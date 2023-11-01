Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых

Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, собрала деньги для поддержки команды Team Spirit, но киберспортсмены отказались от денег, которые были заработаны интимным путём.
В своём Телеграм-канале порноактриса рассказала, что за три дня смогла заработать на сайте для взрослых $ 20 тысяч, а ещё $ 5 тысяч Ева добавила от себя. Этими деньгами Ева планировала пополнить призовой фонд киберспортивной команды Team Spirit. Однако, спортсмены отказались от денег.
Из плохих новостей - я спросила у команды победителей как перевести им деньги, но они отказались. Я полностью их понимаю и прошу вас никого не осуждать. Это спорт и не каждая организация готова ассоциировать себя с такими историями, - рассказала девушка.
Теперь девушка думает, что делать с деньгами: отдать их другой команде или организовать свой турнир по Dota 2. На своей странице Ева активно продвигает киберспорт и поддерживает игроков разными способами.
Источник:
- Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги
- Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей
- Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки
- "Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы
- Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь
Вот и не надо денег. Пусть поддержит игроков "разными способами".
з.ы. друг рассказывал