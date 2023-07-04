Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки

Как оказалось, Блиновская и Валерия Чекалина не сами догадались скрывать доходы. В этом им помогла некая "атаманша". Теперь блогеров ждёт новая статья "Организация преступного сообщества".
В России готовится "крупное дело блогеров", сообщает Mash. Расследования в отношении инфоцыганок Блиновской, Лерчек и остальных могут объединить в одно дело из-за новой фигурантки — некой Атаманши. Следователи выяснили, что скрывать деньги, а позже покрывать долги блогерам помогал один и тот же человек — женщина под кодовым именем Атаманша. В связи с этим дело могут переквалифицировать по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества".
В мае Валерия Чекалина выплатила утаённые 311 млн рублей, несмотря на то, что все счета семьи были заблокированы. Блогерша рассказала, что огромную сумму одолжил друг, но следователи не верят в это и планируют передать дело в Центральный аппарат СК РФ.
У Блиновской ситуация сложнее. Никакого "щедрого друга" у неё не нашлось, поэтому блогерша внесла только первые 30 млн рублей из долга в 918 млн. Следователи уверены, что погасить долги инфоцыганам помогает именно та самая Атаманша. Поэтому теперь следователи задались вопросом, законным ли путём были получены эти деньги, которыми сейчас пытаются откупиться блогеры.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Если с другом едешь в суд Веселей дорога.
Без друзей дадут чуть-чуть,
Без друзей дадут чуть-чуть, А с друзьями много!..
--------
у полицаев еще оказывается и сомнения есть, касательно того, какое происхождение имеют деньги для откупа? им самим то не смешно, про стыдно речь тут даже не идет, такое во всеуслышание заявлять?