Президент Америки Джозеф Байден в очередной раз приковал внимание СМИ. Ему крайне тяжело далось восхождение на трап борта номер один (Air Force One), который должен был доставить его в Атланту.





На Объединенной базе Морской авиации США под объективами камер, главнокомандующий трижды споткнулся, а затем и упал на лестнице самолета. Поднявшись, он отряхнулся и, уже держась за перила, добрался-таки до вершины, где отсалютовал и скрылся в салоне воздушного судна.