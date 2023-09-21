Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла

На вечеринке первокурсников китаянке предложили спор. Та согласилась. Спор-то она выиграла, но есть нюанс.
19-летняя китаянка Фэнь, похоже, была азартным человеком. А может, просто хотела покрасоваться перед студентами своей крутизной, ну и немного заработать. Каждый из спорщиков обещал выплатить ей по 300 юаней (примерно 4000 рублей) за выпитую бутылку текилы. Фэнь подумала и согласилась.
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В результате девушка в один присест уговорила бутыль, но спустя короткое время почувствовала себя плохо. А потом врачи констатировали смерть от алкогольного опьянения.
И это не единственный случай в Поднебесной, ведь когда речь заходит о спорах или стримах, люди теряют разум. Не так давно 34-летний блогер Sanqiang за время эфира выдул не менее семи бутылок местного алкоголя Baijiu, и тоже отправился к праотцам.
Стример участвовал в челлендже прямых трансляций на Douyin (китайская версия TikTok). В битве "один на один" блогеры соревнуются в количестве донатов, которые за определенное время получают от подписчиков во время трансляции. Проигравший должен выпить алкоголь. В тот вечер удача улыбалась сопернику Sanqiang, у последнего же не хватило мозгов вовремя закончить глупое состязание. Результат закономерен. После смерти блогера власти страны задумались о введении ограничений в сферу прямых трансляций.
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Такова генетика...
Классическая игра на деньги. Все сидят с рюмками. Каждый наливает водку в рюмку и кладет рядом допустим бакс. Выпивают. Ведущий объявляет: "Медведь пришел!". Все лезут под стол. Ведущий говорит: "Медведь ушел!". Все вылезают из-под стола. Снова наливают, кладут бакс и выпивают. Ведущий снова говорит: "Медведь пришел!", все снова лезут под стол... В конце концов вылезает только один человек. Он забирает все бабло и уходит. Остальные остаются спать под столом.
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«Бурый медведь пришел!»
Крайне экстремальное состязание. Играть вдвоем не рекомендуется. В большой таз наливается шампанское, вокруг садятся участники. Каждый по очереди выпивает стопку шампанского и доливает в таз стопку коньяка. Когда жидкость буреет, говорят: "Бурый медведь пришел!". Дальше наоборот - после каждой выпитой из таза стопки туда доливают шампанского. Когда жидкость становится желтой, говорят: "Бурый медведь ушел!". Мало кто видел уход бурого медведя...
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От опьянения умереть нельзя. От алкогольного отравления - другоое дело.