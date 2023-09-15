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Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции

Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции

Автор:
15 сентября 2023 09:48
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Швеция   в мире   дети   детский сад   интересно   
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Пользователь сети Jelena живёт в Швеции и работает в детском саду поваром. В своём блоге она рассказывает, как и чем в саду кормят детей.

В дошкольном заведении шесть групп, каждой из которых отводится своя тележка, каждый день воспитатели дают поварам табличку, в которой отмечают, сколько человек пришло в сад, кто вегетарианец, а кому нельзя молочные продукты, у кого аллергия на яйца и кто не ест рыбу.

Jelena показала меню на один день. Основным блюдом стал вегетарианский гуляш из моркови, брокколи, цветной капусты, стручковой фасоли и паприки в соусе карри. На гарнир подают булгур и тарелку со свежей морковью, фасолью, кукурузой и сыром фета. На полдник детям приготовили смузи из банана, клубники и йогурта.

В пятницу детям приготовили макароны. Казалось, макаронами кормят и в обычных российских садах, но повар сварила цветную пасту — пшеничную, томатную и из шпината. Вдобавок к макаронам идёт подливка из копчёного филе индейки, а для детей-вегетарианцев готовят отдельное блюдо. Также каждый день ребятам подают овощи, на этот раз зелёная фасоль, морковь, брокколи и запечённая свёкла.

Понедельник в шведском садике — вегетарианский день. Тогда в шведском садике могут приготовить мексиканское блюдо чили син карне, то есть чили без мяса. По словам Jelena, чили делают неострым и без самого перца чили. На гарнир подают рис и обязательно овощи: огурцы, брокколи, фасоль и кукуруза. Вдобавок детей побаловали начос.

По вторникам в детском саду едят рыбу — например, в виде рыбных шариков с варёным картофелем, капустным салатом и горошком.

Jelena рассказала, что они не раскладывают еду по порциям. На каждый стол на пять-шесть человек накрывают общие тарелки, а дети уже распределяют еду под присмотром воспитателя.

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Метки: Видео   Еда   Швеция   в мире   дети   детский сад   интересно   
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21  комментарий
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26k
Федор 2 часа назад
Мясных изделий минимум, птицы почти нет, молочных и сырных продуктов нет вообще, крупы почти отсутствуют, как я говорю - один силос
95% правильно приготовленные овощи)) но я на основе своего сына сомневаюсь что ребенку нравится запеченая свекла, фета или фасоль! О вкусах конечно не спорят, но я бы сказал что для детского сада не совсем подходящее меню.
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5k
Атомный Крот 22 секунды назад
А где же знаменитые шведские котбулляры?

На детях экономят, получается.
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2k
CynepCTepBa Полчаса назад
дети после окончания садика начинают говорить - муууу
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1k
Злодей Полчаса назад
как 3-5 летний ребенок стал веганом
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25k
Slawa49 50 минут назад
еда хорошая НО для тех кто на ней вырос))) она не хуже не лучше она просто другая! к ней привыкнуть надо или вырасти на ней, как например к гречке))))))))))
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Mikhail Час назад
чет сначала порадовался что хотябы по овощам нормально кормят, а оказалось 3 тарелки это на 20 человек.
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2k
hammog Час назад
Чёта в садик захотелось... время-то к обеду идёт.
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294
Feud Час назад
с такой едой в -30 долго не протянешь. Котлета с пюрешкой наше всё.
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7k
tamin Час назад
Ээээ а где еда? Какая-то трава. Нет, детям витамины нужны, но им так же нужно мясо. И много
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1k
klklkl 2 часа назад
Чета на одной брокколи и макаронах долго не протянешь... Дома отьедаются?
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