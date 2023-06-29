В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Несколько стран, в том числе и Россия, выступили категорически против таких “перформансов”.
Вчера шведские силовики разрешили сжечь Коран в центре Стокгольма. 37-летний мигрант из Ирака несколько раз пнул священную книгу, закинул в неё кусок свинины и поджёг. Этот поступок шведские власти преподнесли как «свободу слова, самовыражения и демократию».
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Организатор и исполнитель «акции» - Салван Мамика. Перед сожжением он сказал журналистам:
Мы сожжем Коран, мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия, опасно, если они скажут, что нам не разрешено это делать.
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В это время его охраняла полиция и отгоняла оскорблённых мусульман.
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В Швеции особого переполоха сожжение не вызвало. Скорее наоборот: депутат депутат Андрэ Овстегард даже инициировал выдвижение Салвана на Нобелевскую премию мира:
Это признание для всех жителей Ирака, которые продолжают бороться за свободу, - заявил депутат.
После такого непонятного «перформанса», Марокко отозвало своего посла из Швеции. В Турции сожжение Корана решительно осудили:
Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном — было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма.
А Госдума приняла проект постановления с официальным осуждением шведских властей. Как считают парламентарии, сожжение Корана - это вандализм и никакого отношения к демократии он не имеет.
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Может я чего не знаю, но чем этому придурку именно Коран не угодил?
Может наоборот?
Скорей всего ещё и посадят