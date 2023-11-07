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Скакун неожиданно сбросил наездника в загон

Скакун неожиданно сбросил наездника в загон

Автор:
07 ноября 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   лошадь   падение   скакун   фейл   
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Камера наружного наблюдения, установленная в населённом пункте Бачжоу (провинция Хэбэй, КНР), запечатлела падение наездника в загон.

Профессиональный кикбоксёр по фамилии Ли возвращался с прогулки верхом на коне в сопровождении своего верного пса. Молодой жеребец доставил своего хозяина до загона и скинул его, после чего вернулся во внутренний двор, всем своим видом показывая, что успешно выполнил задание.

В результате инцидента мужчина не получил никаких травм. Ли позже рассказал местным СМИ, что начал учиться кататься на лошадях только четыре месяца назад. О скакуне мужчина заботится уже полгода.

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Метки: Видео   Китай   животные   лошадь   падение   скакун   фейл   
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2  комментария
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20k
anpetrof 7 минут назад
Знакомо
! Меня однажды тоже вот так лошадь высадила через скамейку в парке
и тоже месяца через два, как первый раз на лошадь сел.
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