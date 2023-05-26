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Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь

Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь

Автор:
26 мая 2023 11:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: деньги   заворотнюк   инстадива   интересное   страничка   фото   шоу бизнес   
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Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк обосновалась в Дубае. Анна на своей страничке в запрещённой сети транслирует шикарную жизнь - прогулки на яхте, люксовая одежда и дорогие рестораны.

Подписчики Анны задались вопросом, откуда же у неё деньги? Ведь девушка особо нигде не работает, зато постоянно отдыхает. На этот вопрос Анна ответила так:

Работа бывает разная! Самое главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю, чтобы и у вас было так же.

Мы можем предположить, откуда у Анны деньги. Звёздная дочь окончила в 2019 году американскую школу бизнеса с отличием и создала свой бренд одежды. Девушка продаёт рекламу в соцсетях и может похвастаться богатым избранником, у которого бизнес в Дубае.

Подписчики Анны обвиняют её в том, что она не поддерживает мать в этот сложный период.

Мать Анастасии Заворотнюк вот уже несколько лет борется со страшной болезнью — раком мозга. Не так давно актриса покинула онкологическую клинику, где за ней наблюдала группа врачей, и теперь она продолжает лечение дома в Крёкшине, сообщает Life.

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Метки: деньги   заворотнюк   инстадива   интересное   страничка   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Ну одна из самых древних профессий. Очевидно же.
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10k
Juli 19 минут назад
у нас каждый второсортный актеришка заслуженный. чем же они это все заслужили?
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53
boliwar Полчаса назад
Маму на органы продала, вот и деньги
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3k
Наблюдатель Полчаса назад
Мне почему-то кажется, что это не подписчиков собачье дело, откуда у нее деньги. И вообще, оказывается у заворотнюк есть дочь и жаже есть подписчики..... мммммм какая новось. Сегодня я духовно обогатился и просветлился
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3k
brrr 37 минут назад
Всё понятно - насосала!
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2k
Lexx 51 минуту назад
А вы думали она на ткацкую фабрику пойдёт, какой нибудь чесальщицей или мотальщицей?
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955
ruslan d Час назад
да какая разница откуда у нее деньги ?
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13k
Shtoppi Час назад
шлюха и содержанка.
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1k
Mrak OBOY Час назад
откуда подписчики! куча обдолбанных тупоголовых куриц смотрят как непонятное тело меряет новую шляпку! почему возносятся личности которые нечего не стоят!!!! вот откуда у нее деньги!
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4k
Денис Час назад
Вареником торгует.
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11k
kaboza 2 часа назад
ну сериал ей как учебник походу был...п.с. покемонку в питер..
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24k
Сталкер 2 часа назад
Откуда, откуда... А писечка на что?
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Судя по отдыхам, работа очень тяжелая. Чем тяжелее работа, тем больше отдыха она требует.
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14k
FatZilla 2 часа назад
Да какая разница откуда у неё деньги? У меня-то всё равно их не появится, если даже узнают откуда
Почему-то многие думают, что если открыть страшную правду, что у кого-то деньги наворованы или заработаны телом, то можно отнять и у простого люда они появятся. Это так не работает.
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59k
pynh 2 часа назад
да и хер с ней
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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