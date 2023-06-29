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В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Автор:
29 июня 2023 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Госдума   Салван Мамика   Швеция   активист   коран   мигрант   полиция   сожжение   
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Несколько стран, в том числе и Россия, выступили категорически против таких “перформансов”.

Вчера шведские силовики разрешили сжечь Коран в центре Стокгольма. 37-летний мигрант из Ирака несколько раз пнул священную книгу, закинул в неё кусок свинины и поджёг. Этот поступок шведские власти преподнесли как «свободу слова, самовыражения и демократию».

Организатор и исполнитель «акции» - Салван Мамика. Перед сожжением он сказал журналистам:

Мы сожжем Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать.

В это время его охраняла полиция и отгоняла оскорблённых мусульман.

В Швеции особого переполоха сожжение не вызвало. Скорее наоборот: депутат депутат Андрэ Овстегард даже инициировал выдвижение Салвана на Нобелевскую премию мира:

Это признание для всех жителей Ирака, которые продолжают бороться за свободу, - заявил депутат.

После такого непонятного «перформанса», Марокко отозвало своего посла из Швеции. В Турции сожжение Корана решительно осудили:

Недопустимо, чтобы под видом свободы слова допускались такие антиисламские действия. Проявлять безразличие к таким отвратительным действиям — значит быть соучастником преступления, - заявил глава турецкого МИДа.

То же самое сделали и в России. Сенатор Ольга Ковитиди сообщила:

Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном — было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма.

А Госдума приняла проект постановления с официальным осуждением шведских властей. Как считают парламентарии, сожжение Корана - это вандализм и никакого отношения к демократии он не имеет.

Источник:

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Метки: Видео   Госдума   Салван Мамика   Швеция   активист   коран   мигрант   полиция   сожжение   
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61  комментарий
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24k
sssss3 Час назад
А Тору около синагоги будут в иудейский праздник сжигать????
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2k
Руслан Минуту назад
Ну если сжигание любой Священной книги (Коран ли, Библия ли) ещё можно как-то объяснить. Не оправдать, а объяснить именно - воинствующий атеизм, как вариант. То сало в Коране - это явная провокация. Вот прям демонстративная. Чего ради только?
У меня напрашивается только один вариант: власти довели страну до ручки и действуют по принципу "разделяй и властвуй". Сейчас мусульмане тоже что-то такое выкинут. Натравить одну часть общества на другую, чтобы у общества был страх и не было времени задаваться вопросами о всё ухудшающемся положении европейской экономики и уровня своей жизни, к примеру.
Ну и гайки подкрутить под это дело. СтарО, как мир.
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8k
ишты 5 минут назад
Ну вот не верю я, что взрослый адекватный человек на это способен, а другие взрослые адекватные люди считают это свободой слова! Это буйное помешательство какое-то...
Может я чего не знаю, но чем этому придурку именно Коран не угодил?
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603
дмитрий 6 минут назад
в день толерантности гея обернут в шведский флаг и сожгут около их посольства.
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586
Борис Колесниченко 6 минут назад
ой доиграются они со своими крестовыми походами)
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1k
Shurovik 7 минут назад
Премия МИРА? От такого действия разве мир будет?
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7k
Echo 12 минут назад
Коран сам сдачи не даст, а вот защитники веры вполне могут отоварить
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−4
Ya 15 минут назад
только кастрация.... ибо таким нельзя плодиться
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368
Дима Новосельский 16 минут назад
А ему теперь пластическую операцию сделают или вообще как государственных свидетелей будут всю жизнь охранять?
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7k
Pravednik84 17 минут назад
Я неверующий православный. Они там в Швеции идиоты! Поздравляю братьев-мусульман с праздником!
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16k
Совранский 20 минут назад
Мы сожжем Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать. © Допустим, другие писания тоже будете жечь- или ещё заказ не пришел?
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22k
BiZ 22 минуты назад
согласен. давно пора пожечь все эти книжки идиотские..
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36
СЕРГЕИЧ 22 минуты назад
В ответ мусульмане насрут в конституцию швеции
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36k
russger 24 минуты назад
"было дано в один из главных праздников исламской религии Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма"

Может наоборот?
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268
Человек Разумный Полчаса назад
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339
Александр Поляков Полчаса назад
Если сжигать это дерьмо толку всё равно не будет.
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9k
Мариус Полчаса назад
Любопытно... А вытереть ноги о Шведский флаг будет считаться свободой самовыражения или это другое?
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1k
pitsilver Полчаса назад
Ну свобода слова так не выражается, в этом поступке оскорбление многих людей. Тут как бы работает правило что нам неудобно то хорошо. если к примеру сейчас в центре Стокгольма выйдет адекватный человек и будет сжигать флаг с радугой, сомневаюсь что это одобрится властями как самовыражение и свобода слова
Скорей всего ещё и посадят
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2k
Fiverknot Полчаса назад
Ну че мелочиться, можно шведский флаг и конституцию прилюдно сжечь.
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856
ProFanas Полчаса назад
Фото Лаврова с небезизвестной фразой
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365
Maxim Russo Полчаса назад
Какая там "Нобелевская премия мира" - премия Дарвина! Оглядывайся, ублюд@к!
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August

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