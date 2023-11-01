<<Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные роли афроамериканцев>>

Дело в том, что времена заселения Скандинавии показаны с чернокожими актёрами. Теперь говорят, что авторы стали жертвой многокультурности - никаких чернокожих в те времена там не было.

По мнению критиков (да и не только их), около 100-120 тысяч лет назад кроманьонцы вышли из Африки: заселили Ближний Восток, Азию и Австралию. Потом двинулись в Европу. А в Скандинавии далёкие предки викингов появились примерно 11 тысяч лет назад. И чернокожих среди них уже не было. Хотя авторов сериала эта критика особо не задевает. Если они считают, что тогда было вот так - значит так и будет.