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Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки

Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки

Автор:
04 июля 2023 15:40
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Организация преступного сообщества   ФНС   блогеры   деньги   интересное   инфоцыгане   уголовная статья   фото   шоу бизнес   
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Как оказалось, Блиновская и Валерия Чекалина не сами догадались скрывать доходы. В этом им помогла некая "атаманша". Теперь блогеров ждёт новая статья "Организация преступного сообщества".

В России готовится "крупное дело блогеров", сообщает Mash. Расследования в отношении инфоцыганок Блиновской, Лерчек и остальных могут объединить в одно дело из-за новой фигурантки — некой Атаманши. Следователи выяснили, что скрывать деньги, а позже покрывать долги блогерам помогал один и тот же человек — женщина под кодовым именем Атаманша. В связи с этим дело могут переквалифицировать по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества".



В мае Валерия Чекалина выплатила утаённые 311 млн рублей, несмотря на то, что все счета семьи были заблокированы. Блогерша рассказала, что огромную сумму одолжил друг, но следователи не верят в это и планируют передать дело в Центральный аппарат СК РФ.

У Блиновской ситуация сложнее. Никакого "щедрого друга" у неё не нашлось, поэтому блогерша внесла только первые 30 млн рублей из долга в 918 млн. Следователи уверены, что погасить долги инфоцыганам помогает именно та самая Атаманша. Поэтому теперь следователи задались вопросом, законным ли путём были получены эти деньги, которыми сейчас пытаются откупиться блогеры.

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Метки: Организация преступного сообщества   ФНС   блогеры   деньги   интересное   инфоцыгане   уголовная статья   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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13k
GROMOZEKA 39 минут назад
Если с другом едешь в суд,
Если с другом едешь в суд Веселей дорога.
Без друзей дадут чуть-чуть,
Без друзей дадут чуть-чуть, А с друзьями много!..
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14k
Shtoppi Полчаса назад
<<Следователи уверены, что погасить долги инфоцыганам помогает именно та самая Атаманша. Поэтому теперь следователи задались вопросом, законным ли путём были получены эти деньги, которыми сейчас пытаются откупиться блогеры.>>
--------
у полицаев еще оказывается и сомнения есть, касательно того, какое происхождение имеют деньги для откупа? им самим то не смешно, про стыдно речь тут даже не идет, такое во всеуслышание заявлять?
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9k
SuperTroll 41 минуту назад
И этой "атаманшей" окажется какой-нибудь генерал или полковник из ОБЭП или ФСБ "К" отдела))
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5k
Трям Час назад
Йебаните кто-нить покемонке с ноги...
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9k
Борис Карабанов Час назад
Вообще-то, счета блокируют (арестовывают) именно с целю дальнейшего погашения с них задолженности по налогам и выплаты штрафов во избежание иных расходов до полного погашения и завершения исполнительного производства. А что касается схемы дробления бизнеса, так ей сто лет в обед.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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