В Хабаровске пьяный мужчина упал с пятого этажа и выжил

Вчера вечером в многоквартирном доме на улице Королёва в Хабаровске в одной нехорошей квартире на пятом этаже распивала алкоголь компания из трёх мужчин. В какой-то момент у одного из них развязался язык и он начал оскорблять собутыльников. Товарищи его заперли на балконе, видимо, чтобы немного успокоился.

Однако неудержимого этилового экстремала такое препятствие не остановило и он попытался перелезть в открытое окно квартиры, чтобы ещё раз высказать товарищам, что он о них думает. Отважному плану не суждено было сбыться, помешало изрядное количество алкоголя в крови. Мужчина сорвался и рухнул на козырёк магазина. Который, собственно, и спас его от фатальных последствий.