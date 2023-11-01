<<Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные роли афроамериканцев>>

Теперь их обвиняют в фальсификации истории.
Государственный телеканал SVT снял исторический сериал «История Швеции» - там изложены события со времён Ледникового периода и вплоть до наших дней. Произведение получилось монументальным и спорным. Как только вышло на экраны, учёные и все причастные стали крутить пальцем у виска и говорить, что авторы саги слегка не в себе.
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Дело в том, что времена заселения Скандинавии показаны с чернокожими актёрами. Теперь говорят, что авторы стали жертвой многокультурности - никаких чернокожих в те времена там не было.
По мнению критиков (да и не только их), около 100-120 тысяч лет назад кроманьонцы вышли из Африки: заселили Ближний Восток, Азию и Австралию. Потом двинулись в Европу. А в Скандинавии далёкие предки викингов появились примерно 11 тысяч лет назад. И чернокожих среди них уже не было. Хотя авторов сериала эта критика особо не задевает. Если они считают, что тогда было вот так - значит так и будет.
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ну че, молодцы блR... пополнили когорту клоунов западного мира
видимо это так марионетки показывают свою лояльность заокеанским хозяевам, чтобы их побыстрее в клуб сомнительных перспектив под названием НАсраТО приняли.
Через тысячу лет туда пришли восточные племена (в меньшем количестве) с более светлой/белой кожей, разнообразным цветом глаз и часть имела светлые волосы.
Позже были еще волны миграций выходцев из Малой Азии и нынешнего Российского Севера, в общем, там намешалось.
Но со временем белая кожа победила в естественном отборе, т.к. (во-первых, это красиво ) давала преимущество в плане получения витамина D.
Так что, по результатам исследования геномов, первые мигранты в Швецию 11 тыс лет назад выглядели примерно так:
https://inosmi.ru/20210207/249060177.htmlhttps://inosmi.ru/20210207/249060177.html
Да и колония, где этим занимались, была
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_Берег_(шведская_колония)https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_Берег_(шведская_колония)
Так что - не стоит им чернокожих дразнить, бгг, а то и у их памятники посносят.
Это не негры, это мало моющиеся шведы.
Потому и такие чумазые. (сарказм)