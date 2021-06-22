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В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА

В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 15:39
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   боец ММА   видео   драка   рудн   студенты   чернокожие   
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Спортсмен по прозвищу Горилла получил бутылкой по голове.

Источник:

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Метки: Москва   боец ММА   видео   драка   рудн   студенты   чернокожие   
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42  комментария
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6k
Pillin Alex Час назад
План на день Мухадова:
1.Начать драку.
2. Получить п*зды
3. Получить бесплатную медицинскую помощь.
Я ничего не забыл?
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16k
sanchesS80 5 минут назад
"Нападавшие находятся в розыске."
"Таджикский боец смешанного стиля Агасапар Мухадов, "

Так чего его искать - вот же он. На 0:06 роняет на землю баклажана, потом сам же к нему бежит. К рубероидам какие вопросы? Ну товарищу помогли. Первые они не особо то и лезли.
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10k
Голос Вселенной 6 минут назад
Чуваки обиделись и бутылкой объяснили "Горилле", кто из них горилла....
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959
Пихайло 8 минут назад
Двоякое ощущение от просмотра. Но в целом я доволен!
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2k
OLDer 8 минут назад
"Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Нападавшие находятся в розыске."
Несколько раз пересмотрел видео.
И судя по нему, нападавшим был сам мемемей, не потянул то чемпион против толпы
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10k
Underwood 11 минут назад
Негры просто не знали с кем имеют дело.
Поэтому и навешали люлей.
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11k
Artem 15 минут назад
Кто был менее толерантный?! Нет ли там "националистического" подтекста? Нужно разбираться...
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2k
владимир 17 минут назад
Они за сородичей обиделись ну какая он горилла? Настоящие гориллы они черные и в Африке живут. Вот ему настоящие обезьяны и объяснили кто настоящая обезьяна а кто только стремиться ею стать.
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4k
Мих 17 минут назад
Интересно, кто из них расист?
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2k
Frank Borman 18 минут назад
Боец был атакован изподтишка, толпой негров, поэтому и получил люлей. А вот если бы дело происходило в Сирии, в бою против международных террористов, и у бойца в руках был бы его любимый пулемет - неграм пришлось бы туго.
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1k
Гур 18 минут назад
А кто из них черножопый?
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4k
aleksei 20 минут назад
Хорошо, что они его только избили, а то и съесть могли
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4k
Борис 20 минут назад
когда 5 лет ходил на карате, а потом выхватил во дворе от чумазых)))
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8k
Vlad Полчаса назад
А бутылки в ММА не предусмотрены.
Жизнь нигеров важна, особенно рядом с общагой.
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−19
Flexx U Полчаса назад
На видео видно как он идёт на них с угрозами далее просто получает писты
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3k
portroy Полчаса назад
интересно, что там такого в этом магазине, что туда такая много людей в очереди стояло, да еще такие агрессивные?
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9k
Атеист Полчаса назад
Воо, соседей "черненьких" и так хватает,а тут еще нигеры..
На родину всех нигеров, пока не поздно. Ишь, мля, блм тут им не прокатит.
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33k
Alex Полчаса назад
BLM - руки прочь от негров
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614
Светлана Тонян Полчаса назад
Понять и простить африканских студентов. Они же не знали, что это таджикский боец ММА.......
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4k
Vetal Monah 36 минут назад
Я чет не допонял,а в Москве очередь В магазин?Это опять прикол собянина?Скоро обяжет сумку-авоську носить?Объясните жителю страны.
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9k
Andrey 37 минут назад
Негры деруться с таджиками в Москве. Как-то и москвичом уже быть тут не удобно.....
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