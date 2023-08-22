Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг живёт с пятью детьми в фургоне

Замуж Тори вышла на пике своей популярности за коллегу Чарли Шейниана. Брак продлился всего 15 месяцев, так как Тори изменила мужу с актером Дином Макдермоттом. Отношения с Дином были похожи на круговорот судов, измен и скандалов. Но каждый развод кончался одним и тем же — Тори беременела. Сейчас в семье пятеро детей. Тори несколько раз вкладывала деньги в малоизвестные проекты, писала книги и даже пыталась сниматься в кино. Но на главные роли её никто не брал, а отец скончался.

На что же живёт семья из семи человек? Всё просто, мать Тори до недавнего времени оплачивала счета дочери, гасила долги и снимала семье дом.