Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду



В городе Любим Ярославской области крайне нетрезвый местный житель поплатился за попытку сорвать с верхушки главной городской елки огромную звезду, чтобы подарить ее своему другу.



Каким-то чудом он все же вскарабкался до самого верха и даже дотянулся до украшения, но в последний момент елка закачалась и вандал рухнул с 4-метровой высоты.