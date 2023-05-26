Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк обосновалась в Дубае. Анна на своей страничке в запрещённой сети транслирует шикарную жизнь - прогулки на яхте, люксовая одежда и дорогие рестораны.
Подписчики Анны задались вопросом, откуда же у неё деньги? Ведь девушка особо нигде не работает, зато постоянно отдыхает. На этот вопрос Анна ответила так:
Работа бывает разная! Самое главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю, чтобы и у вас было так же.
Мы можем предположить, откуда у Анны деньги. Звёздная дочь окончила в 2019 году американскую школу бизнеса с отличием и создала свой бренд одежды. Девушка продаёт рекламу в соцсетях и может похвастаться богатым избранником, у которого бизнес в Дубае.
Подписчики Анны обвиняют её в том, что она не поддерживает мать в этот сложный период.
Мать Анастасии Заворотнюк вот уже несколько лет борется со страшной болезнью — раком мозга. Не так давно актриса покинула онкологическую клинику, где за ней наблюдала группа врачей, и теперь она продолжает лечение дома в Крёкшине, сообщает Life.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь