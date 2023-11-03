Увлечённая перепиской девушка не заметила кота на лестнице

Жительница США опубликовала в сети видео, снятое в её доме. Девушка была настолько увлечена перепиской с подругой, что чуть не раздавила своего кота на лестнице.
Жительница города Грешем (штат Орегон, США) была сильно занята перепиской с подругой в смартфоне и не заметила светящихся в темноте кошачьих глаз. Бедный зверь успел выскользнуть из-под ног рассеянной хозяйки и та совершила болезненное падение.
Героиня ролика буквально доехала по лестнице до пола, пересчитав своей пятой точкой каждую ступеньку.
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