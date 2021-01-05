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Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду

Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 15:54
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   вандализм   видео   елка   падение   ярославская область   
671
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Говорят, намерения нетрезвого гражданина были романтическими благими - хотел подарить звезду своему другу. Но карма и физика, как известно, безжалостные "дамы".

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Метки: алкоголь   вандализм   видео   елка   падение   ярославская область   
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15  комментариев
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2k
Vladimir Taranovich 45 минут назад
Ну, с солдатом «спасателем кота» зря сравнили. Это ж человек-легенда, он пока кота спасал только бомбу не взорвал. А этот на елке просто синий упырь.
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25k
Acu900 8 минут назад
Хотел звезду, а получил пи@ду
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3k
Чиуауа 9 минут назад
Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду
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27k
Aleksandr 12 минут назад
Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду
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3k
Чиуауа 16 минут назад
Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду
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3k
Чиуауа 19 минут назад
а публика то какая радостная...
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3k
Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
За бутылку водки у нас в деревне на спор кузнец Вася сначала трахнул,а потом подковал лошадь на скаку.
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3k
ваня панкин Дарвин и аморальная премия 12 минут назад
местные бабы были в восторге...
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141
DoctorBetruger Полчаса назад
Надеюсь, в райотделе исправили вот это вот "без единой царапины"
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455
Alexander Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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−8
Государственник 37 минут назад
Звезданулся
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1k
ых 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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57k
Опиум для народа 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Александр Сучков 46 минут назад
жаль его ёпом не токнуло хоть немного...
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13k
Ligov 50 минут назад
*"Десантировался" с елки он, кстати, весьма удачно - без единой царапины.*
Лучше бы с царапинами и чем то более серьезным...
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