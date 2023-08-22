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Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне

Автор:
22 августа 2023 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бедность   деньги   звёзды   интересное   тори спеллинг   фото   шоу бизнес   
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Тори Спеллинг родилась в семье киномагната Аарона Спеллинг и это единственное её достижение в жизни. Девочка росла с золотой ложкой во рту и с 8 лет снималась в фильмах, которые продюсировал её отец.

Самая знаменитая роль Тори — Донна из "Беверли-Хиллз, 90210". Сериал продюсировал её отец и Тори снималась в нём с 1990 по 2000 годы. С детства привыкшая к шикарной жизни, Тори тратила гонорары на развлечения и дорогие вещи. Зарабатывала Тори меньше, чем тратила, поэтому спустя некоторое время стала банкротом. Родители узнали о бедственном положении дочери и оплатили её долги.

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Зарабатывала Тори меньше, чем тратила, поэтому спустя некоторое время стала банкротом. Родители узнали о бедственном положении дочери и оплатили её долги. Тори никогда не умела обращаться с деньгами, так как выросла в очень богатой семье и никогда себе ни в чём не отказывала.

Замуж Тори вышла на пике своей популярности за коллегу Чарли Шейниана. Брак продлился всего 15 месяцев, так как Тори изменила мужу с актером Дином Макдермоттом. Отношения с Дином были похожи на круговорот судов, измен и скандалов. Но каждый развод кончался одним и тем же — Тори беременела. Сейчас в семье пятеро детей. Тори несколько раз вкладывала деньги в малоизвестные проекты, писала книги и даже пыталась сниматься в кино. Но на главные роли её никто не брал, а отец скончался.

На что же живёт семья из семи человек? Всё просто, мать Тори до недавнего времени оплачивала счета дочери, гасила долги и снимала семье дом.

Недавно стало известно, что Тори переселилась с детьми в трейлер. Квартира, где жила Тори, заросла плесенью и жить там было невозможно. Купить новый дом или отремонтировать старый семья тоже не могла — нет денег. На днях Тори засняли на инвалидной коляске после выписки из отделения неотложной помощи Лос-Анджелеса.

Спеллинг с трудом могла передвигаться сама, поэтому медперсонал помог ей встать и сесть в машину. На лице и руках Тори были синяки, сообщает Page Six. Всё это время дети жили одни в трейлере.

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Метки: бедность   деньги   звёзды   интересное   тори спеллинг   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Америка страна возможностей!
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46
Нежмисто Живисто 5 минут назад
,,Sic transit gloria mundi"
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1k
Nick 9 минут назад
ну, хотя бы пятерых родила, а не на шпагате всю жизнь просидела...
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
99% местных пи.доболов, даже за год не заработают столько, сколько эта мадам тратила в день.
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3k
poбт 56 минут назад
не вписалась в рыночек
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151
Александра С 59 минут назад
Заросла плесенью........
То это как??????
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2k
rudenkov Час назад
Некрасивая бабёнка. И раньше не нравилась.
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47k
Aleksandr Час назад
"Зарабатывала Тори меньше, чем тратила"
Дальше можно не читать...
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2k
Руслан Час назад
Бездарность, никчемность и ещё на пердок слабенькая!
Единственная, кого в этом сериале смотреть противно из-за её "супер-игры".
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11k
Григорий Бабкин Час назад
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1k
Провокатор 2 часа назад
Судя по пухлым щёчкам детей, пожрать у них есть что.
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10k
Juli 2 часа назад
Актеры этого в свое время популярного сериала в общем так и остались только актерами из беверли хиллз 90210.
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8k
KarabasBarabas 2 часа назад
Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью - внуки будут просить милостыню. (С) Старая японская поговорка
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167
Илья 2 часа назад
Американская мечта
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16k
Элитный тигр 2 часа назад
Ну вот не жаль ничуточки.
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