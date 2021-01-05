Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду

Говорят, намерения нетрезвого гражданина были
романтическими благими - хотел подарить звезду своему другу. Но карма и физика, как известно, безжалостные "дамы".
В городе Любим Ярославской области крайне нетрезвый местный житель поплатился за попытку сорвать с верхушки главной городской елки огромную звезду, чтобы подарить ее своему другу.
Каким-то чудом он все же вскарабкался до самого верха и даже дотянулся до украшения, но в последний момент елка закачалась и вандал рухнул с 4-метровой высоты.
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Говорят, что мужчина, точнее, парень, недавно вернулся из армии, и за бутылку водки пообещал достать звезду, а заодно показать свои новоприобретенные на службе навыки. "Десантировался" с елки он, кстати, весьма удачно - без единой царапины. А вот какой ему предъявили правоохранители счет - неизвестно.
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Лучше бы с царапинами и чем то более серьезным...