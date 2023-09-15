Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции

В дошкольном заведении шесть групп, каждой из которых отводится своя тележка, каждый день воспитатели дают поварам табличку, в которой отмечают, сколько человек пришло в сад, кто вегетарианец, а кому нельзя молочные продукты, у кого аллергия на яйца и кто не ест рыбу.