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В Хабаровске пьяный мужчина упал с пятого этажа и выжил

В Хабаровске пьяный мужчина упал с пятого этажа и выжил

Автор:
09 ноября 2023 12:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хабаровск   алкоголь   курьёз   падение   пятый этаж   
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Мужчина хотел разобраться с товарищами, которые закрыли его на балконе. Но забыл, что месть подают холодной. И на трезвую голову.

Вчера вечером в многоквартирном доме на улице Королёва в Хабаровске в одной нехорошей квартире на пятом этаже распивала алкоголь компания из трёх мужчин. В какой-то момент у одного из них развязался язык и он начал оскорблять собутыльников. Товарищи его заперли на балконе, видимо, чтобы немного успокоился.


Однако неудержимого этилового экстремала такое препятствие не остановило и он попытался перелезть в открытое окно квартиры, чтобы ещё раз высказать товарищам, что он о них думает. Отважному плану не суждено было сбыться, помешало изрядное количество алкоголя в крови. Мужчина сорвался и рухнул на козырёк магазина. Который, собственно, и спас его от фатальных последствий.

Да и упал мужчина довольно удачно, как это часто бывает у пьяных. Несмотря на то, что он летел вверх тормашками, головой он ударился несильно, получив сего лишь ушиб мягких тканей. Также медики диагностировали перелом голени. То есть всего-навсего он не сможет бегать за водкой в течение месяца.


Отмечается, что на квартиру из которой выпал 34-летний мужчина, давно жалуются соседи. Её 50-летний хозяин постоянно устраивает попойки с малознакомыми любителя выпить, что часто заканчивается громкими скандалами и драками.

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Метки: Видео   Хабаровск   алкоголь   курьёз   падение   пятый этаж   
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8  комментариев
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77k
Viktor 2 часа назад
Был бы трезвый, лапти бы за печь задвинул!
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827
Жизнь 38 минут назад
и пьяного и мАлого - обоих Бог бережёт
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Как из лета в зиму - из первого видео во второе))
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12k
Владимир 2 часа назад
Дионис бережет свою паству.
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