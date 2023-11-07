Скакун неожиданно сбросил наездника в загон

Профессиональный кикбоксёр по фамилии Ли возвращался с прогулки верхом на коне в сопровождении своего верного пса. Молодой жеребец доставил своего хозяина до загона и скинул его, после чего вернулся во внутренний двор, всем своим видом показывая, что успешно выполнил задание.