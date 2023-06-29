В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном — было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма.

А Госдума приняла проект постановления с официальным осуждением шведских властей. Как считают парламентарии, сожжение Корана - это вандализм и никакого отношения к демократии он не имеет.