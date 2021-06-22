В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА

Спортсмен по прозвищу Горилла получил бутылкой по голове.
Таджикский боец смешанного стиля Агасапар Мухадов, выступающий в российской лиге Hardcore Fighting Championship, был избит чернокожими студентами РУДН рядом с университетским общежитием в Москве.
Как рассказал потерпевший, конфликт вспыхнул в очереди в магазин. После словесной перепалки, на спортсмена накинулись несколько человек. Один из нападавших ударил того бутылкой, осколки которой порезали Мухадову голову и лицо. Бойца госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь. Травмы оказались несерьезными.
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Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Нападавшие находятся в розыске.
Агасапару Мухадову 24 года. Он выступает в тяжелом весе. На его счету одна победа и два поражения.
Уже три.
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1.Начать драку.
2. Получить п*зды
3. Получить бесплатную медицинскую помощь.
Я ничего не забыл?
"Таджикский боец смешанного стиля Агасапар Мухадов, "
Так чего его искать - вот же он. На 0:06 роняет на землю баклажана, потом сам же к нему бежит. К рубероидам какие вопросы? Ну товарищу помогли. Первые они не особо то и лезли.
Несколько раз пересмотрел видео.
И судя по нему, нападавшим был сам мемемей, не потянул то чемпион против толпы
Поэтому и навешали люлей.
Жизнь нигеров важна, особенно рядом с общагой.
На родину всех нигеров, пока не поздно. Ишь, мля, блм тут им не прокатит.