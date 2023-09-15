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Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими

Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими

Автор:
15 сентября 2023 16:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Катя Лель   Мексика   гуманоиды   инопланетяне   контрабанда   мумии   наука   фальсификация   
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Где-то снова грустит Катя Лель. А ведь загадка её исчезнувших зубов, казалось, была решена (нет).

В начале текущей недели мир облетела сенсация: журналист и "уфолог" Хайме Мауссан снова предпринял попытку доказать существование инопланетян. В конгрессе Мексики он представил мумии якобы гуманоидов, которые были обнаружены в Перу. Он утверждал, что 60-сантиметровые тела имеют внеземное происхождение.


Однако уфологи снова сели в калошу. Ученые Перу сообщили, что продемонстрированные всему миру останки якобы инопланетян не имеют отношения к внеземной цивилизации. Они рукотворны и сделаны, как показали исследования, из костей доиспанского периода, которые были вывезены контрабандой из страны. По словам министра культуры Перу Лесли Уртеаги, никакая научная организация Перу не делала заявлений о результатах ДНК-анализа, который якобы доказал инопланетное происхождение находки.


Учёные считают, "тела пришельцев" могли быть сделаны из фрагментов настоящих мумий. Их обнаружили в пустыне Наска при раскопках в 2015 году, а в 2018-м явили миру "инопланетян".


Представители науки не исключают, что во время раскопок часть мумий или их фрагментов могли достаться фальсификаторам. Еще тогда после громких заявлений о найденных гуманоидах учёные выступали против подмены реальных научных фактов недоказанными теориями, а сейчас и вовсе требуют возбуждения уголовного дела по факту контрабанды.


Кстати, сам университет в Мексике, где якобы был сделан анализ находки, не подтверждает факт исследования. Кроме этого, в случае с инопланетным организмом радиоуглеродный анализ для определения возраста в принципе был бы бесполезен, сообщает Live Science. Доцент антропологии Дэвид Андерсон заявляет: «Радиоуглеродное датирование основано на атомах углерода-14, которые образуются, когда солнечное излучение попадает в верхние слои атмосферы Земли. Чтобы датировать внеземные существа радиоуглеродным методом, мы должны были бы знать, каков был уровень углерода-14 на их родной планете, а это невозможно».


А некоторые независимые исследователи и вовсе считают, что для изготовления гуманоидов использовали "мешанину" из человеческих костей и останков животных. Группа "Учёные против мифов" углядела, что голова одного «гуманоида» была изготовлена из задней части черепа ламы или альпаки. "Лицевая часть была отломана, но расположение обонятельных луковиц, внутреннего уха, полушарий головного мозга и малого мозга в точности соответствует черепу ламы", — считают исследователи. А бедренная кость "инопланетянина" - просто перевернутая вверх ногами бедренная кость человека. Чтобы создать иллюзию чрезвычайно длинных пальцев, разрезали мягкие ткани стоп. И это уже говорит о надругательстве над останками, что чревато еще одним уголовным делом.


А ведь так всё хорошо начиналось. Катя Лель узнала в инопланетянине того самого гуманоида, что похитил её зубы и обрадовалась тому, что с темы внеземных цивилизаций начинают постепенно снимать шифр секретности...


Эх, Катя, Катя, и снова остаётся невыясненным вопрос, кто стащил её зубы.

А пока певица переживает разочарование, а уфологи вертятся как ужи на сковородке в ожидании разоблачения, ловим несколько мемов на горячую тему.


Впрочем, сына Дональда Трампа не переплюнуть никому:


Источник:

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Метки: Видео   Катя Лель   Мексика   гуманоиды   инопланетяне   контрабанда   мумии   наука   фальсификация   
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28  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Нанестоящими? Да, ладно, правда что ли? Не может быть!
Каким надо быть дурачком, чтобы поверить что "это" настоящие останки пришельцев. Мир уверенно сходит с ума, засчет того, что существуют люди с такой беспросветной тупостью и нежеланием думать.
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−1
gazik76 2 минуты назад
Фальсификаторам нельзя обманывать, а те кто их опровергает значит можно. Странный подход. Нельзя доказывать лишь тем что это не может быть потому что не может быть. Без доказательств нельзя принимать никакую сторону.
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6k
MPEG-8 13 минут назад
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6k
Андрей Крылов 15 минут назад
А кто-от сомневался? ;)
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22k
BiZ 15 минут назад
ьлядь, это всего лишь реквизит.
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27k
AzuveR 17 минут назад
По моему, тут не вооружённым глазом видно,что эти чурки слеплены их говна и палок (костей).
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14k
Рафаэль Закиров 22 минуты назад
"Алёшенька" из Кыштыма был настоящим.
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6k
Leo Sun 37 минут назад
Что ж СМИ и ТВ так лоханулись, раструбив повсюду непроверенную информацию? Об этих трупиках разве что ленивый не писал - все ангажированные СМИ старались...
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37k
russger 41 минуту назад
ТА БЛИН!!!! А мы то думали..
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1k
grigorenko vladislav 52 минуты назад
Да не уж то 3,14здёж? Ай-яй-яй! Хто бы мог подумать? Такие люди уважаемые...
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2k
Vergüenza Ajena 55 минут назад
Мне кажется что Лель вместе с памятью стёрли и мозг.
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29k
Юрьевич Час назад
"Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими"

Да ладно?!

Блин, а так похожи


Только круглый идиот мог такую топорную поделку принять за истину.
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3k
OLDer Час назад
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3k
Артур Котовой 2 часа назад
А мы поверили ( нет )
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4k
Lexx 2 часа назад
Гуманоид украл у неё зубы! А чего не девственности лишил? Хотя, хрен их знает, чем и как они с ним занимались.
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17k
Shtoppi 2 часа назад
<<Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими>>
--------
ничего себе!? как же так то!?

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10k
Billi_Bons 2 часа назад
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