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Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла

Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла

Автор:
21 сентября 2023 12:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   алкоголь   поспорили   пьянка   смерть   студенты   
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На вечеринке первокурсников китаянке предложили спор. Та согласилась. Спор-то она выиграла, но есть нюанс.

19-летняя китаянка Фэнь, похоже, была азартным человеком. А может, просто хотела покрасоваться перед студентами своей крутизной, ну и немного заработать. Каждый из спорщиков обещал выплатить ей по 300 юаней (примерно 4000 рублей) за выпитую бутылку текилы. Фэнь подумала и согласилась.


В результате девушка в один присест уговорила бутыль, но спустя короткое время почувствовала себя плохо. А потом врачи констатировали смерть от алкогольного опьянения.


И это не единственный случай в Поднебесной, ведь когда речь заходит о спорах или стримах, люди теряют разум. Не так давно 34-летний блогер Sanqiang за время эфира выдул не менее семи бутылок местного алкоголя Baijiu, и тоже отправился к праотцам.


Стример участвовал в челлендже прямых трансляций на Douyin (китайская версия TikTok). В битве "один на один" блогеры соревнуются в количестве донатов, которые за определенное время получают от подписчиков во время трансляции. Проигравший должен выпить алкоголь. В тот вечер удача улыбалась сопернику Sanqiang, у последнего же не хватило мозгов вовремя закончить глупое состязание. Результат закономерен. После смерти блогера власти страны задумались о введении ограничений в сферу прямых трансляций.

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Метки: Видео   Китай   алкоголь   поспорили   пьянка   смерть   студенты   
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29  комментариев
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10k
МихА Час назад
Надо было победить и сразу идти в туалет блевать.
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1k
Николай 2 минуты назад
Водка китайская была.
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659
Werewolf_LT 3 минуты назад
Помню на стодневке стакан бренди выпил, как чай (не залпом) и ни в одном глазу, даже горечи не почувствовал (все одноклассники прих**ли, да и налили на прикол) - до этого не пил вообще. Больше такой фокус не удавался (я и не пытался), в наши дни чистоганом только дорогостоящую текилу от ~40 евро за 0,7 бутылку могу употреблять, закусывая лаймом. Да и вообще не любитель я крепких напитков. Люблю вино-пиво и всё, что iberico - сыры, хамон. В Барселоне чудно время провёл. Любимое вино, из того, что могу себе позволить - marques de caceres reserva (в дютике бутылок ~12 с собой взял и друг недавно привозил).
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 8 минут назад
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81k
Доктор Джонс 11 минут назад
Азиаты плохо переносят крепкий алкоголь...
Такова генетика...
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16k
banzai7 12 минут назад
Ну вот и прославилась.
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56k
dima423 13 минут назад
При мне один чувак выпил литр водки залпом, 2 пузыря в банку перелили, через 10 мин лег, проблевался, уснул...через часик оклемался и домой пошел)) ну это мы еще дети были, хз лет по 16))
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432
Человек Наблюдающий 14 минут назад
Ну вот не дура? Даже если бы и выжила, вечиринка для нее закончилась бы.
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10k
Сол Гудман 14 минут назад
Помню в 90-е на масленице, мужик выиграл 3 бутылки столичной, одну на радостях сразу залпом влил в себя и через пару минут умер, не приходя в сознание
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2k
Duke_kir 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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4k
Евгений Полчаса назад
Могу выпить бутылку водки в два захода с паузой на отдышаться. А вот текилы не смогу-терпеть не могу эту дрянь, думаю после первого же стакана побегу к белоснежному другу разговаривать. А вообще не понимаю этих конкурсов, то острые перцы жрут, то алкоголь хлещут. Некоторая школота с банки энергетика ласты клеит, а тут текилы пузырь. На ютубе видео есть где студент пузырь водки на спор выпил, и что с ним потом стало в аудитории, очень познавательни
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998
Mr White Man Полчаса назад
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
«Медведь пришел»
Классическая игра на деньги. Все сидят с рюмками. Каждый наливает водку в рюмку и кладет рядом допустим бакс. Выпивают. Ведущий объявляет: "Медведь пришел!". Все лезут под стол. Ведущий говорит: "Медведь ушел!". Все вылезают из-под стола. Снова наливают, кладут бакс и выпивают. Ведущий снова говорит: "Медведь пришел!", все снова лезут под стол... В конце концов вылезает только один человек. Он забирает все бабло и уходит. Остальные остаются спать под столом.
~
«Бурый медведь пришел!»
Крайне экстремальное состязание. Играть вдвоем не рекомендуется. В большой таз наливается шампанское, вокруг садятся участники. Каждый по очереди выпивает стопку шампанского и доливает в таз стопку коньяка. Когда жидкость буреет, говорят: "Бурый медведь пришел!". Дальше наоборот - после каждой выпитой из таза стопки туда доливают шампанского. Когда жидкость становится желтой, говорят: "Бурый медведь ушел!". Мало кто видел уход бурого медведя...
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1k
Мария Коненкова 36 минут назад
А потом врачи констатировали смерть от алкогольного опьянения.
======
От опьянения умереть нельзя. От алкогольного отравления - другоое дело.
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360
Юрий Алматы 46 минут назад
Сколько градусов в той гадости, что она выпила? Помню, в 2000 году я опоздал на мероприятие, в качестве штрафа выпил 0,5 водки (причем 45-градусной, которую налили в 2 граненых стакана для моего удобства), закуска полагалась только после полного опустошения стаканов. После я еще около часа плавал в бассейне, где еще немного принял на грудь, а вот когда вылез из бассейна и высох - меня сразу срубило, часа 3 проспал, на удивление всем, после пробуждения чувствовал себя прекрасно.
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17
Artem Юрий Алматы 43 минуты назад
От габаритов сильно зависит и от сноровки, китаянка думаю весом была килограм 35 и крепче пива ничего в жизни не пила.
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360
Юрий Алматы Artem 19 минут назад
Я был худым тогда (62кг.).
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10k
Борис Карабанов 50 минут назад
Подумаешь, какие мы нежные! Впрочем, если в китаянке килограммов 40, то оно конечно, и захмелеть можно.
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60k
pynh 56 минут назад
Естественный отбор
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15k
Типа граф Час назад
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24k
MrGod Час назад
В Волгодонске в далёком году открывали бар и там был конкурс кто выпьет больше водки с ведра, тонкостей не помню, но победитель так же сдох.
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6k
hhwost Час назад
Дарвин одобряет
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8k
Ntvl Час назад
паленый алкоголь 100%
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