что на квартиру из которой выпал 34-летний мужчина, давно жалуются соседи. Её 50-летний хозяин постоянно устраивает попойки с малознакомыми любителя выпить, что часто заканчивается громкими скандалами и драками.
Источник:
Источник:
- Увлечённая перепиской девушка не заметила кота на лестнице
- Момент падения дерева на женщину попал на видео
- Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла
- Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду
- Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета