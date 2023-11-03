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Сообщество Без кота и жизнь не та 1787 постов • 486 подписчиков подписаться
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Увлечённая перепиской девушка не заметила кота на лестнице

Увлечённая перепиской девушка не заметила кота на лестнице

Автор:
03 ноября 2023 07:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Девушка   США   кот   лестница   падение   фейл   
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Жительница США опубликовала в сети видео, снятое в её доме. Девушка была настолько увлечена перепиской с подругой, что чуть не раздавила своего кота на лестнице.

Жительница города Грешем (штат Орегон, США) была сильно занята перепиской с подругой в смартфоне и не заметила светящихся в темноте кошачьих глаз. Бедный зверь успел выскользнуть из-под ног рассеянной хозяйки и та совершила болезненное падение.

Героиня ролика буквально доехала по лестнице до пола, пересчитав своей пятой точкой каждую ступеньку.

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Метки: Видео   Девушка   США   кот   лестница   падение   фейл   
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8  комментариев
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15k
Kostick Полчаса назад
там такой кардан, она даже не почувствовала ничего) но как же утомили идиоты, втыкающие в мобилу, что за рулём, что на ходу... я одного видел, тот на велике писал.
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11k
Властелин 13 минут назад
Ну что можно взять с негра
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1k
Илья Полчаса назад
КОТАпультировалась.
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2k
Victor 40 минут назад
а оградка у лестницы зачем, чтоб ползающие дети с лесенки не кувыркнулись, или чтоб во время пожара гарантированно на этой лестнице погибнуть?
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3k
Χάρων 46 минут назад
Только котейку напугала....
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Alex Chebrikov

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