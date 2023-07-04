Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки

В России готовится "крупное дело блогеров", сообщает Mash. Расследования в отношении инфоцыганок Блиновской, Лерчек и остальных могут объединить в одно дело из-за новой фигурантки — некой Атаманши. Следователи выяснили, что скрывать деньги, а позже покрывать долги блогерам помогал один и тот же человек — женщина под кодовым именем Атаманша. В связи с этим дело могут переквалифицировать по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества".