В США на вечеринке в честь Хэллоуина неизвестные устроили стрельбу и убили несколько человек

Праздник и в самом деле получился страшным.
Во Флориде отмечали Хэллоуин и две группы молодых людей что-то между собой не поделили. Началась драка, а потом пара парней вытащила «короткостволы», стала палить по всем подряд, потом они скрылись.
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На данный момент известно о двух погибших и 19 раненых.
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Позже один из преступников сам сдался полиции. Почему они с приятелем устроили бойню, парень так и не сообщил.
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по всей видимости решил, что обвинений в убийстве и пр. для него и так будет достаточно, без того чтобы объяснять полиции, что стрельбу они устроили когда продажа наркотиков пошла не по стандартной схеме.
И там и живите, если выживите....))