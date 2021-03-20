Как сообщили в пресс-службе Белого дома, президент в отличной форме, просто было очень ветрено на улице.
Президент Америки Джозеф Байден в очередной раз приковал внимание СМИ. Ему крайне тяжело далось восхождение на трап борта номер один (Air Force One), который должен был доставить его в Атланту.
На Объединенной базе Морской авиации США под объективами камер, главнокомандующий трижды споткнулся, а затем и упал на лестнице самолета. Поднявшись, он отряхнулся и, уже держась за перила, добрался-таки до вершины, где отсалютовал и скрылся в салоне воздушного судна.
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Но самое смешное не в падении. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден упал из-за ветра. По ее словам, с президентом все в полном порядке, просто на улице было очень ветрено и ее саму едва не сдуло, когда она поднималась по лестнице...
Мария Захарова прокомментировала инцидент с падением Джо Байдена на трапе самолета. pic.twitter.com/rKBK0uEboj— Газета.Ru (@GazetaRu) March 19, 2021
Однако, как пишет Daily Mail, крупные СМИ не удосужились написать об этом инциденте. А республиканцы, включая Дональда Трампа-младшего, говорят, что это один из примеров, как "основные средства массовой информации" мягко относятся к Байдену после четырех лет нещадной травли 45-го президента США Дональда Трампа.
В комментариях парад то ли ботов, то ли совсем дурачков, которые пишут "человек споткнулся и из этого сделали новость". Напомню, что когда Трамп немного тяжело дышал после того, как оправился от ковида (и был не заразен!), это было на передовицах всех СМИ. https://t.co/zS47Y9ENTn— Mikhail Svetov (@msvetov) March 19, 2021
Дональд Трамп-младший даже сыронизировал по поводу отличной формы Байдена. Он прикрепил к своей записи метеосводку, в которой указывается, что скорость ветра в городе Кэмп-Спрингс, откуда вылетал Байден, составляла 6 метров в секунду - такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви".
Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021
The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa
Падение Джозефа Байдена, который, к слову, самый пожилой президент в истории США, конечно, не повод для шуток. Но этот инцидент только усугубляет опасения за его здоровье. Особенно, если вспомнить его недавнюю забывчивость, когда он перепутал жену с сестрой или не смог назвать имя министра обороны, который стоял рядом с ним.
Иностранцы уже начали подшучивать над неловким восхождением Байдена:
В общем, не зря ему вчера Владимир Путин пожелал крепкого здоровья. Пожелаем и мы!
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То Редька , то ты .... вы там часом , не охренели ??
Брысь на "антиФишки" !!
То шоумен, то старикан.
Управлять такой огромной страной в 80 лет, ну ёпт, никого лучше не нашли что ли?!
Сейчас какой месяц и год??
Ббллл...