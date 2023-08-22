Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне

Тори Спеллинг родилась в семье киномагната Аарона Спеллинг и это единственное её достижение в жизни. Девочка росла с золотой ложкой во рту и с 8 лет снималась в фильмах, которые продюсировал её отец.
Самая знаменитая роль Тори — Донна из "Беверли-Хиллз, 90210". Сериал продюсировал её отец и Тори снималась в нём с 1990 по 2000 годы. С детства привыкшая к шикарной жизни, Тори тратила гонорары на развлечения и дорогие вещи. Зарабатывала Тори меньше, чем тратила, поэтому спустя некоторое время стала банкротом. Родители узнали о бедственном положении дочери и оплатили её долги.
Зарабатывала Тори меньше, чем тратила, поэтому спустя некоторое время стала банкротом. Родители узнали о бедственном положении дочери и оплатили её долги. Тори никогда не умела обращаться с деньгами, так как выросла в очень богатой семье и никогда себе ни в чём не отказывала.
Замуж Тори вышла на пике своей популярности за коллегу Чарли Шейниана. Брак продлился всего 15 месяцев, так как Тори изменила мужу с актером Дином Макдермоттом. Отношения с Дином были похожи на круговорот судов, измен и скандалов. Но каждый развод кончался одним и тем же — Тори беременела. Сейчас в семье пятеро детей. Тори несколько раз вкладывала деньги в малоизвестные проекты, писала книги и даже пыталась сниматься в кино. Но на главные роли её никто не брал, а отец скончался.
На что же живёт семья из семи человек? Всё просто, мать Тори до недавнего времени оплачивала счета дочери, гасила долги и снимала семье дом.
Недавно стало известно, что Тори переселилась с детьми в трейлер. Квартира, где жила Тори, заросла плесенью и жить там было невозможно. Купить новый дом или отремонтировать старый семья тоже не могла — нет денег. На днях Тори засняли на инвалидной коляске после выписки из отделения неотложной помощи Лос-Анджелеса.
Спеллинг с трудом могла передвигаться сама, поэтому медперсонал помог ей встать и сесть в машину. На лице и руках Тори были синяки, сообщает Page Six. Всё это время дети жили одни в трейлере.
Источник:
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То это как??????
Дальше можно не читать...
Единственная, кого в этом сериале смотреть противно из-за её "супер-игры".