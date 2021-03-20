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Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета

Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2021 00:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: trap   байден   видео   здоровые   курьез   падение   политика   
2504
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Как сообщили в пресс-службе Белого дома, президент в отличной форме, просто было очень ветрено на улице.

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Метки: trap   байден   видео   здоровые   курьез   падение   политика   
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2k
Запускайте Берлагу! 6 часов назад
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4k
Сергей Полчаса назад
Нда,а меня с детства учили уважать старость.и потом ,бидона выбрали большая часть америки.тоже так то достойно уважения.потешаться над главой государства в которую стремится попасть большая часть мира,это пипец.по мне так более смехотворно выглядит наш, неполживый,после заявления этого(смешного)пиндосика.
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1k
Палыч Полчаса назад
Не пора ли возбудить уголовное дело против чиновников Волгограда? За оскорбление ветерана?
.

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842
Андрей 36 минут назад
Ну просто не покушал человек - вот ветром и сдуло...)))
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2k
Аркадий Свидригайлов 53 минуты назад
А ведь наш народ предрекал, что Бидон начнёт с первых же дней своего правления потешать публику не только своими "пёрлами" , но и прочими забавными клоунскими номерами, среди которых: смешные падения, "вместо валенок перчатки натянет себе на пятки", и прочие гэги.. Ещё парочка таких "ляпов" и его точно из "белого дома", - как ветром сдует..
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3k
Shtoppi Час назад
Ветер был такой силы что аж ноги со ступеней трапа сдувал и заставлял корячится и ползать на коленях)))
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2k
Красаучег) Час назад
Ему бы на печи сидеть, а он по самолётам шатается
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59k
Татьянин день Час назад
Дионис !! Да что вы лезете с политикой на главную ленту ??
То Редька , то ты .... вы там часом , не охренели ??
Брысь на "антиФишки" !!
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Чуваку 78 лет, старенький, его ветром мотает. Есть вероятность, что не доживет до конца президентского срока. К концу второго срока, если его переизберут, ему будет 86 лет.
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41k
InfoVoin 3 часа назад
А ещё над Брежневым ржали, это прям как и у нас старый президент как предвестник развала
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1k
Педигри 6 часов назад
Здоровья вам, Иосиф Робинетович!
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6k
Летучий Мыш 6 часов назад
споткнулся- это фигня, с кем не бывает, но вот перед лестницей он как то совсем растерянно выглядел, будто не знал, что делать.
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3k
Барсук 6 часов назад
Вот вы ржете, вам все время смешно, а он, промежду прочим, старенький

Ссылка www.youtube.com
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311
Youtube's Best Channel 7 часов назад
-Ладимладимыч, когда страну с колен будем поднимать? - Глядите, Байден навернулся. - .... - Следующий вопрос.
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10k
Артем Youtube's Best Channel 2 часа назад
Ты про Украину говоришь чтоль? Не будем Владимир Владимирович Дуркаину с колен поднимать! Следующий вопрос
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2k
Запускайте Берлагу! 7 часов назад
Старик совсем плох
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27k
a.fey 7 часов назад
Если сильно увеличить один из кадров видео, то там становиться видно виновника. Это агент ГРУ, которого послал Путин. Вот, я увеличил:
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13k
Роман 7 часов назад
У штатов в последнее время какие-то странности в выборе президентов.
То шоумен, то старикан.
Управлять такой огромной страной в 80 лет, ну ёпт, никого лучше не нашли что ли?!
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2k
Запускайте Берлагу! arek14 6 часов назад
У них ядерной кнопки нет
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1k
Палыч Роман 4 часа назад
https://m.zen.yandex.ru/media/azbukaimmigranta/5-600-na-semiu-s-dvumia-detmi-novyi-paket-pomosci-jiteliam-ssha-604e4a6f126a3d455ae8fd1ehttps://m.zen.yandex.ru/media/azbukaimmigranta/5-600-na-semiu-s-dvumia-detmi-novyi-paket-pomosci-jiteliam-ssha-604e4a6f126a3d455ae8fd1e

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1k
EvgeniySAN arek14 2 часа назад
Эти один фиг ни чего не делают, вместо них можно манекен посадить, хуже не будет. Наверняка в США своих таких возрастных чиновников куча, другое дело президент.
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EvgeniySAN Палыч 2 часа назад
А мне вот не очень ясна картина с ковидом В США
Ссылка www.youtube.com
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Палыч EvgeniySAN 37 минут назад
Это видео 27.12.20.
Сейчас какой месяц и год??
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John 7 часов назад
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Запускайте Берлагу! John 6 часов назад
Применимо к выжившему из ума старику Джо точнее было бы: "Кто признался, тот и обосрался".
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Палыч John 5 часов назад
Ссылка youtu.be

Ббллл...
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