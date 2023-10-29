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В США на вечеринке в честь Хэллоуина неизвестные устроили стрельбу и убили несколько человек

В США на вечеринке в честь Хэллоуина неизвестные устроили стрельбу и убили несколько человек

Автор:
29 октября 2023 16:29
Сообщество : Криминал
Метки: Вечеринка   Видео   США   Флорида   Хэллоун   праздник   стрельба   
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Праздник и в самом деле получился страшным.

Во Флориде отмечали Хэллоуин и две группы молодых людей что-то между собой не поделили. Началась драка, а потом пара парней вытащила «короткостволы», стала палить по всем подряд, потом они скрылись.

На данный момент известно о двух погибших и 19 раненых.

Позже один из преступников сам сдался полиции. Почему они с приятелем устроили бойню, парень так и не сообщил.


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Метки: Вечеринка   Видео   США   Флорида   Хэллоун   праздник   стрельба   
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15  комментариев
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Чел на первом видео очень радостно убегает, хайпы ожидает))) на третьем видео "пид...сы" в коже- это точно хэловин????? Как же весело смотреть [мат] и дэбилов из СеШеА! У них даже хелявин превратился в педерастню....
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15k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Чет не видать сторонников легализации с криками «в стране будет порядок, когда у каждого будет по стволу»
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15k
GROMOZEKA 42 минуты назад
«Чудно время провели» (С)
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2k
КАКАнгел 48 минут назад
И тамада хороший и конкурсы интересные.
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30k
Григорий Час назад
Страна-рай. Все могут иметь оружие "для безопасности". А мы, долбанутые совки, хотим хлебнуть еще чуток сталинизма - фитилёк разным непонятным прикрутить, хотя с точки зрения прогрессивных государств и так у нас Мордор и жосткий Путин.
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12k
Сергей Час назад
Видать передоз. А вокруг одни монстры!
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162
Афанасий Борщёв Час назад
Ну дык это же праздник тёмных сил... Чего хотели то? )
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28k
AzuveR Час назад
Какой праздник, такие и последствия.
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18k
Shtoppi Час назад
<<Позже один из преступников сам сдался полиции. Почему они с приятелем устроили бойню, парень так и не сообщил.>>
--------
по всей видимости решил, что обвинений в убийстве и пр. для него и так будет достаточно, без того чтобы объяснять полиции, что стрельбу они устроили когда продажа наркотиков пошла не по стандартной схеме.
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19k
Robin Hood Час назад
Вау!? Омэрига идет по песде. Да и йух с ней.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Вот поэтому "веселый праздник Хэллоуин" забирайте назад к себе....в АД.
И там и живите, если выживите....))
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Не, ну а что? Нормальный такой пиндоский праздник получился. За что боролись, на то и напоролись.
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