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Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные роли афроамериканцев

Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные роли афроамериканцев

Автор:
01 ноября 2023 17:23
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Швеция   афроамериканцы   вымысел   исторический сериал   фальсификация   чернокожие   
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Теперь их обвиняют в фальсификации истории.

Государственный телеканал SVT снял исторический сериал «История Швеции» - там изложены события со времён Ледникового периода и вплоть до наших дней. Произведение получилось монументальным и спорным. Как только вышло на экраны, учёные и все причастные стали крутить пальцем у виска и говорить, что авторы саги слегка не в себе.

Дело в том, что времена заселения Скандинавии показаны с чернокожими актёрами. Теперь говорят, что авторы стали жертвой многокультурности - никаких чернокожих в те времена там не было.

По мнению критиков (да и не только их), около 100-120 тысяч лет назад кроманьонцы вышли из Африки: заселили Ближний Восток, Азию и Австралию. Потом двинулись в Европу. А в Скандинавии далёкие предки викингов появились примерно 11 тысяч лет назад. И чернокожих среди них уже не было. Хотя авторов сериала эта критика особо не задевает. Если они считают, что тогда было вот так - значит так и будет.

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Метки: Видео   Швеция   афроамериканцы   вымысел   исторический сериал   фальсификация   чернокожие   
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14  комментариев
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14k
Ivan 55 минут назад
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18k
Shtoppi 3 минуты назад
<<Шведы сняли эпичную сагу про своих предков и пригласили на главные роли афроамериканцев>>
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ну че, молодцы блR... пополнили когорту клоунов западного мира

видимо это так марионетки показывают свою лояльность заокеанским хозяевам, чтобы их побыстрее в клуб сомнительных перспектив под названием НАсраТО приняли.
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7k
MPEG-8 9 минут назад
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14k
Ничоси 9 минут назад
КОнечно фалсификация. Там все долны быть хохлами и казахами
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4k
просто Дмитрий 11 минут назад
А что на это говорят украинские "Учёные"???
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5k
Fishki_surfer 12 минут назад
Скандинавия заселялась 11-12 тыс лет назад племенами охотников-собирателей в основном с территории нынешней Западной Европы. По генам выходит, что у них была темная кожа, голубые глаза и темные волосы.
Через тысячу лет туда пришли восточные племена (в меньшем количестве) с более светлой/белой кожей, разнообразным цветом глаз и часть имела светлые волосы.
Позже были еще волны миграций выходцев из Малой Азии и нынешнего Российского Севера, в общем, там намешалось.
Но со временем белая кожа победила в естественном отборе, т.к. (во-первых, это красиво
) давала преимущество в плане получения витамина D.

Так что, по результатам исследования геномов, первые мигранты в Швецию 11 тыс лет назад выглядели примерно так:
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7k
tamin 13 минут назад
По мне актеры делятся на два типа.хорошие и плохие. А все остальное-говно. Когда араба будет играть китаец а индуса белый, негра индиец а белого-женщина, видимо они успокоятся. Все, абсолютно все фильмы и сериалы, которые заигрывают в толерантность, провальны.
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16k
Александр 18 минут назад
А, чего "возбуждаться" то? Ну, хочется скандинавам быть прямыми потомками всяких австралопитеков, скоро будут "драться" за то. кто "выкопал" Балтийское Море"...
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1k
Миша 22 минуты назад
Афроамериканцы всегда были такие блондинистые, типичные шведы. Чего зря наехали.
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711
thrashbox Полчаса назад
Тут такое дело... вообще-то викинги работорговлей и захватом рабов занимались в полный рост. Чернокожих включительно.
https://inosmi.ru/20210207/249060177.htmlhttps://inosmi.ru/20210207/249060177.html
Да и колония, где этим занимались, была
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_Берег_(шведская_колония)https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_Берег_(шведская_колония)
Так что - не стоит им чернокожих дразнить, бгг, а то и у их памятники посносят.
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10k
Гомерчик Полчаса назад
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35k
albedo 46 минут назад
Все просто:
Это не негры, это мало моющиеся шведы.
Потому и такие чумазые. (сарказм)
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44k
Карандаш 46 минут назад
Всё таки пиндосы что то распылили над эуропой. А как ещё объяснить всеобщий кретинизм...
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14k
Александр 51 минуту назад
Характер – нордический, выдержанный. С товарищами по бунгало поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой долг по сбору ягеля и бананов. Беспощаден на охоте к мамонтам и жирафам. Отличный спортсмен: чемпион Конго по метанию копья и плаванью на драккаре.
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