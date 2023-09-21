Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла

В результате девушка в один присест уговорила бутыль, но спустя короткое время почувствовала себя плохо. А потом врачи констатировали смерть от алкогольного опьянения.





И это не единственный случай в Поднебесной, ведь когда речь заходит о спорах или стримах, люди теряют разум. Не так давно 34-летний блогер Sanqiang за время эфира выдул не менее семи бутылок местного алкоголя Baijiu, и тоже отправился к праотцам.



