Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции

Пользователь сети Jelena живёт в Швеции и работает в детском саду поваром. В своём блоге она рассказывает, как и чем в саду кормят детей.
В дошкольном заведении шесть групп, каждой из которых отводится своя тележка, каждый день воспитатели дают поварам табличку, в которой отмечают, сколько человек пришло в сад, кто вегетарианец, а кому нельзя молочные продукты, у кого аллергия на яйца и кто не ест рыбу.
Jelena показала меню на один день. Основным блюдом стал вегетарианский гуляш из моркови, брокколи, цветной капусты, стручковой фасоли и паприки в соусе карри. На гарнир подают булгур и тарелку со свежей морковью, фасолью, кукурузой и сыром фета. На полдник детям приготовили смузи из банана, клубники и йогурта.
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В пятницу детям приготовили макароны. Казалось, макаронами кормят и в обычных российских садах, но повар сварила цветную пасту — пшеничную, томатную и из шпината. Вдобавок к макаронам идёт подливка из копчёного филе индейки, а для детей-вегетарианцев готовят отдельное блюдо. Также каждый день ребятам подают овощи, на этот раз зелёная фасоль, морковь, брокколи и запечённая свёкла.
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Понедельник в шведском садике — вегетарианский день. Тогда в шведском садике могут приготовить мексиканское блюдо чили син карне, то есть чили без мяса. По словам Jelena, чили делают неострым и без самого перца чили. На гарнир подают рис и обязательно овощи: огурцы, брокколи, фасоль и кукуруза. Вдобавок детей побаловали начос.
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По вторникам в детском саду едят рыбу — например, в виде рыбных шариков с варёным картофелем, капустным салатом и горошком.
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Jelena рассказала, что они не раскладывают еду по порциям. На каждый стол на пять-шесть человек накрывают общие тарелки, а дети уже распределяют еду под присмотром воспитателя.
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На детях экономят, получается.