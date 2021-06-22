В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА

Таджикский боец смешанного стиля Агасапар Мухадов, выступающий в российской лиге Hardcore Fighting Championship, был избит чернокожими студентами РУДН рядом с университетским общежитием в Москве.





Как рассказал потерпевший, конфликт вспыхнул в очереди в магазин. После словесной перепалки, на спортсмена накинулись несколько человек. Один из нападавших ударил того бутылкой, осколки которой порезали Мухадову голову и лицо. Бойца госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь. Травмы оказались несерьезными.