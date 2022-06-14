"О, да, милый!": в Швеции разместили мусорные баки с "сексуальным" голосом

Чтобы стимулировать жителей страны соблюдать порядок и чистоту.
Вынос мусора - отнюдь не впечатляющее занятие. Чтобы повысить градус его значимости и превратить обязанность в удовольствие, в шведском Мальмё пошли на хитрость. Теперь на улицах города можно встретить "говорящие" мусорные баки. После того, как открывается крышка, посетителя приветствует томный голос.
После порции мусора, загруженной в нутро ящика, вы можете услышать что-то типа "Ой, вот именно, да!", "Возвращайся скорее и сделай это снова!" и "Ммм, в следующий раз немного левее".
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Пикантные сообщения должны понравиться шведам, считают власти. Возможно, это поможет сократить количество мусора в городе и сделает людей более аккуратными.
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АНТИФИШКИ
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