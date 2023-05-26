Подписчики задались вопросом, откуда у дочери Анастасии Заворотнюк деньги на шикарную жизнь

Подписчики Анны обвиняют её в том, что она не поддерживает мать в этот сложный период.

Мать Анастасии Заворотнюк вот уже несколько лет борется со страшной болезнью — раком мозга. Не так давно актриса покинула онкологическую клинику, где за ней наблюдала группа врачей, и теперь она продолжает лечение дома в Крёкшине, сообщает Life.