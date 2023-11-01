Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых

В своём Телеграм-канале порноактриса рассказала, что за три дня смогла заработать на сайте для взрослых $ 20 тысяч, а ещё $ 5 тысяч Ева добавила от себя. Этими деньгами Ева планировала пополнить призовой фонд киберспортивной команды Team Spirit. Однако, спортсмены отказались от денег.

Из плохих новостей - я спросила у команды победителей как перевести им деньги, но они отказались. Я полностью их понимаю и прошу вас никого не осуждать. Это спорт и не каждая организация готова ассоциировать себя с такими историями, - рассказала девушка.