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"О, да, милый!": в Швеции разместили мусорные баки с "сексуальным" голосом

"О, да, милый!": в Швеции разместили мусорные баки с "сексуальным" голосом

Автор:
14 июня 2022 10:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мальмё   видео   голос   идея   лайфхак   мусор   мусорный ящик   швеция   
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Чтобы стимулировать жителей страны соблюдать порядок и чистоту.

Вынос мусора - отнюдь не впечатляющее занятие. Чтобы повысить градус его значимости и превратить обязанность в удовольствие, в шведском Мальмё пошли на хитрость. Теперь на улицах города можно встретить "говорящие" мусорные баки. После того, как открывается крышка, посетителя приветствует томный голос.


После порции мусора, загруженной в нутро ящика, вы можете услышать что-то типа "Ой, вот именно, да!", "Возвращайся скорее и сделай это снова!" и "Ммм, в следующий раз немного левее".


Пикантные сообщения должны понравиться шведам, считают власти. Возможно, это поможет сократить количество мусора в городе и сделает людей более аккуратными.

Источник:

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Метки: Мальмё   видео   голос   идея   лайфхак   мусор   мусорный ящик   швеция   
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2  комментария
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1k
Шурман Час назад
Зная как говорят шведы то это ни хрена не сексуально , еще бы в Эстонии поставили , там хоть поржать можно от курлыканья :) или в Латвии ( там бы с ноги разбил этот мусорник )
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2k
Radugananebe 54 минуты назад
А если мусор выбрасывает женщина? Ей зачем слушать томный дамский голос? Или таким образом намекают, что грязнули в основном мужчины?
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