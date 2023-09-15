<<Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими>>

Кстати, сам университет в Мексике, где якобы был сделан анализ находки, не подтверждает факт исследования. Кроме этого, в случае с инопланетным организмом радиоуглеродный анализ для определения возраста в принципе был бы бесполезен, сообщает Live Science. Доцент антропологии Дэвид Андерсон заявляет: «Радиоуглеродное датирование основано на атомах углерода-14, которые образуются, когда солнечное излучение попадает в верхние слои атмосферы Земли. Чтобы датировать внеземные существа радиоуглеродным методом, мы должны были бы знать, каков был уровень углерода-14 на их родной планете, а это невозможно».





А некоторые независимые исследователи и вовсе считают, что для изготовления гуманоидов использовали "мешанину" из человеческих костей и останков животных. Группа "Учёные против мифов" углядела, что голова одного «гуманоида» была изготовлена из задней части черепа ламы или альпаки. "Лицевая часть была отломана, но расположение обонятельных луковиц, внутреннего уха, полушарий головного мозга и малого мозга в точности соответствует черепу ламы", — считают исследователи. А бедренная кость "инопланетянина" - просто перевернутая вверх ногами бедренная кость человека. Чтобы создать иллюзию чрезвычайно длинных пальцев, разрезали мягкие ткани стоп. И это уже говорит о надругательстве над останками, что чревато еще одним уголовным делом.



