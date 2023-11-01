FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8184 поста • 891 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых

Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых

Автор:
01 ноября 2023 14:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ева Эльфи   деньги   интересное   киберспорт   порноактриса   фото   шоу бизнес   
1037
2

Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, собрала деньги для поддержки команды Team Spirit, но киберспортсмены отказались от денег, которые были заработаны интимным путём.

В своём Телеграм-канале порноактриса рассказала, что за три дня смогла заработать на сайте для взрослых $ 20 тысяч, а ещё $ 5 тысяч Ева добавила от себя. Этими деньгами Ева планировала пополнить призовой фонд киберспортивной команды Team Spirit. Однако, спортсмены отказались от денег.

Из плохих новостей - я спросила у команды победителей как перевести им деньги, но они отказались. Я полностью их понимаю и прошу вас никого не осуждать. Это спорт и не каждая организация готова ассоциировать себя с такими историями, - рассказала девушка.

Теперь девушка думает, что делать с деньгами: отдать их другой команде или организовать свой турнир по Dota 2. На своей странице Ева активно продвигает киберспорт и поддерживает игроков разными способами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ева Эльфи   деньги   интересное   киберспорт   порноактриса   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
zloykoyot 47 минут назад
Деваха старалась, а её так обидели. Можно много говорить про запрет порнографии, но в интернетах она доступна всем и без всяких VPN. По крайней мере она торговала своим. Не наркотой барыжила и не продавала бургеры или напитки из сплошной химии. И что вреднее для человеческого организма - большой вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 2 минуты назад
Дрочеры отказались от бабла порнушницы. Пчёлы против мёда ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby 2 минуты назад
Честно заработанные они не взяли. Зато с удовольствием и улыбками схватили-бы ворованные в "меценатов"! И где логика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov 6 минут назад
"На своей странице Ева активно продвигает киберспорт и поддерживает игроков разными способами."
Вот и не надо денег. Пусть поддержит игроков "разными способами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 9 минут назад
продвиженец кибер-спорта... хотела бы - поддержала. там же весь призовой фонд зе интернешенел собирается из покупок мерча и прочего доната. надо было просто ДО начала соревнований жертвовать. и не команде, а в призовой фонд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав 15 минут назад
Хотела попиарить свою дырку среди молодых задротов, чтобы зрителей прибавилось. Ну в принципе у нее получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 18 минут назад
Друг о ней рассказывал, говорит - "В каком месте она актриса? Скорее порно-бревно..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 19 минут назад
Что то слишком большая плотность новостей про эту б
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec Полчаса назад
Девка буквально жопу рвала, чтобы денег заработать, а они....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям Полчаса назад
Реальные задроты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фельдъегерь 45 минут назад
пусть себе на пенсию отложит, ей не долго осталось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
ruslan d 46 минут назад
Ну и зря , от такой милахи , надо брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat 51 минуту назад
а киберзадроты как то это прокоментировали? может они не поняли что происходит?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76485



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей...
Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Сладкая каша&nbsp; из рисовой поленты с бананами и медом
Сладкая каша  из рисовой поленты с бананами и медом
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#подборка#полиция#новости#Ynews
#машина#животные#в мире#интересное#ДТП#факты#история#дети#позитив#Разное
#автомобили#люди#Юмор#кино#авто аварии#фильм#истории#Еда#шоу бизнес#США
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android "Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы "Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей Егор Крид заработал на школьниках 4,5 млн рублей Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы...

На что жалуетесь?

Вернуться